Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Nothing Phone (2a) Plus è in offerta su Amazon e diventa oggi uno dei best buy del momento: per chi cerca un mid-range da meno di 300 euro è un affare

Nothing

In sintesi

Il Nothing Phone (2a) Plus 12/256 GB è disponibile su Amazon a 279 euro, con uno sconto del 38% che segna il nuovo minimo storico.

Con display AMOLED 6,7" 120 Hz, Dimensity 7350 Pro, 12 GB RAM, 256 GB storage e batteria 5.000 mAh, è oggi uno dei best buy sotto i 300 euro.

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 300 euro, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: il Nothing Phone (2a) Plus, infatti, è ora disponibile con uno sconto del 38% che si traduce nella possibilità di acquistare il mid-range di Nothing con un prezzo ridotto fino a 279 euro.

Si tratta di una promozione da cogliere al volo: lo smartphone di Nothing tocca ora il suo nuovo minimo storico sullo store, diventando sempre più interessante e conquistando il titolo di "best buy" di questa particolare fascia di prezzo. Lo sconto è valido solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7" a 120 Hz, NFC, OS 2.6 - Nero

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a) Plus

La scheda tecnica del Nothing Phone (2a) Plus comprende un display da 6,7 pollici con un pannello AMOLED caratterizzato da risoluzione Full HD+ e da un refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro che rappresenta una vera e propria garanzia per la fascia di prezzo, permettendo agli utenti di poter sfruttare prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare una dotazione di memoria completa, con 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna. Lo smartphone può sfruttare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con la ricarica rapida cablata da 50 W. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC per i pagamenti e il supporto Dual SIM.

Il sistema operativo è Android 15 con Nothing OS e con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Considerando le specifiche tecniche e, soprattutto, il prezzo, il Nothing Phone (2a) Plus diventa oggi un vero e proprio best buy della fascia media.

Nothing Phone (2a) Plus, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) Plus con un prezzo scontato di 279 euro. In questo modo, il modello è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7" a 120 Hz, NFC, OS 2.6 - Nero