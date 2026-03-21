Ma al di là dell'estetica, quello che sorprende è la coerenza dell'insieme : un sistema operativo che non somiglia a nessun altro, una fotocamera che fa cose inaspettate per il prezzo, e una qualità costruttiva che mette in imbarazzo concorrenti ben più costosi. Non è perfetto — e lo diremo chiaramente — ma ha qualcosa che manca quasi ovunque altrove.

Due settimane con il Nothing Phone (4a) Pro in tasca lasciano un'impressione precisa: questo telefono vuole essere notato , ma non in modo volgare. Il Glyph Matrix sul retro attira sguardi ogni volta che arriva una notifica, e la risposta più comune di chi lo vede per la prima volta è una domanda — "cos'è?" — che pochissimi smartphone riescono ancora a generare.

La certificazione IP65 garantisce sopravvivenza a pioggia, schizzi e immersioni accidentali fino a 25 cm per 20 minuti secondo le dichiarazioni di Nothing. È un gradino sotto l'IP68 dei top di gamma, ma chi porta il telefono in piscina con sé probabilmente ha priorità diverse da quelle che questo dispositivo intende soddisfare.

Con 7,95 mm di spessore è il telefono full-metal più sottile attualmente in commercio, e i 210 grammi di peso si distribuiscono in modo talmente uniforme da rendere quasi irrilevante il numero. La resistenza alla torsione è migliorata del 42% rispetto al predecessore, e il Gorilla Glass 7i protegge il display da graffi e urti quotidiani.

Il Pink, al contrario, è la scelta per chi vuole qualcosa di più personale: una tonalità che non ha niente a che fare con il rosa da scaffale della grande distribuzione.

La scocca in alluminio aerospaziale ha una compattezza e una finitura che di solito si incontrano solo salendo di fascia in modo significativo. La versione Silver in particolare ha un carattere quasi industriale, con riflessi freddi e una texture che ricorda certi oggetti di design scandinavo — funzionali, sobri, costruiti per durare.

Prendete un telefono da 499 euro qualsiasi e tenetelo in mano per trenta secondi. Poi fate lo stesso con il Nothing Phone (4a) Pro. La differenza non ha bisogno di spiegazioni.

Il display VOTO: 0

Ci sono schermi che si guardano e schermi che si usano senza pensarci, e questa è la distinzione che conta davvero. Il pannello del Nothing Phone (4a) Pro appartiene alla seconda categoria: dopo qualche ora smetti di valutarlo e cominci semplicemente a usarlo, che è il miglior risultato possibile.

Si tratta di un AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K a 440 PPI e refresh rate adattivo fino a 144 Hz. Il salto percettivo rispetto agli schermi da 90 Hz non è un'impressione: è misurabile nel modo in cui lo scorrimento si comporta, nella fluidità delle animazioni, nella risposta al tocco durante il gaming dove il campionamento arriva a 2.500 Hz.

La luminosità massima è di 5.000 nit, con 1.600 nit garantiti all'aperto: abbastanza per usarlo in piena estate senza ombreggiare lo schermo con la mano. I neri AMOLED sono, come sempre, assoluti — nessuna retroilluminazione che filtra, nessun grigio mascherato da nero.

Il PWM dimming a 2.160 Hz è un parametro che pochi comunicano con chiarezza: in pratica significa meno affaticamento agli occhi in condizioni di bassa luminosità, una di quelle cose che si apprezza nel tempo senza mai identificarne la causa precisa.

Il rapporto schermo/corpo del 93,4% fa il resto: cornici ridotte al minimo, nessuna distrazione visiva. Certo, non è lo schermo di Samsung Galaxy S26 Ultra, ma il prezzo è un terzo.