Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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La robotica, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, sta facendo passi da gigante, con tanti miglioramenti che anticipano un futuro da film di fantascienza.

Nel corso dei prossimi anni, infatti, i robot, con il supporto dell’IA, potrebbero trovare nuovi campi di applicazione,andando oltre i semplici lavori meccanici in cui già oggi sono applicati.

In futuro, i robot umanoidi potrebbero diventare ultrarealistici e potrebbero essere in grado anche di condurre un notiziario TV, sostituendo i giornalisti umani che oggi gestiscono questo tipo di attività.

Un notiziario condotto da un robot?

In occasione del World Media Summit di Pechino, sono stati svelati Xinyu e Xinyan, i primi robot umanoidi in grado di gestire la presentazione di notizie e, in linea teorica, di condurre un vero e proprio notiziario TV.

Questi robot vengono descritti in questo modo: "Con espressioni composte, sguardi stabili e gesti attentamente misurati, due robot umani rilassati sono pronti a offrire un’anteprima di come potrebbe essere il futuro della presentazione delle notizie."

Un primo video di questi robot è disponibile tramite Instagram.

Il loro "cervello" è collegato a un sistema di intelligenza artificiale che attinge esclusivamente a un database di notizie già scritte, verificate e approvate da redattori umani. Questo significa zero rischio di "allucinazioni"

Grazie alla loro pelle bionica, alla mimica facciale e alla capacità di parlare fluentemente in diverse lingue, questi robot possono garantire aggiornamenti 24 ore su 24, senza mai aver bisogno di pause.

Ricordiamo che di recente abbiamo raccontato anche il caso particolare dei robot umanoidi ballerini che hanno fatto registrare un vero e proprio record. La realizzazione di robot di questo tipo, a prescindere dal campo di applicazione, apre le porte a diverse questioni legate alla sicurezza informatica, soprattutto in relazione al fatto che la loro manifattura potrebbe essere (ancora per molto tempo) esclusivamente cinese. Si tratta di un tema che, inevitabilmente, andrà analizzato, sotto tutti i punti di vista, nel corso del prossimo futuro.

Un futuro possibile?

Vedere un telegiornale condotto da un automa sembra l’incipit di una serie distopica, eppure è già realtà. Ma questo è davvero il futuro dell’informazione? La risposta, probabilmente, sta nel mezzo. I robot umanoidi non rimpiazzeranno i giornalisti, ma diventeranno strumenti formidabili per le redazioni.

Immaginate notiziari personalizzati, aggiornamenti multilingue h24 e conduttori bionici pronti a dare le breaking news a qualsiasi ora, mentre i reporter umani si dedicano ad approfondimenti, empatia e inchieste sul campo. Più che una fredda sostituzione, ci aspetta una vera e propria rivoluzione collaborativa tra uomo e macchina.

Dal punto di vista dei grandi network televisivi, i vantaggi sono evidenti. Avere a disposizione un "mezzobusto" in grado di andare in onda in frazioni di secondo per una breaking news notturna, capace di cambiare lingua istantaneamente in base al pubblico collegato in streaming, rappresenta un risparmio di costi e tempi incalcolabile.

C’è però un ostacolo non indifferente da superare: l’empatia. Per quanto i movimenti siano fluidi e la pelle bionica ricalchi fedelmente quella umana, resta l’incognita legata al mondo in cui le persone reagirebbero a uno scenario di questo tipo. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro.