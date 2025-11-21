Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Nothing

In sintesi

Nothing Phone (3) in offerta Black Friday a 491€ su Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi: si tratta del prezzo minimo storico per il modello venduto e spedito da Amazon.

Scheda tecnica completa e prestazioni di fascia alta: Snapdragon 8s Gen 4, display OLED 6,67" 120 Hz, 12/256 GB, batteria da 5.150 mAh con ricarica 65 W, tripla fotocamera da 50 MP e Android 15 con 5 major update.

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare il Nothing Phone (3) al prezzo minimo storico. Lo smartphone diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media e viene proposto al prezzo scontato di 491 euro, con la possibilità di completare il pagamento anche in 5 rate mensili senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto.

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67" 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Nero

Nothing Phone (3), la scheda tecnica

La scheda tecnica del Nothing Phone (3) comprende un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 4500 nits.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una garanzia assoluta per prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone può contare su una batteria da 5.150 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Lo smartphone di Nothing include il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e un sensore di impronte sotto al display. Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 15 con 5 major update e con la personalizzazione garantita da Nothing OS.

Considerando il prezzo, il Nothing Phone (3) è oggi un vero e proprio best buy della fascia media, con la possibilità di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. La promo di Amazon rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Nothing Phone (3): l’offerta di Amazon

Con la promo del Black Friday di Amazon è possibile puntare sul Nothing Phone (3) che viene proposto al prezzo minimo storico. Il modello è ora disponibile in sconto a 491 euro con possibilità di pagamento anche in 5 rate mensili. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul banner riportato qui di sotto.

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67" 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Nero