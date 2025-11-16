Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

NotebookLM diventa sempre più ricco e con il nuovo aggiornamento è ora possibile sfruttare anche Deep Research, ecco cosa cambia

In sintesi

Deep Research in NotebookLM: introduce analisi avanzate eseguite in background dall’AI, permettendo agli utenti di ottenere approfondimenti dettagliati su qualsiasi argomento e di scegliere tra ricerche “Deep” o “Fast” a seconda delle esigenze.

Nuovi formati supportati: ampliato il numero di file caricabili, inclusi Fogli Google, documenti Word (.docx) e contenuti da Google Drive (come PDF) tramite semplice link, per offrire all’AI più dati da analizzare.

Google continua il suo programma di aggiornamento per i servizi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’ultima novità in ordine di tempo riguarda NotebookLM, piattaforma online che consente di sfruttare l’AI per migliorare la propria produttività.

Con il nuovo update, NotebookLM registra l’arrivo di Deep Research, che consentirà di migliorare l’analisi avanzata dei dati con l’intelligenza artificiale. Da segnalare anche l’arrivo del supporto a un numero maggiore di file che possono ora essere caricati all’interno del notebook.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova funzione in arrivo che, come sottolineato da Google, sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni per tutti gli utenti, semplicemente effettuando l’accesso al NotebookLM.

Deep Research arriva in NotebookLM

L’integrazione di Deep Research in NotebookLM offrirà diversi vantaggi per gli utenti che avranno la possibilità di ottenere analisi dettagliate, che saranno effettuate in background dall’AI basata su Gemini. In questo modo, è possibile approfondire un argomento, ottenendo informazioni approfondite e organizzate su un particolare tema, continuando a seguire il proprio flusso di lavoro. Gli utenti, quando effettuato ricerche sul web, potranno scegliere tra Deep Research, per approfondire al massimo un argomento, e Fast Research, per una ricerca più rapida.

Nuovi file supportati

Ad arricchire ulteriormente le potenzialità di NotebookLM c’è la possibilità di caricare nuove tipologie di file per consentire all’AI di poter ottenere ancora più informazioni. Tra le novità troviamo la possibilità di collegare Fogli Google, per ottenere statistiche e analisi sui dati inclusi nei documenti, i file Microsoft Word (.docx) e anche la possibilità di inserire i file da Google Drive, come i PDF, tramite un semplice link URL, senza la necessità di doverli caricare manualmente.

Con queste nuove funzioni, NotebookLM continua il suo programma di crescita con l’obiettivo di diventare sempre più completo. Per sfruttare il servizio è sufficiente visitare il sito notebooklm.google oppure scaricare l’app ufficiale. L’accesso avviene effettuando il login con il proprio account Google e l’utilizzo è gratuito, anche se ci sono le versioni apagamento che offrono una serie di vantaggi extra, con limiti di utilizzo meno stringenti.