Nothing Phone (3), ora in sconto lo smartphone potente e affidabile

Nothing Phone (3), risparmi oltre 200€ sullo smartphone con tripla fotocamera da 50 MP, ricarica rapida e Glyph Matrix. Scopri l’offerta ora.

Nothing Phone (3), ora in sconto lo smartphone potente e affidabile Amazon

L’offerta su Nothing Phone (3) è tra quelle da tenere d’occhio: oggi su Amazon scatta uno sconto del 29% che porta il prezzo a 599,00€. In poche parole, un taglio importante che rende ancora più allettante uno smartphone apprezzato per fluidità, display molto luminoso e autonomia affidabile nell’uso intenso. Colpiscono anche l’estetica originale e le funzioni curate dell’interfaccia, con un approccio essenziale ma moderno.

Spiccano le possibilità di personalizzazione e un’esperienza d’uso scattante, mentre il comparto fotografico è in grado di regalare scatti di ottimo livello. In più, la firma di Nothing si nota nella particolare Glyph Matrix, un elemento che aggiunge utilità e stile. Se cerchi uno smartphone diverso dal solito, questa promo merita attenzione.

Nothing Phone (3): prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Nothing Phone (3) è proposto a 599,00€ grazie a uno sconto del 29%, con un risparmio di oltre 240 euro rispetto al prezzo pieno. La variante in promo è la 12GB + 256GB in colore bianco. Un’occasione concreta per aggiudicarsi uno smartphone dall’identità forte e con una dotazione completa, facendo un salto di qualità senza sforare il budget.

Nothing Phone (3): le caratteristiche tecniche

Il Nothing Phone (3) punta su un pacchetto hardware e software di livello. Al comando c’è lo Snapdragon 8s Gen 4 (processo a 4 nm, AI Engine) con 12GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0, per prestazioni fluide e reattive. La Glyph Matrix evolve l’iconica interfaccia luminosa permettendo di gestire avvisi, funzioni e perfino giochi con un tocco di stile.

Il display è un AMOLED flessibile da 6,67" a 120Hz, con 4500 nit di luminosità di picco, HDR10+, 460 ppi, 1000 Hz di frequenza di campionamento del tocco e 960 Hz per il PWM dimming: fluidità e visibilità sono al top. La scocca vanta certificazione IP68 per resistenza a polvere e immersioni in acqua dolce fino a 1,5 m per 30 minuti.

Capitolo fotocamere: una tripla 50 MP con OIS (principale da 50 MP, periscopica OIS da 50 MP, ultra‑grandangolare da 50 MP) e una frontale da 50 MP, per scatti dettagliati e versatili. Sul fronte autonomia, la batteria supporta una ricarica rapida che va dall’1 al 50% in meno di 20 minuti, ricarica wireless 15W e ricarica inversa 5W.

Completano il quadro il supporto eSIM, funzioni come Essential Space/Key/Search per organizzazione e produttività, e un impegno software di lungo periodo: fino a 7 anni di supporto (5 anni di aggiornamenti Android e 7 di sicurezza). Un pacchetto che rende questo modello una proposta completa e attuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

