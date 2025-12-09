Libero
Nothing Phone (3a) al minimo storico con l'offerta Amazon di oggi

Il Nothing Phone (3a) è in offerta su Amazon ed è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico diventando un veor e proprio best buy della sua categoria

Nothing Phone (3a) MisterGadget.Tech

In sintesi

  • Nothing Phone (3a) scende a 279 euro su Amazon, raggiungendo il suo minimo storico ed essendo venduto e spedito direttamente da Amazon.
  • Lo smartphone offre display AMOLED 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 3, tripla fotocamera e batteria da 5.000 mAh, risultando un’opzione completa e conveniente sotto i 300 euro.

Tra le offerte in corso su Amazon c’è anche l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone da meno di 300 euro: con la promo di oggi, infatti, è ora possibile acquistare il Nothing Phone (3a) con un prezzo ridotto a 279 euro che rappresenta anche il minimo storico sullo store del modello, venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Nothing Phone (3a): la scheda tecnica

La scheda tecnica del Nothing Phone (3a) comprende un display AMOLED da 6,77 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco pari a 3.000 nits.

Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, realizzato a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il chip ha una CPU octa-core e una GPU Adreno 810.

Da segnalare, per la versione in offerta, anche la presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 50 W.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x.

La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone di Nothing può contare anche sul supporto Dual SIM, ma senza eSIM, e sulla certificazione IP64.

C’è spazio anche per il sistema di illuminazione posteriore, elemento classico degli smartphone del brand. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 16 con Nothing OS e la garanzia di altri 2 major update nel corso dei prossimi anni.

Il Nothing Phone (3a) è un dispositivo completo e di ottima qualità che, con l’offerta in corso, diventa ancora più interessante e conveniente.

Nothing Phone (3a): l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (3a) con un prezzo ridotto a 279 euro che rappresenta anche il prezzo minimo storico per il modello. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display - Schwarz

Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display - Schwarz

279,00 €349,00 € -70,00 € (20%)

