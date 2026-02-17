Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Nothing fissa il lancio del Phone 4a il 5 marzo, subito dopo Apple, e ironizza sui social. Una mossa che non passa inosservata.

iStock

Nothing ha ufficializzato la data di presentazione della nuova serie Phone (4a), scegliendo una modalità che non è passata inosservata. L’evento si terrà il 5 marzo a Londra, poche ore dopo l’appuntamento organizzato da Apple per il 4 marzo. La vicinanza temporale è stata accompagnata da un messaggio esplicito sui social.

A dare il via è stato il CEO Carl Pei, che su X ha condiviso l’invito grafico di Apple modificandolo con una scritta in stile graffiti rosa e la nuova data, “5 March”, sovrapposta all’originale.

Dove e quando guardare l’evento Nothing?

Nothing ha poi diffuso i dettagli ufficiali. Il lancio inizierà alle 11:30 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’azienda. La presentazione si svolgerà al Central Saint Martins di Londra.

Cosa verrà annunciato?

Protagonista dell’evento sarà la serie Nothing Phone (4a), che dovrebbe comprendere Phone (4a) e Phone (4a) Pro. L’azienda ha già anticipato che nel 2026 non introdurrà un nuovo modello flagship, concentrando l’attenzione sulla gamma “a”, descritta come la più venduta del catalogo.

Tra gli elementi confermati figura l’adozione dello storage UFS 3.1 su almeno un modello della serie. Diverse anticipazioni indicano inoltre l’impiego di piattaforme Snapdragon della serie 7, con configurazioni da 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il modello Pro è apparso in precedenza su Geekbench con Snapdragon 7s Gen 4.

Le comunicazioni ufficiali e i teaser pubblicati nelle ultime settimane suggeriscono anche nuove varianti cromatiche, tra cui rosa e blu, accanto alle tonalità tradizionali.

Un lancio a ridosso di Apple

La scelta di calendarizzare l’evento il giorno successivo a quello di Apple appare difficilmente casuale. L’azienda di Cupertino dovrebbe presentare nuovi prodotti, tra cui il presunto iPhone 17e, secondo le anticipazioni circolate nelle ultime ore.

Nothing non ha commentato direttamente il confronto, ma la sovrapposizione mediatica è evidente. Con un solo post, il marchio britannico ha trasformato l’invito di Apple in uno strumento di promozione per il proprio evento. Resta ora da capire se l’attenzione generata dal gesto si tradurrà in un interesse concreto per la nuova serie Phone (4a).

Cos’è Nothing?

Nothing è un’azienda britannica di elettronica di consumo fondata nel 2020 a Londra da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus.

Il marchio si è fatto conoscere nel settore degli smartphone e degli accessori audio puntando su un’identità visiva fortemente riconoscibile. I prodotti della linea Phone, a partire dal primo modello lanciato nel 2022, hanno attirato attenzione per il design trasparente e per l’interfaccia luminosa posteriore, elementi che hanno contribuito a differenziare il brand in un mercato altamente competitivo.

Oltre agli smartphone, Nothing produce auricolari wireless e cuffie, ampliando progressivamente il proprio ecosistema. La comunicazione dell’azienda si è spesso caratterizzata per toni diretti e talvolta provocatori, con strategie di marketing non convenzionali pensate per ritagliarsi spazio accanto ai grandi nomi del settore tecnologico.