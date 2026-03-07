Il risultato è una cuffia completa , con cancellazione attiva del rumore, certificazione Hi-Res Audio, autonomia da record e un software curato. Non priva di limiti, ma con un profilo complessivo difficile da eguagliare a questo prezzo.

Headphone (a) segue questa filosofia e la porta in una fascia accessibile, ereditando i controlli fisici di Headphone (1) — il modello di riferimento della casa — e introducendo colorazioni nuove pensate per un pubblico giovane e attento all'estetica.

Design e costruzione VOTO: 8

Nothing Headphone (a) si riconoscono da lontano. Non è un complimento scontato in una fascia dove la maggior parte dei prodotti si assomigliano pericolosamente.

La versione White testata ha un profilo pulito e geometrico, con padiglioni a forma quadrata dagli angoli arrotondati e un cap centrale ovale in finitura lucida che lascia intravedere la struttura interna.

Le colorazioni Pink e Yellow sono quelle che alzano ulteriormente l'asticella dell'originalità: in un settore dominato da nero e grigio, scegliere un giallo acceso richiede coraggio — e funziona.

La costruzione non delude. I 310 grammi si distribuiscono bene sulla testa, merito del cuscino dell'archetto e delle coppe auricolari in memory foam, morbide e ben sagomate. Le slitte di regolazione sono rinforzate con nylon fibrato, i bracci in acciaio lavorati con Metal Injection Molding. La certificazione IP52 completa un quadro costruttivo che va ben oltre le aspettative per questa fascia.

Lo snodo laterale tra padiglione e archetto permette una regolazione fine, utile per chi ha proporzioni della testa meno standard. Un dettaglio che fa differenza dopo ore di ascolto.