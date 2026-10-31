Notifica PEC di una sentenza senza relata: la Cassazione ribadisce le regole

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Inviare una sentenza alla controparte via PEC sembra un’operazione semplice: si allega il file, si preme invio e la ricevuta di consegna conferma che il messaggio è arrivato. Ma, sul piano giuridico, non ogni PEC con una sentenza in allegato ha lo stesso valore legale di una notifica. E la differenza non è formale: da essa dipende il momento in cui scatta il termine breve per impugnare, cioè il conto alla rovescia che riduce i tempi a disposizione della parte che ha perso.

Con la sentenza n. 17968 del 2026, la Corte di Cassazione (Sezione III civile) è tornata sul tema, chiarendo quali elementi non possono mancare perché una PEC valga davvero come notifica. Vediamo il caso e cosa insegna a chiunque utilizzi la posta certificata per comunicazioni che producono effetti legali.

Il caso: una notifica via PEC priva di relata e attestazione

La vicenda nasce da una causa civile per la ripetizione di un’imposta addebitata dal gestore di energia elettrica a un’utente. Il Tribunale aveva dato ragione alla società utente e il gestore aveva proposto appello. Ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo: secondo i giudici, l’appello era stato notificato dopo 55 giorni dall’invio via PEC della sentenza da parte del difensore avversario, quindi oltre il termine breve.

Il punto controverso era proprio quell’invio. Il legale della parte vittoriosa aveva trasmesso la sentenza via PEC al difensore del gestore, ma:

senza relata di notificazione, cioè il documento che qualifica l’invio come attività notificatoria e ne documenta i passaggi;

senza attestazione di conformità della copia della sentenza all’originale;

con un messaggio dal tono informale, che chiedeva le determinazioni della controparte sull’adempimento spontaneo della decisione, senza alcun riferimento alla possibilità o ai tempi di impugnazione.

Il gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che quella comunicazione non poteva essere considerata una notifica valida ai fini del termine breve.

Cosa ha stabilito la Cassazione: quando la notifica fa scattare il termine breve

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione con rinvio. Il ragionamento dei giudici si può riassumere in alcuni passaggi chiave:

La notifica della sentenza non serve solo a farla conoscere . Ha una funzione precisa: rendere chiaro che la parte vittoriosa intende sollecitare la controparte a valutare l’impugnazione, comprimendo i tempi a sua disposizione. Per questo non basta che il destinatario abbia, di fatto, ricevuto o letto il documento.

. Ha una funzione precisa: rendere chiaro che la parte vittoriosa intende sollecitare la controparte a valutare l’impugnazione, comprimendo i tempi a sua disposizione. Per questo non basta che il destinatario abbia, di fatto, ricevuto o letto il documento. Non servono formule sacramentali né il rispetto di ogni singola formalità . La Corte ammette che alcune irregolarità, come quelle riguardanti elementi secondari dell’oggetto del messaggio o dati marginali della relata, possano non invalidare la notifica quando lo scopo è comunque raggiunto.

. La Corte ammette che alcune irregolarità, come quelle riguardanti elementi secondari dell’oggetto del messaggio o dati marginali della relata, possano non invalidare la notifica quando lo scopo è comunque raggiunto. Relata e attestazione di conformità sono invece requisiti minimi indispensabili . La relata consente di riconoscere nell’invio una vera attività notificatoria; l’attestazione garantisce che la copia trasmessa corrisponda al provvedimento originale. Se mancano entrambe, la PEC non può far decorrere il termine breve.

. La relata consente di riconoscere nell’invio una vera attività notificatoria; l’attestazione garantisce che la copia trasmessa corrisponda al provvedimento originale. Se mancano entrambe, la PEC non può far decorrere il termine breve. Il contenuto del messaggio conta . Nel caso esaminato, la richiesta di informazioni sull’adempimento spontaneo rendeva la comunicazione compatibile con un invio finalizzato all’esecuzione della sentenza, non alla sollecitazione dell’impugnazione.

. Nel caso esaminato, la richiesta di informazioni sull’adempimento spontaneo rendeva la comunicazione compatibile con un invio finalizzato all’esecuzione della sentenza, non alla sollecitazione dell’impugnazione. La risposta del destinatario non cambia le cose. Il fatto che il gestore avesse risposto riservandosi di impugnare è stato considerato un elemento neutro, perfettamente compatibile con la scelta di avvalersi del termine lungo.

Il principio è in linea con un altro orientamento recente della Cassazione in materia tributaria (ordinanza n. 4057/2026), secondo cui una PEC irregolare vale come semplice comunicazione e non fa decorrere il termine breve: la forma, nelle notifiche telematiche, conta.

Come inviare comunicazioni PEC a norma con Libero Mail PEC

La lezione di questa sentenza vale per tutti i professionisti che utilizzano la PEC per atti con effetti legali, ma anche per imprese e privati che si affidano alla posta certificata per diffide, comunicazioni contrattuali e scadenze: la certezza dell’invio non basta, serve anche la correttezza di ciò che si invia. Per questo conviene:

verificare sempre che il messaggio contenga tutti gli elementi richiesti dalla normativa applicabile, relata e attestazioni comprese quando necessarie;

conservare le ricevute di accettazione e di consegna, che documentano data e ora dell’invio e l’integrità di quanto trasmesso;

utilizzare un servizio di posta certificata affidabile, che garantisca valore legale, protezione dalle minacce e archivio ordinato dei messaggi.

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