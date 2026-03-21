Nothing Phone (4a) Pro recensione: personalità e qualità a 499 euro
Il marchio londinese torna con il suo smartphone più completo: design unico, fotocamera ambiziosa e un sistema operativo che finalmente ha qualcosa da dire
Esiste una categoria di prodotti tecnologici che potremmo chiamare "oggetti con un punto di vista". Non si tratta di una questione di specifiche tecniche, né di prezzo: è qualcosa di più difficile da definire e ancora più difficile da costruire.
Sono quei dispositivi che qualcuno comprerebbe anche se costassero di più, perché esprimono qualcosa che le alternative non riescono a dire.
Il Nothing Phone (4a) Pro è uno smartphone di fascia medio-alta, disponibile in Italia da marzo 2026 a partire da 499 euro per la versione 8+128 GB, con la configurazione 12+256 GB proposta a 569 euro. È pensato per chi non si accontenta dell’anonimato dei mid-range tradizionali ma non vuole o non può permettersi i prezzi dei flagship.
Tre colorazioni disponibili — Black, Silver e Pink — tutte in scocca unibody di alluminio aerospaziale spessa 7,95 mm.In un mercato dove i telefoni si assomigliano tutti, Nothing ha scelto deliberatamente di andare nella direzione opposta.
Il Phone (4a) Pro è la versione più riuscita di quella scommessa.
Nothing Phone (2a) Plus, Fotocamera 50 MP, Smartphone Android, Design Iconico Glyph, Display AMOLED 6.7 pollici, Batteria 5000 mAh, Grigio
Nothing Phone (4a) Pro
Due settimane con il Nothing Phone (4a) Pro in tasca lasciano un'impressione precisa: questo telefono vuole essere notato, ma non in modo volgare. Il Glyph Matrix sul retro attira sguardi ogni volta che arriva una notifica, e la risposta più comune di chi lo vede per la prima volta è una domanda — "cos'è?" — che pochissimi smartphone riescono ancora a generare.
Ma al di là dell'estetica, quello che sorprende è la coerenza dell'insieme: un sistema operativo che non somiglia a nessun altro, una fotocamera che fa cose inaspettate per il prezzo, e una qualità costruttiva che mette in imbarazzo concorrenti ben più costosi. Non è perfetto — e lo diremo chiaramente — ma ha qualcosa che manca quasi ovunque altrove.
- Costruzione in alluminio aerospaziale
- Glyph Matrix più grande
- Spessore ridotto
- Sensore principale Sony
- Zoom periscopico 3.5x
- Software pulito e originale
- Prezzo competitivo
- Batteria capiente
- Grandangolo di qualità solo accettabile
- Niente ricarica wireless
- Certificazione IP65, non IP68
Prendete un telefono da 499 euro qualsiasi e tenetelo in mano per trenta secondi. Poi fate lo stesso con il Nothing Phone (4a) Pro. La differenza non ha bisogno di spiegazioni.
La scocca in alluminio aerospaziale ha una compattezza e una finitura che di solito si incontrano solo salendo di fascia in modo significativo. La versione Silver in particolare ha un carattere quasi industriale, con riflessi freddi e una texture che ricorda certi oggetti di design scandinavo — funzionali, sobri, costruiti per durare.
Il Pink, al contrario, è la scelta per chi vuole qualcosa di più personale: una tonalità che non ha niente a che fare con il rosa da scaffale della grande distribuzione.
Con 7,95 mm di spessore è il telefono full-metal più sottile attualmente in commercio, e i 210 grammi di peso si distribuiscono in modo talmente uniforme da rendere quasi irrilevante il numero. La resistenza alla torsione è migliorata del 42% rispetto al predecessore, e il Gorilla Glass 7i protegge il display da graffi e urti quotidiani.
La certificazione IP65 garantisce sopravvivenza a pioggia, schizzi e immersioni accidentali fino a 25 cm per 20 minuti secondo le dichiarazioni di Nothing. È un gradino sotto l'IP68 dei top di gamma, ma chi porta il telefono in piscina con sé probabilmente ha priorità diverse da quelle che questo dispositivo intende soddisfare.
