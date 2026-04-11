Questo smartphone è il miglior acquisto del momento
Tre ottiche, Glyph Bar rinnovata e Nothing OS 4.1: il successore del Phone (3a) alza l'asticella senza alzare troppo il prezzo
Scegliere uno smartphone di fascia media nel 2026 è diventato complicato, e non perché le offerte scarseggino — al contrario. Il problema è che quasi tutti questi dispositivi si assomigliano: stesso formato, stessa scocca lucida o opaca, stessa assenza di personalità. Chi li mette in fila su un tavolo fa fatica a distinguerli. Poi arriva il Nothing Phone (4a) e cambia completamente il registro.
Il Nothing Phone (4a) è uno smartphone Android di fascia media disponibile in Italia da marzo 2026, con un prezzo di partenza di 400 euro nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, e di 440 euro nella versione con 12 GB di RAM.
Si rivolge a chi vuole uno smartphone con carattere visivo riconoscibile e strumenti software evoluti — compresa l’intelligenza artificiale integrata — senza avventurarsi nella spesa dei top di gamma.
La scocca trasparente, la Glyph Bar posteriore e il sistema operativo Nothing OS 4.1 costruito su Android 16 ne fanno un prodotto difficilmente confondibile con qualsiasi altro sul mercato.
In un segmento dove ogni euro deve giustificarsi, questo telefono riesce spesso nell’impresa.
Nothing Phone (4a) – Triple Camera 50MP, Ultra Zoom, Transparent Smartphone, Long Lasting Battery, Fast Charging 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB – Blue
Nothing Phone (4a)
Il Nothing Phone (4a) eredita dal predecessore la filosofia del "design come dichiarazione d'intenti" e la porta un passo avanti. La novità più rilevante riguarda il reparto fotografico: per la prima volta su un modello della serie (a), Nothing ha integrato un obiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x, lo stesso sensore montato sull'ammiraglia Phone (3). Non è un dettaglio da poco per questa fascia di prezzo.
Al di là della fotocamera, il salto generazionale tocca il display — che passa al formato 1.5K AMOLED — il processore Snapdragon 7s Gen 4 e una batteria da 5.080 mAh, la più grande mai montata su un dispositivo della famiglia (a).
Il risultato è uno smartphone che ha più argomenti tecnici di quanto il suo prezzo lascerebbe immaginare. Le pecche esistono, e le analizzeremo. Ma il quadro complessivo è estremamente positivo.
- Design trasparente inconfondibile
- Glyph Bar con 63 mini-LED fino a 3.500 nit
- Periscopio 50MP con zoom ottico 3,5x
- Display AMOLED 1.5K luminosissimo
- Batteria da 5.080 mAh con ottima autonomia
- Nothing OS 4.1 con AI integrata
- Certificazione IP64, non IP68
- Ultra wide limitato a 8MP
- Nessuna ricarica wireless
- RAM LPDDR4X, non la più veloce della categoria
Il Nothing Phone (4a) è disponibile in quattro colorazioni — Nero, Bianco, Azzurro e Rosa Special Edition — e già questa scelta racconta qualcosa di preciso: non ci sono le solite declinazioni del grigio che dominano il mercato.
La versione Azzurro utilizzata nel test ha una resa cromatica che regge alla luce naturale senza stancare, con quella profondità che solo una scocca in vetro trasparente sa restituire.
Attraverso il retro si vedono la struttura della batteria, i connettori, la Glyph Bar illuminata: un effetto visivo che ricorda, non senza una certa nostalgia, gli orologi Swatch degli anni Novanta.
Le dimensioni sono generose — 163,95 mm di altezza, 77,57 mm di larghezza, 8,55 mm di spessore — per un peso di 204,5 grammi. Non è un telefono da tasca stretta, e dopo qualche ora di utilizzo continuativo la mano media lo percepisce.
Il modulo fotografico posteriore, racchiuso in un elemento ovale in alluminio, aggiunge una nota quasi meccanica all'insieme. La resistenza alla flessione è migliorata del 34% rispetto al modello precedente, mentre il Gorilla Glass 7i sul display garantisce una protezione superiore all'anteriore generazione.
La certificazione IP64 copre polvere e spruzzi, con test aggiuntivi condotti da Nothing per l'immersione fino a 25 cm per 20 minuti: sufficiente per la quotidianità, ma distante dall'IP68 dei top di gamma.
Come il fratello maggiore, Nothing Phone (4a) Pro, questo smartphone fa dell'originalità il suo tratto distintivo principale.
Il pannello da 6,78 pollici AMOLED flessibile è uno degli aggiornamenti più tangibili rispetto al Phone (3a). La risoluzione sale a 1.5K (1224 x 2720 pixel) con una densità di 440 PPI: testi sottili, dettagli fotografici e contenuti video guadagnano una leggibilità nettamente superiore rispetto al Full HD della generazione precedente.
La luminosità di punta tocca i 4.500 nit, con 1.600 nit in uso outdoor — il 23% in più rispetto al predecessore — e il pannello tiene bene anche sotto la luce diretta del sole estivo.
Il refresh rate adattivo tra 30 e 120 Hz gestisce autonomamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato, mentre in modalità gaming il campionamento del tocco raggiunge i 2.500 Hz, il doppio esatto rispetto al Phone (3a).
Il dimming PWM a 2.160 Hz abbatte lo sfarfallio nelle basse luminosità, un aspetto che chi usa il telefono di sera apprezza immediatamente. Il rapporto schermo-scocca si attesta al 91,3%, con cornici sensibilmente ridotte rispetto al modello precedente. Per la fascia di prezzo a cui si colloca questo dispositivo, è un display senza punti deboli evidenti.
