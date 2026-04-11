Conclusioni

Nothing Phone (4a) - Triple Camera 50MP, Ultra Zoom, Transparent Smartphone, Long Lasting Battery, Fast Charging 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB - Blue

Il Nothing Phone (4a) è uno degli smartphone più riusciti della fascia media 2026, non perché abbia la scheda tecnica più potente in circolazione, ma perché offre un insieme coerente di hardware, software e identità visiva che pochi competitor riescono ad avvicinare al prezzo di 400-440 euro.

Il periscopio con zoom ottico 3,5x, il display AMOLED 1.5K con luminosità di punta a 4.500 nit, la Glyph Bar con 63 mini-LED e la batteria da 5.080 mAh sono tutti elementi che, singolarmente, avrebbero giustificato un prezzo più alto. Insieme fanno di questo telefono una proposta difficile da ignorare.

Le limitazioni sono reali e vale la pena nominarle senza girarci intorno. La certificazione IP64 è adeguata ma non eccellente, e chi desidera portare il telefono in contesti con acqua abbondante dovrà fare più attenzione rispetto a un flagship con IP68.

L'ultra wide da 8MP è chiaramente il sensore meno convincente del trio fotografico, e si nota non appena le condizioni di luce si fanno meno favorevoli. L'assenza della ricarica wireless è una scelta che il mercato di fascia media sta superando, e su un telefono così curato si sente.

Per chi cerca uno smartphone che abbia qualcosa da dire — visivamente, fotograficamente e dal punto di vista software — il Nothing Phone (4a) è probabilmente uno degli acquisti più sensati dell'anno nella sua fascia.

A 400 euro per la versione base e 440 euro per la variante da 12 GB di RAM, il rapporto qualità-prezzo è difficile da contestare. Il consiglio è di optare per i 12 GB di RAM: con Nothing OS 4.1 e le funzioni di intelligenza artificiale sempre attive, la memoria aggiuntiva si ripaga nel tempo.