Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Tripla architettura di driver, interruttore Flat EQ firmato Metropolis Studios e fino a 68 ore di autonomia: le over-ear di Nothing sono in Italia a 349 euro.

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Parto con una premessa onesta. Se per te l’unico criterio di scelta è il prezzo, gran parte di ciò che racconterò sulle Nothing Headphone (1) Pro ti sembrerà del tutto ininfluente, e nessuno te ne farà una colpa.

Se invece contano la qualità dell’ascolto e l’originalità del design, allora conviene leggere fino in fondo, perché questo è un prodotto davvero strepitoso.

Le Nothing Headphone (1) Pro sono cuffie over-ear wireless di fascia premium, in vendita in Italia dal 29 settembre 2026 al prezzo di listino di 349 euro su nothing.tech, Amazon e nei principali negozi. Si rivolgono a chi cerca un suono onesto e un design che non passi inosservato, e promettono tripla architettura di driver, ANC adattiva fino a 46 dB e 68 ore di autonomia, con un solo limite concreto: il volume massimo, non altissimo.

Il mercato delle cuffie di fascia alta è pieno di prodotti bravi e un po’ tutti uguali: nero, grigio, un logo discreto. Nothing ha scelto la strada opposta, e stavolta la scelta non riguarda solo l’estetica.