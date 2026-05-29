Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il mese di maggio 2026 è stato ricco di novità per il mondo tech: ecco un riassunto delle notizie più interessanti pubblicate in queste settimane

Google

Il mese di maggio 2026 è stato ricco di novità per il mondo tech, con tanti nuovi prodotti e servizi annunciati oltre che con tante notizie che hanno lasciato il segno. Come sempre, in prossimità della fine del mese, abbiamo realizzato un breve riassunto di tutte le notizie più interessanti di maggio 2026.

Un mese all’insegna dell’IA

Il mese di maggio 2026 è stato ricco di novità legate al mondo dell’intelligenza artificiale: una delle notizie più recenti in tal senso, ad esempio, è la presentazione della nuova versione di Claude, chatbot AI sempre più di riferimento per gli utenti, con una crescita da record. Sempre a tema IA, segnaliamo la presa di posizione di Papa Leone XIV su questa nuova tecnologia.

Da segnalare anche alcune nuove funzioni AI di Spotify, che puntano a consentire ai suoi utenti la possibilità di utilizzare strumenti inediti legati all’intelligenza artificiale. Intanto, l’Italia è tra i fanalini di coda nell’uso dell’IA in Europa. Apple, invece, prepara il nuovo iOS 27 che sarà caratterizzato da tante novità legate all’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, in Cina è arrivata una sentenza che regola i licenziamenti dovuti all’IA, gettando le basi per un quadro normativo importante in un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà, inevitabilmente, sempre più protagonista anche nel mondo del lavoro. Molto interessante è anche il progetto ROSS, nuovo agente AI annunciato da Fastweb + Vodafone.

In rete, intanto, si registra una forte crescita di browser alternativi a Google, con molti utenti che sono stanchi della ricerca online effettuata con il ricorso dell’intelligenza artificiale e sono, quindi, pronti ad abbandonare il motore dell’azienda americana.

Le altre novità tech

Nel corso del mese di maggio 2026 sono arrivate diverse novità a tema tech. Tra queste, in particolare, segnaliamo le prime indiscrezioni sull’iPhone del ventennale, che dovrebbe presentare diversi elementi inediti. A tema smartphone, questo mese è arrivata la possibilità di scambiare messaggi criptati tra Android e iPhone.

Da segnalare anche le tante novità annunciate da Google in occasione dell’appuntamento annuale con il Google I/O che, come sempre, porta con sé tanti elementi interessanti e anticipazioni per il futuro dell’azienda come il nuovo progetto degli occhiali smart. Attenzione anche alla maxi multa per Temu stabilita dall’UE.

Questo mese, Trump Mobile, l’operatore virtuale americano che tra i fondatori include anche i figli del presidente americano, ha mostrato per la prima volta in video il nuovo smartphone T1 Phone, molto diverso da quello che era stato annunciato lo scorso anno, senza mai arrivare sul mercato.

Le novità per lo spazio

Come sempre, arrivano anche tante novità legate all’esplorazione spaziale e al settore aerospaziale, come il progetto della prima base permanente sulla Luna della Nasa. Da segnalare anche una nuova interessante missione spaziale cinese. Ricordiamo anche la scelta dell’amministrazione Trump di pubblicare un dossier ricco di file sugli UFO. Tra e notizie imperdibili c’è anche una nuova scoperta di Curiosity su Marte.