Ci sono schermi che si guardano e schermi che si usano senza pensarci, e questa è la distinzione che conta davvero. Il pannello del Nothing Phone (4a) Pro appartiene alla seconda categoria: dopo qualche ora smetti di valutarlo e cominci semplicemente a usarlo, che è il miglior risultato possibile.
Si tratta di un AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K a 440 PPI e refresh rate adattivo fino a 144 Hz. Il salto percettivo rispetto agli schermi da 90 Hz non è un'impressione: è misurabile nel modo in cui lo scorrimento si comporta, nella fluidità delle animazioni, nella risposta al tocco durante il gaming dove il campionamento arriva a 2.500 Hz.
La luminosità massima è di 5.000 nit, con 1.600 nit garantiti all'aperto: abbastanza per usarlo in piena estate senza ombreggiare lo schermo con la mano. I neri AMOLED sono, come sempre, assoluti — nessuna retroilluminazione che filtra, nessun grigio mascherato da nero.
Il PWM dimming a 2.160 Hz è un parametro che pochi comunicano con chiarezza: in pratica significa meno affaticamento agli occhi in condizioni di bassa luminosità, una di quelle cose che si apprezza nel tempo senza mai identificarne la causa precisa.
Il rapporto schermo/corpo del 93,4% fa il resto: cornici ridotte al minimo, nessuna distrazione visiva. Certo, non è lo schermo di Samsung Galaxy S26 Ultra, ma il prezzo è un terzo.
Il sistema fotografico del Nothing Phone (4a) Pro funziona come una storia con un inizio molto forte, un capitolo centrale sorprendente e una piccola delusione nel finale.
L'inizio forte è il sensore Sony LYT-700C da 50 megapixel: formato 1/1.56 pollici, apertura f/1.88, stabilizzazione ottica. La superficie attiva è superiore del 64% rispetto ai sensori che si trovano tipicamente nella concorrenza diretta, e questo si traduce in qualcosa di concreto: le foto in condizioni di luce difficile hanno meno rumore, più dettaglio, e una gamma dinamica che raramente si ottiene sotto i 700 euro.
La modalità notturna fonde 7 scatti sovrapposti in un'unica immagine — i risultati sono stabilmente oltre le aspettative di fascia.
Il capitolo centrale sorprendente è il teleobiettivo periscopico con sistema a doppio prisma: zoom ottico 3,5x, equivalente a 80 mm, sensore da 50 megapixel con stabilizzazione. È la stessa soluzione montata sul Nothing Phone (3), che costa significativamente di più.
Alla focale da ritratto produce immagini con una compressione prospettica convincente e una nitidezza che molti mid-range non avvicinano nemmeno.
La piccola delusione è l'ultrawide da 8 megapixel: un sensore che non sta al passo con gli altri due, evidente soprattutto quando la luce scarseggia. È l'unico punto in cui la scheda tecnica racconta una storia diversa da quella che ci si aspetterebbe guardando il resto del telefono.
La fotocamera frontale da 32 megapixel è brillante in condizioni ottimali, molto meno convincente quando luce e ombre coesistono nello stesso fotogramma. Se però si scattano immagini in condizioni difficili, non vi aspettate miracoli, questo è forse il punto di debolezza più evidente dell'intero smartphone.
Lo Snapdragon 7 Gen 4 che muove il Nothing Phone (4a) Pro non è un chipset da titoli dei giornali, ma è quello giusto per quello che questo telefono deve fare.
Costruito con processo produttivo a 4 nanometri, porta un miglioramento del 27% nella CPU e del 30% nella GPU rispetto alla generazione precedente, con un balzo del 65% nell'elaborazione AI che si sente in modo concreto nel funzionamento del sistema operativo.
La RAM LPDDR5X — standard da top di gamma — affianca uno storage UFS 3.1 che lavora a velocità più che doppie rispetto alla generazione precedente. Con il RAM Booster attivo, la memoria complessiva disponibile può arrivare a 20 GB.
