Nothing Ear (a) al minimo su Amazon, con il 40% di sconto sono un affare

Le Nothing Ear (a) sono in offerta su Amazon e ora sono disponibili con il 40% di sconto: si tratta di un vero e proprio affare

nothing-ear-a Nothing

In sintesi

  • Nothing Ear (a) sono in offerta su Amazon a 59 euro (-40%), nuovo prezzo minimo storico, diventando uno dei migliori acquisti nella fascia economica delle true wireless.
  • Offrono ANC fino a 45 dB, audio Hi-Res con LDAC, driver da 11 mm, integrazione con ChatGPT e autonomia fino a 40+ ore, garantendo un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Con la nuova offerta in corso su Amazon c’è oggi la possibilità di puntare su ottime cuffie true wireless di alta qualità: grazie alla promo in corso, infatti, è possibile sfruttare uno sconto del 40% sulle Nothing Ear (a), ora disponibile in promo a 59 euro, scegliendo la variante venduta e spedita direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per gli auricolari Bluetooth di Nothing che, a questo prezzo, diventano un best buy assoluto della categoria. Per accedere alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere le cuffie al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Nothing Ear (a): la scheda tecnica

Le Nothing Ear (a) sono uno dei migliori prodotti, in questo momento, per chi è alla ricerca di cuffie true wireless. Si tratta di cuffie in-ear che propongono oggi un rapporto qualità/prezzo ottimo. Tra le caratteristiche troviamo la cancellazione attiva del rumore, fino a 45 dB, oltre al supporto all’audio Hi-Res con codec LDAC. Sono inclusi driver da 11 mm.

Da segnalare anche l’integrazione con ChatGPT e il supporto alla Clear Voice Technology, per l’eliminazione del rumore di fondo durante le chiamate. Le Nothing Ear (a) possono garantire anche un’autonomia eccellente, con fino a 10 ore di utilizzo con una sola carica e con oltre 40 ore di autonomia, considerando anche la carica aggiuntiva della custodia. La gestione delle varie funzionalità delle cuffie true wireless avviene tramite l’app Nothing X.

Considerando il prezzo a cui vengono proposte, le Nothing Ear (a) sono oggi un vero e proprio best buy della categoria, con un rapporto qualità/prezzo al top.

Nothing Ear (a): l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le Nothing Ear (a) con un prezzo ridotto a 59 euro. Si tratta di uno sconto del 40% che garantisce un taglio netto di prezzo, permettendo l’acquisto degli auricolari al nuovo minimo storico. Il modello in questione è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

