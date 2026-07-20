Amazon, questo è il PC portatile da comprare oggi: 80% di sconto
Il notebook Ruzava RK 70 è in promo con uno sconto di quasi l'80% e lo paghi pochissimo. Schermo da 14 pollici, buone prestazioni e leggero.
Su Amazon torna una delle offerte più apprezzate degli ultimi anni su Amazon: il notebook economico Ruzava RK70 in promo con uno sconto di quasi l’80%. Non si tratta né di una truffa né di un errore di prezzo, ma di un’offerta in "carne e ossa" che non devi assolutamente farti sfuggire. Il risparmio netto rispetto a quello di listino è di 750 euro e questo fa capire la bontà della promo. Il nome del notebook non ti dirà molto, ma per capire la bontà del prodotto basta vedere le tante recensioni positive sulla pagina prodotto. Le componenti assicurano ottime prestazioni e il PC portatile è progettato per un uso casalingo: puoi vedere film e serie TV, lavorare su documenti di lavoro, oppure utilizzarlo per lo studio. Un ottimo notebook da avere in casa spendendo pochissimo. Le scorte sono limitate e per questo ti consigliamo di approfittarne subito.
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PC portatile Ruzava RK70: prezzo, offerta e sconto Amazon
Doppio sconto e doppio risparmio per il notebook Ruzava RK70. Grazie alla super promo di Amazon trovi il notebook a un prezzo di soli 256,49 euro, con un risparmio totale che sfiora i 750 euro. Il merito è dello sconto fisso del 73% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 5%. La promo non finisce qui: acquistandone due, infatti, ottieni uno sconto aggiuntivo del 10% sul prezzo finale. In vista dell’inizio delle scuole, un’occasione da non farsi sfuggire.
La disponibilità di questo notebook è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
PC portatile Ruzava RK70: le caratteristiche tecniche
Non essere tra i notebook più "chiacchierati" della Rete non vuol dire che non si hanno delle qualità oggettive. E il Ruzava RK 70 è qui a dimostrarlo. Un PC portatile realizzato con molta cura, con uno chassis resistente e leggero, in modo da poterlo portare sempre con te nello zaino.
Il prezzo a cui è disponibile oggi lo fa diventare un vero best-buy e per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Non è certamente un MacBook Pro, ma anche il prezzo è decisamente differente. Partiamo dal primo elemento, il più evidente: lo schermo da 14 pollici ad alta risoluzione con cui poter vedere qualsiasi contenuto con la massima qualità possibile. Le prestazioni sono più che soddisfacenti grazie al processore integrato, agli 8 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte che ti permette di installare tutti i programmi di cui hai bisogno. All’occorrenza puoi aumentare lo spazio a disposizione fino a 1 terabyte.
Il notebook è anche dotato di funzioni AI avanzate che si rivelano molto utili nel lavoro di tutti i giorni. Grazie all’integrazione con Gemini puoi generare testi, richiedere supporto per la realizzazione di documenti e tantissimo altro.
A bordo trovi installato Windows 11 e tutte le principali app per la produttività di Microsoft. Sul fronte della connettività non ci sono ostacoli: puoi collegare il notebook a un secondo schermo, oppure connettere periferiche esterne come un mouse. La batteria è una garanzia e dura per diverse ore. A questo prezzo è un vero best-buy.
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