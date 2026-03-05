Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Nothing rinnova la sua fascia media con Phone (4a) e Phone (4a) Pro. Cambiano display, chip, sistema luminoso Glyph e fotocamera, mentre il design resta centrale. Scopri caratteristiche e prezzi.

Nothing

Nothing aggiorna la sua fascia "a" con due modelli che, pur condividendo molti elementi chiave, raccontano due interpretazioni diverse del mid-range. Phone (4a) resta fedele all’estetica trasparente che ha reso immediatamente riconoscibile il marchio, mentre Phone (4a) Pro cambia registro: materiali più maturi e un’impostazione che punta a distinguersi soprattutto per costruzione e sistema luminoso.

Le specifiche tecniche di Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a), presentato durante l’evento del 5 marzo, utilizza un display LTPS AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.224 x 2.720 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata fino a 4.500 nit. Il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass 7i.

Lo smartphone è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Le configurazioni arrivano fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori. Il principale è da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. Accanto trova spazio un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x, che può arrivare fino a 70x di zoom digitale. Il terzo sensore è una ultra-grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale è da 32 megapixel.

La batteria ha una capacità indicata a 5.400 mAh e supporta la ricarica cablata fino a 50 W. Il dispositivo utilizza Nothing OS 4.1 basato su Android 16 ed è dotato di certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua.

Nothing Phone (4a)

Le specifiche tecniche di Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro introduce alcune differenze rispetto al modello base. Il display cresce fino a 6,83 pollici e utilizza un pannello AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco fino a 5.000 nit.

La piattaforma hardware è basata su Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Anche in questo caso le configurazioni arrivano fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il sistema fotografico mantiene una struttura a tre sensori, ma cambia quello principale, che diventa un Sony LYT-700C da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. Il teleobiettivo da 50 megapixel può raggiungere fino a 140x di zoom, mentre la fotocamera ultra-grandangolare resta da 8 megapixel. La camera frontale è da 32 megapixel.

La batteria mantiene la ricarica cablata a 50 W. Il telefono adotta Nothing OS 4.1 basato su Android 16 e presenta certificazione IP65 contro polvere e acqua.

Il design trasparente di Nothing Phone (4a) e Phone (4a) Pro

Il linguaggio estetico continua a essere uno degli elementi più riconoscibili della gamma Nothing. Phone (4a) conserva il retro trasparente che lascia intravedere la struttura interna del dispositivo. In questa generazione debutta la nuova Glyph Bar, una striscia luminosa composta da 63 mini LED organizzati in zone.

Questo sistema luminoso viene utilizzato per notifiche e altre informazioni visive. Tra gli elementi presenti compare anche un LED rosso che segnala la registrazione video.

Phone (4a) Pro segue invece un’impostazione diversa. Il retro non è completamente trasparente e utilizza una struttura unibody in metallo con uno spessore indicato in 7,95 millimetri. Al posto della Glyph Bar compare la Glyph Matrix, una matrice luminosa composta da 137 mini LED in grado di mostrare animazioni e informazioni direttamente sul retro del dispositivo.

Quanto costano Nothing Phone (4a) e Phone (4a) Pro?

Per quanto riguarda la disponibilità, Phone (4a) può essere preordinato dal 5 marzo con vendite previste dal 13 marzo. Phone (4a) Pro apre i preordini il 13 marzo e arriverà sul mercato dal 27 marzo.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) – 8 GB/128 GB: 369 euro ;

; Nothing Phone (4a) – 8 GB/256 GB: 409 euro ;

; Nothing Phone (4a) – 12 GB/256 GB: 449 euro.

Nothing Phone (4a) Pro