Il sistema fotografico del Nothing Phone (4a) si compone di tre sensori, con una novità che vale da sola buona parte del discorso: l'introduzione del periscopio, una prima assoluta per la serie (a).
Il sensore principale è un Samsung GN9 da 50MP con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica OIS, capace di catturare fino al 64% più luce rispetto ai sensori da 1/1.95″ tipici di questa fascia. In piena luce produce scatti nitidi e ben esposti; al calare della luce regge dignitosamente, senza raggiungere le prestazioni dei flagship ma senza cedimenti vistosi.
L'ultra wide è il punto più debole del trio: un Sony IMX355 da 8MP con campo visivo di 120° e apertura f/2.2, privo di stabilizzazione. Funziona in buona luce, ma in condizioni difficili i limiti si fanno sentire. Il vero punto di forza è il teleobiettivo periscopico Samsung JN5 da 50MP con struttura tetraprism a doppio prisma: offre 3,5x di zoom ottico, 7x senza perdita percepibile e fino a 70x in digitale.
La focale equivalente è di circa 80mm, ideale per i ritratti. L'ingombro è ridotto del 32% rispetto a soluzioni L-shaped analoghe. Il motore TrueLens Engine 4 e la tecnologia Ultra XDR — sviluppata con Google — gestiscono esposizione e gamma dinamica con risultati convincenti. Il video arriva a 4K a 30 FPS, con slow motion a 120 FPS in Full HD.
Il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 è il chip giusto per questo tipo di dispositivo: processo a 4nm, otto core fino a 2,7 GHz, NPU Hexagon dedicata all'intelligenza artificiale. L'efficienza energetica migliora del 10% rispetto al predecessore, e si traduce in calore contenuto anche durante sessioni prolungate.
Le velocità di storage UFS 3.1 sono sorprendenti per la categoria: 147% più rapido in lettura e 380% più rapido in scrittura rispetto ai modelli precedenti, con aperture di app praticamente istantanee.
Il consiglio è di orientarsi sulla variante con 12 GB di RAM: la differenza di prezzo rispetto agli 8 GB è contenuta, ma con Nothing OS 4.1 — che mantiene attivi in background diversi processi AI — la memoria in più si fa sentire nel tempo.
Il software è il capitolo più caratterizzante: costruito su Android 16, offre l'Essential Key (pulsante fisico per screenshot, note vocali e registrazioni), l'Essential Space che analizza e organizza i contenuti catturati, e l'Essential Search per cercare tra app, messaggi e foto con uno swipe.
L'Essential Voice, in arrivo via OTA, convertirà il parlato in testo strutturato in 12 lingue tra cui l'italiano. Per chi arriva da uno smartphone generico, sarà una rivelazione. Per chi preferisce l'essenzialità di stock Android, richiederà un periodo di adattamento.
La batteria da 5.080 mAh è la più capiente mai montata su un dispositivo della linea (a) di Nothing, e i numeri si sentono nell'uso quotidiano.
Con un utilizzo intenso — navigazione, social, fotografia, qualche sessione di streaming — il Phone (4a) copre tranquillamente una giornata intera senza necessità di ricorrere alla presa.
Nothing dichiara 17 ore di utilizzo misto, con 47 ore di chiamate vocali e 21 ore di streaming video: stime generose ma non irrealistiche.
La ricarica cablata a 50W porta la batteria al 60% in 30 minuti, con carica completa in circa 64 minuti. Non è la ricarica più rapida del segmento, ma è onesta. Il punto dolente è l'assenza della ricarica wireless, che alcuni competitor diretti offrono anche a prezzi simili.
La tecnologia Safe Cell promette di mantenere il 90% della capacità originale dopo 1.200 cicli di ricarica, equivalenti a circa tre anni di utilizzo regolare: una garanzia che differenzia questo dispositivo da molti smartphone economici che cominciano a degradare prematuramente dopo il primo anno e mezzo.
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a) - Triple Camera 50MP, Ultra Zoom, Transparent Smartphone, Long Lasting Battery, Fast Charging 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB - Blue
Il Nothing Phone (4a) è uno degli smartphone più riusciti della fascia media 2026, non perché abbia la scheda tecnica più potente in circolazione, ma perché offre un insieme coerente di hardware, software e identità visiva che pochi competitor riescono ad avvicinare al prezzo di 400-440 euro.
Il periscopio con zoom ottico 3,5x, il display AMOLED 1.5K con luminosità di punta a 4.500 nit, la Glyph Bar con 63 mini-LED e la batteria da 5.080 mAh sono tutti elementi che, singolarmente, avrebbero giustificato un prezzo più alto. Insieme fanno di questo telefono una proposta difficile da ignorare.
Le limitazioni sono reali e vale la pena nominarle senza girarci intorno. La certificazione IP64 è adeguata ma non eccellente, e chi desidera portare il telefono in contesti con acqua abbondante dovrà fare più attenzione rispetto a un flagship con IP68.
L'ultra wide da 8MP è chiaramente il sensore meno convincente del trio fotografico, e si nota non appena le condizioni di luce si fanno meno favorevoli. L'assenza della ricarica wireless è una scelta che il mercato di fascia media sta superando, e su un telefono così curato si sente.
Per chi cerca uno smartphone che abbia qualcosa da dire — visivamente, fotograficamente e dal punto di vista software — il Nothing Phone (4a) è probabilmente uno degli acquisti più sensati dell'anno nella sua fascia.
A 400 euro per la versione base e 440 euro per la variante da 12 GB di RAM, il rapporto qualità-prezzo è difficile da contestare. Il consiglio è di optare per i 12 GB di RAM: con Nothing OS 4.1 e le funzioni di intelligenza artificiale sempre attive, la memoria aggiuntiva si ripaga nel tempo.
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