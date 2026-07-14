Whatsapp, arrivano le notifiche per i compleanni: ecco come funzioneranno
Meta testa una funzione che introduce promemoria e registro dei compleanni su WhatsApp, replicando il modello Facebook per facilitare gli auguri diretti in chat.
- Meta testa su WhatsApp una funzione che aggiunge promemoria e un registro cronologico dei compleanni per inviare auguri direttamente in chat.
- La novità è emersa nella versione Android 2.26.27.3 riservata ai tester e mostra una schermata "Birthdays" con notifiche pop-up il giorno dell'anniversario.
- La raccolta delle date dovrebbe avvenire tramite inserimento manuale dagli utenti e la funzione potrebbe essere offerta in anteprima agli abbonati di WhatsApp Plus.
Meta sta testando una nuova funzionalità che introduce i promemoria e un registro dei compleanni direttamente all’interno di WhatsApp, replicando lo storico modello di Facebook per facilitare gli auguri diretti in chat.
- Il ritorno di una vecchia abitudine
- Come cambierà la nostra rubrica
- Le strategie di Meta tra funzioni e abbonamenti
Il ritorno di una vecchia abitudine
C’è stato un tempo in cui l’agenda sociale di un’intera generazione era totalmente delegata a Facebook.
Aprire il social network al mattino significava, prima di tutto, controllare la lista dei festeggiati del giorno per lasciare il classico messaggio d’auguri sulla bacheca. Con il progressivo spostamento degli utenti verso altre piattaforme, quella consuetudine si è parzialmente persa.
Oggi Meta ha deciso di recuperare quell’idea così utile e di integrarla all’interno dell’applicazione che apriamo più volte nell’arco della giornata.
La novità è stata individuata dagli esperti del blog specializzato WABetaInfo, sempre pronti a scovare le tracce delle modifiche nel codice della piattaforma. La funzione è comparsa nella versione di WhatsApp per Android numero 2.26.27.3, attualmente riservata ai tester.
Si tratta di una fase di sperimentazione utile a comprendere la risposta del pubblico e a correggere eventuali anomalie prima del rilascio ufficiale per tutti i dispositivi.
Come cambierà la nostra rubrica
I primi screenshot emersi dai test mostrano una sezione inedita denominata esplicitamente “Birthdays”.
All’interno di questa schermata sarà possibile consultare un vero e proprio riepilogo cronologico, che mostra giorno per giorno i compleanni di tutti i contatti salvati sul telefono.
Oltre a questo registro, il sistema invierà una notifica pop-up nel giorno esatto dell’anniversario.
L’utilità pratica è evidente. Ricevere l’avviso direttamente sull’app di messaggistica permetterà di avviare una conversazione privata con il festeggiato con un semplice tocco sullo schermo, eliminando i passaggi intermedi.
Resta da chiarire la modalità di raccolta di queste informazioni. Secondo le prime analisi tecniche, non ci sarà un passaggio automatico di dati da altri social, ma saranno gli stessi utenti a dover inserire manualmente la propria data di nascita all’interno del profilo o della rubrica, garantendo così il controllo della privacy.
Le strategie di Meta tra funzioni e abbonamenti
L’introduzione di questa opzione si inserisce in un momento di forte transizione per l’applicazione.
Recentemente Meta ha ufficializzato in Italia il lancio di WhatsApp Plus, una formula in abbonamento dal costo di 2,49 euro al mese. Questo piano a pagamento offre agli utenti un pacchetto di opzioni aggiuntive, come la possibilità di fissare un numero maggiore di chat in alto o l’accesso a sticker esclusivi.
È molto probabile che i vertici dell’azienda decidano di sfruttare la funzione compleanni WhatsApp e i prossimi strumenti in via di sviluppo come incentivo per l’abbonamento, presentandoli in anteprima proprio all’interno della versione Plus.
Non resta che attendere i prossimi sviluppi della versione beta aggiornamento dopo aggiornamento, per capire se il promemoria rimarrà gratuito per la totalità degli utenti o se diventerà un piccolo lusso per chi sceglie di pagare il canone mensile.
FAQ
Una sezione 'Birthdays' con registro cronologico dei compleanni e promemoria via notifica nel giorno dell'anniversario.
Al momento è in test nella versione Android 2.26.27.3 ed è riservata ai tester; arriverà per tutti dopo la sperimentazione.
Gli utenti devono inserire manualmente la propria data di nascita nel profilo o nella rubrica, senza import automatico da altri social.
Non è ancora deciso: potrebbe rimanere gratuita o essere lanciata in anteprima come caratteristica esclusiva per gli abbonati a WhatsApp Plus.
La notifica e il riepilogo permettono di avviare una chat privata con un tocco, eliminando passaggi intermedi per inviare gli auguri.