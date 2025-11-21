Libero
Nothing Phone (3) al minimo storico su Amazon per il Black Friday

Per il Black Friday di Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (3) al prezzo minimo storico: ecco la promo da cogliere al volo

Nothing Phone (3) Nothing

In sintesi

  • Nothing Phone (3) in offerta Black Friday a 491€ su Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi: si tratta del prezzo minimo storico per il modello venduto e spedito da Amazon.
  • Scheda tecnica completa e prestazioni di fascia alta: Snapdragon 8s Gen 4, display OLED 6,67" 120 Hz, 12/256 GB, batteria da 5.150 mAh con ricarica 65 W, tripla fotocamera da 50 MP e Android 15 con 5 major update.

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare il Nothing Phone (3) al prezzo minimo storico. Lo smartphone diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media e viene proposto al prezzo scontato di 491 euro, con la possibilità di completare il pagamento anche in 5 rate mensili senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto.

Nothing Phone (3), la scheda tecnica

La scheda tecnica del Nothing Phone (3) comprende un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 4500 nits.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una garanzia assoluta per prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono anche  12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone può contare su una batteria da 5.150 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Lo smartphone di Nothing include il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e un sensore di impronte sotto al display. Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 15 con 5  major update e con la personalizzazione garantita da Nothing OS.

Considerando il prezzo, il Nothing Phone (3) è oggi un vero e proprio best buy della fascia media, con la possibilità di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. La promo di Amazon rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Nothing Phone (3): l’offerta di Amazon

Con la promo del Black Friday di Amazon è possibile puntare sul Nothing Phone (3) che viene proposto al prezzo minimo storico. Il modello è ora disponibile in sconto a 491 euro con possibilità di pagamento anche in 5 rate mensili. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul banner riportato qui di sotto.

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67" 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Nero

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67" 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Nero

569,00 €849,00 € -280,00 € (33%)