Il telefono non tentenna mai. Questo è il punto. Non in multitasking, non durante le sessioni fotografiche, non con i giochi più esigenti — la camera di raffreddamento a vapore da 5.300 mm² fa il suo lavoro senza che ci si accorga della sua esistenza.
Nothing OS 4.1 è però il vero argomento della conversazione. Basato su Android 16, non è una skin che si sovrappone al sistema: è un ambiente con regole proprie, costruito attorno all'idea che uno smartphone dovrebbe aiutarti a ricordare le cose importanti invece di sommergerti di notifiche irrilevanti.
Il tasto Essential Key sul lato sinistro cattura note vocali, screenshot e registrazioni in un unico gesto. L'Essential Space raccoglie tutto e lo analizza automaticamente, costruendo nel tempo una specie di memoria esterna intelligente.
La ricerca unificata funziona su tutto il contenuto del telefono con una gesture. Alcune funzioni riconoscono l'italiano, che è già un passo avanti rispetto a molti competitor fermi all'inglese.
Una batteria da 5.080 mAh in un telefono spesso meno di 8 mm è già di per sé un risultato ingegneristico degno di nota. I numeri dichiarati — 17 ore di utilizzo misto, oltre 50 di chiamate — si avvicinano all'esperienza reale in modo più fedele di quanto accada di solito con le dichiarazioni ufficiali dei produttori.
Con un utilizzo normale, arrivare a fine giornata con una percentuale a due cifre ancora disponibile è la norma, non l'eccezione. Con un utilizzo più intenso — fotografia prolungata, navigazione, streaming — il margine si riduce ma la gestione rimane prevedibile e mai ansiogena.
La ricarica a 50 watt porta il telefono al 60% in mezz'ora e completa il ciclo in poco più di un'ora: non è la velocità dei campioni del segmento, ma è una scelta deliberata a favore della longevità della batteria nel lungo periodo.
E su questo Nothing mette nero su bianco qualcosa che pochi produttori formalizzano: la Safe Cell Technology garantisce che dopo 1.200 cicli di ricarica — circa tre anni di utilizzo quotidiano — la batteria conservi almeno il 90% della capacità originale.
La ricarica inversa cablata a 7,5 watt permette di cedere energia ad auricolari o altri dispositivi in emergenza. La ricarica wireless non c'è: a 499 euro è una rinuncia accettabile, ma vale saperlo prima.
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (2a) Plus, Fotocamera 50 MP, Smartphone Android, Design Iconico Glyph, Display AMOLED 6.7 pollici, Batteria 5000 mAh, Grigio
Ciò che il Nothing Phone (4a) Pro riesce a fare a 499 euro non ha molti precedenti nella fascia media: mette insieme una scocca in alluminio aerospaziale che regge il confronto con telefoni ben più costosi, un sistema fotografico con sensore Sony principale e un teleobiettivo periscopico reale che in questa fascia di prezzo è praticamente senza rivali, e un sistema operativo con una sua logica interna coerente.
Non è un insieme di funzioni assemblate per impressionare sulla carta: è un prodotto pensato con un punto di vista preciso.
L'ultrawide da 8 megapixel è il limite più evidente e il più difficile da giustificare: gli altri due sensori stabiliscono un livello che il grandangolo non riesce a mantenere, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.
L'assenza della ricarica wireless è una rinuncia accettabile al prezzo richiesto. L'IP65 è sufficiente ma non eccellente. I tre anni di aggiornamenti Android sono nella media — non un punto di forza, non un motivo per escludere il telefono.
A 499 euro, il Nothing Phone (4a) Pro è uno di quegli acquisti che si giustificano non con un foglio Excel di specifiche tecniche, ma con l'esperienza quotidiana.
Chi compra questo telefono lo fa perché vuole qualcosa che non assomigli a tutto il resto — e su questo fronte, Nothing mantiene la promessa con più convinzione che mai.
Per trovare una combinazione analoga di costruzione, fotografia e identità progettuale bisogna spostarsi sopra gli 800 euro. E anche lì, il Glyph Matrix non ce l'ha nessuno.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.