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Uno studio individua una possibile corrispondenza tra gli astri dipinti nella Notte stellata di Van Gogh e il cielo del 22 luglio 1889.

Simulazioni astronomiche, geometria del dipinto, meteo e lettere suggeriscono che Venere, la Luna e le Iadi fossero visibili prima dell’alba.

La data resta un’ipotesi, non una certezza: l’analisi riconosce possibili osservazioni reali senza ridurre l’opera all’accuratezza astronomica.

Uno studio pubblicato su Scientific Reports individua una sorprendente corrispondenza tra gli astri dipinti da Van Gogh e la loro posizione all’alba del 22 luglio 1889.

Un cielo meno immaginario del previsto

E se quei vortici luminosi, tra i più riconoscibili della storia dell’arte, fossero nati dall’osservazione di un cielo ben preciso?

La Notte stellata di Van Gogh, realizzata durante il soggiorno del pittore a Saint-Rémy-de-Provence, è generalmente datata al giugno 1889.

Una ricerca pubblicata il 22 ottobre 2026 propone però un’ipotesi diversa: la disposizione degli astri potrebbe derivare dal cielo visibile prima dell’alba del 22 luglio 1889.

Non significa che Van Gogh abbia dipinto una fotografia astronomica ante litteram. Le stelle ingrandite, le spirali e il paesaggio restano espressioni della sua sensibilità pittorica. Ma, sotto quell’interpretazione, potrebbe esserci una struttura celeste realmente osservata.

Come si ricostruisce un cielo di 137 anni fa

Per verificare questa possibilità, i ricercatori hanno incrociato simulazioni astronomiche, misurazioni geometriche delle stelle nel quadro, rilievi del paesaggio, bollettini meteorologici ottocenteschi e lettere dell’artista.

Il metodo è stato messo alla prova anche su altre opere notturne, comprese due tele dipinte da Van Gogh ad Arles nel 1888.

Un passaggio determinante riguarda l’ampiezza del cielo che il pittore avrebbe potuto inquadrare.

Partendo da un precedente disegno del territorio, gli studiosi hanno ricostruito un campo visivo relativamente ristretto e lo hanno confrontato con le posizioni calcolate degli astri nel luglio 1889.

Il risultato più interessante arriva dalla mattina del 22 luglio. Intorno alle tre, nel cielo orientale, Venere, la Luna calante e le Iadi, un ammasso stellare nella costellazione del Toro, occupavano posizioni compatibili con la composizione.

La distanza apparente tra Luna e Venere era di circa 18,6 gradi, mentre la porzione illuminata della Luna raggiungeva il 28,44%.

Le stelle dipinte hanno una geometria

La ricerca non si limita a riconoscere alcuni punti luminosi. Con un’analisi geometrica della loro disposizione, gli autori hanno confrontato le stelle raffigurate con quelle delle Iadi. La corrispondenza riguarda anche l’inclinazione del caratteristico disegno a V dell’ammasso rispetto all’orizzonte.

È un dettaglio significativo, perché una somiglianza generica tra stelle può essere casuale. Gli studiosi hanno quindi esaminato anche luminosità, orientamento e condizioni di visibilità per distinguere una possibile osservazione reale da una semplice coincidenza.

La ricostruzione indica inoltre che le date immediatamente vicine non funzionano altrettanto bene: il 21 luglio Luna e Venere risultavano troppo distanti, mentre il 23 e il 24 la loro vicinanza non corrispondeva più alla disposizione del dipinto.

Anche le lettere di Van Gogh diventano indizi

Resta una difficoltà: la datazione tradizionale colloca la tela a giugno. Gli autori osservano tuttavia che una lettera del 18 giugno documenta l’esistenza di uno studio del cielo stellato, non necessariamente il suo completamento.

Nella ricostruzione entrano anche le condizioni meteorologiche e le lettere che parlano del caldo e delle cicale, più coerenti con il luglio di quell’anno. Persino la cronologia di una crisi di salute dell’artista viene riesaminata, senza pretendere di stabilirne con certezza il giorno.

La conclusione resta prudente: il 22 luglio è la migliore corrispondenza astronomica individuata, non una data di esecuzione dimostrata.

Van Gogh potrebbe aver raccolto impressioni durante più albe e averle poi trasformate sulla tela. Ed è proprio questa possibilità a rendere interessante lo studio: l’astronomia non cancella l’immaginazione del pittore, ma permette di riconoscere ciò che potrebbe aver visto davvero.