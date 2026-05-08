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La prima settimana di maggio 2026 ha portato diverse novità nel mondo tech e digitale, tra aggiornamenti delle piattaforme online, campagne pubblicitarie costruite sulla nostalgia, cambiamenti nel mercato hardware e nuove preoccupazioni sul fronte della cybersicurezza. Alcune notizie hanno riguardato strumenti utilizzati ogni giorno da milioni di persone, altre hanno riportato l’attenzione su pezzi di internet destinati a sparire definitivamente.

Google introduce in Italia le “Fonti Preferite”

Google ha avviato anche in Italia il rilascio della funzione “Fonti Preferite”, un sistema che consente agli utenti di selezionare i siti d’informazione da visualizzare con priorità nella sezione dedicata alle notizie principali.

La novità punta a offrire un controllo maggiore sull’esperienza di lettura quotidiana. Attraverso un’icona a forma di stella, gli utenti possono scegliere le testate considerate più affidabili o interessanti, che compariranno con maggiore frequenza nella nuova area “Dalle tue fonti”.

Secondo i dati condivisi da Google Italia, chi utilizza questa funzione tende a cliccare molto più spesso sui siti selezionati. Il sistema, comunque, non esclude le altre fonti dai risultati di ricerca, mantenendo una certa varietà informativa.

Digilander e Libero Community si preparano alla chiusura

Il 9 giugno 2026 termineranno ufficialmente i servizi collegati alla storica Community di Libero, compreso Digilander, piattaforma che per anni ha rappresentato uno dei simboli dell’internet italiano dei primi Duemila.

Per molti utenti fu il primo contatto con un web più “attivo”, fatto di home page personali, blog artigianali, chat pubbliche e pagine HTML costruite manualmente. La chiusura coinvolgerà siti personali, nickname, blog e tutti i servizi collegati alla Community.

Libero ha confermato che sarà possibile esportare i contenuti prima della disattivazione definitiva. Dopo quella data, i dati non saranno più recuperabili.

Iliad sceglie Megan Gale per la nuova campagna

Iliad ha scelto Megan Gale per una nuova campagna pubblicitaria costruita sull’effetto nostalgia, con richiami evidenti alle celebri pubblicità telefoniche degli anni Novanta e Duemila.

La campagna è dedicata all’offerta TOP 170 PLUS, disponibile fino al 19 maggio, e punta soprattutto sul tema della stabilità delle condizioni economiche.

Apple rimuove Mac mini M4 da 256 GB

Apple ha rimosso dal proprio store Mac mini M4 da 256 GB, lasciando come modello base la versione con SSD da 512 GB.

Secondo Tim Cook, l’elevata domanda e i problemi nelle forniture stanno influenzando la disponibilità dei prodotti. Di conseguenza, il prezzo d’ingresso del Mac mini risulta ora più alto rispetto a quello del lancio.

Il falso Claude usato per diffondere malware

I ricercatori di Sophos X-Ops hanno individuato un sito clone di Claude AI utilizzato per diffondere malware attraverso falsi download.

Secondo le analisi, i criminali avrebbero sfruttato annunci sponsorizzati e tecniche SEO per posizionare il portale tra i primi risultati di ricerca, installando una backdoor nascosta nei computer delle vittime.

Spotify entra nel mondo del fitness

Spotify ha introdotto una nuova sezione dedicata al fitness, con playlist e contenuti wellness integrati direttamente nell’app.

In Italia, le funzioni risultano ancora più limitate rispetto ad altri Paesi, ma l’obiettivo sembra essere quello di ampliare il ruolo della piattaforma oltre il semplice streaming musicale.

Gli uccelli robot per salvare il gallo della salvia

Nel Grand Teton National Park è iniziato un esperimento pensato per proteggere il gallo della salvia, specie in forte declino.

Alcuni studenti hanno realizzato uccelli robotici per spingere gli animali a spostare le aree di corteggiamento lontano dall’aeroporto locale, considerato uno dei fattori di rischio per la sopravvivenza della specie.

ChatGPT introdurrà Trusted Contact

ChatGPT introdurrà Trusted Contact, una funzione che consentirà di avvisare un contatto fidato in caso di possibili rischi di autolesionismo rilevati dalla piattaforma. OpenAI ha precisato che le notifiche non includeranno le conversazioni degli utenti.