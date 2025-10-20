Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Nothing Phone (2a) Plus è protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo: è lui il mid-range da prendere in questo momento

Nothing

In sintesi

Super offerta Amazon: il Nothing Phone (2a) Plus scende a 289 euro, confermandosi tra i migliori smartphone nella fascia media per rapporto qualità-prezzo.

Scheda tecnica top: display AMOLED 6,7" 120 Hz, chip Dimensity 7350 Pro, 12 GB RAM, 256 GB di memoria, doppia fotocamera da 50 MP e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Il Nothing Phone (2a) Plus è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando, sempre di più, un best buy nella fascia media del mercato. Il dispositivo, infatti, cala di prezzo ed è ora disponibile con uno sconto netto che permette di completare l’acquisto con una spesa di 289 euro.

Si tratta di una vera e propria occasione per poter mettere le mani su uno smartphone completo e senza punti deboli, adatto a diversi contesti di utilizzo e in grado di soddisfare appieno l’utente, aggiungendo anche un design unico e iconico.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7" a 120 Hz, NFC, OS 2.6 - Grigio

Nothing Phone (2a) Plus, la scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche del Nothing Phone (2a) Plus troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro, realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni.

Ci sono anche 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W. Non c’è il supporto alla ricarica wireless. Il comparto fotografico comprende due fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel e fotocamera anteriore da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con Nothing OS (e aggiornamento in arrivo ad Android 16). Lo smartphone è Dual SIM e include la certificazione IP54 e il sistema di illuminazione posteriore con tre strisce LED. Tra le specifiche troviamo anche il sensore di impronte digitali e il chip NFC.

Si tratta, quindi, di un mid-range completo e senza particolari punti deboli in rapporto al prezzo.

Nothing Phone (2a) Plus: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) Plus con un prezzo ridotto a 289 euro. Il modello è disponibile in sconto solo per un breve periodo di tempo ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. Si tratta di un’occasione ottima per poter effettuar l’acquisto di un mid-range completo, veloce e ricco di potenzialità che propone anche un design diverso dai soliti smartphone.

Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7" a 120 Hz, NFC, OS 2.6 - Grigio