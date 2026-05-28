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L’offerta che trovi oggi su Amazon è particolarmente interessante se stai cercando un portatile versatile per lavoro, studio e intrattenimento. Il PC Portatile Tivique beneficia di uno sconto del 40% e un ulteriore 5% di sconto al check-out, che porta questo notebook 15,6 pollici Full HD con processore Ryzen e memoria SSD ad una fascia di prezzo decisamente più accessibile rispetto a molti concorrenti con caratteristiche simili.

PC Portatile Tivique

Questo portatile punta su una combinazione bilanciata di potenza di calcolo, reattività generale e buona autonomia, pensata per chi alterna attività d’ufficio, navigazione, streaming e persino qualche sessione di gioco leggero. Il processore multicore, abbinato a una dotazione di RAM generosa e a un SSD ad alte prestazioni, consente di gestire senza fatica più applicazioni aperte, mantenendo il sistema fluido anche sotto carico. Il display IPS Full HD offre una resa visiva adatta a contenuti multimediali e produttività, mentre la presenza di WiFi di ultima generazione e di un set completo di porte aiuta a integrare il notebook in qualunque postazione, fissa o in mobilità.

PC Portatile Tivique in offerta su Amazon con sconto del 40%

In questa fase promozionale il PC Portatile Tivique viene proposto a 479,99€, con uno sconto del 40% (e un ulteriore 5% di sconto al check-out) che lo posiziona in modo molto competitivo nella fascia dei notebook da 15,6 pollici con processore Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD NVMe. A questa cifra è difficile trovare portatili con un mix così equilibrato di potenza, reattività e connettività moderna, soprattutto considerando la presenza di WiFi 6 e di un’ampia dotazione di porte.

Si tratta quindi di una soluzione interessante per chi vuole un unico computer in grado di coprire le esigenze quotidiane, dal lavoro all’intrattenimento, senza dover investire nei modelli più costosi. Grazie al prezzo attuale puoi portarti a casa il PC Portatile Tivique a soli 479,99€, approfittando della gestione diretta tramite Amazon con i relativi vantaggi in termini di spedizione e reso secondo le condizioni standard della piattaforma.

Il notebook Tivique con il processore Ryzen 5 e il display FHD da 15,6 pollici

Il cuore di questo notebook Tivique è il processore Ryzen 5 7430U, una CPU con 8 core e 16 thread che può arrivare fino a 4,3 GHz. Una configurazione pensata per offrire buona potenza in multitasking, gestione fluida di applicazioni d’ufficio, navigazione con molte schede aperte e giochi leggeri. Rispetto a molti portatili della stessa fascia, la presenza di così tanti core e thread rappresenta un plus concreto per chi usa il PC in modo intensivo.

A supporto troviamo 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVMe da 512GB, soluzione che garantisce avvio rapido del sistema operativo, caricamenti veloci delle app e trasferimenti di file decisamente più rapidi rispetto ai classici dischi meccanici o agli SSD SATA di vecchia generazione. Il produttore prevede anche la possibilità di espandere la memoria fino a 64GB di RAM e fino a 4TB di SSD, offrendo un buon margine di crescita nel tempo per chi necessita di ancora più spazio o prestazioni.

Il display IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 e rapporto 16:9 punta sulla versatilità: è adatto tanto alla produttività quanto allo streaming di film, con buoni angoli di visione e resa dei colori. La presenza del WiFi 6, compatibile sia con reti 2,4GHz che 5GHz e con velocità teoriche tre volte superiori al WiFi 5, riduce i tempi di attesa in download e streaming, migliorando l’esperienza online.

La parte multimediale è curata da altoparlanti doppi da 4Ω/1,5W con tecnologia di cancellazione del rumore, affiancati da un microfono DMIC pensato per catturare la voce in modo chiaro durante videochiamate e riunioni online. La webcam frontale da 1MP (1280×720) completa il profilo per l’uso quotidiano in smart working o didattica a distanza.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 54,72Wh (11,4V/4800mAh) è pensata per coprire un’intera giornata di utilizzo leggero, con ricarica rapida tramite l’alimentatore da 65W incluso. Il sistema di raffreddamento con una ventola e due tubi di rame aiuta a mantenere temperature sotto controllo anche con carichi più pesanti, evitando cali di prestazioni prolungati.

La dotazione di porte è particolarmente completa: trovi un jack cuffie, ben 3 porte USB 3.2 Gen2, connettore DC per l’alimentazione, porta Type-C per i dati e uscita HDMI 1.4. Questo permette di collegare facilmente periferiche, monitor esterni, cuffie e accessori vari senza bisogno di adattatori aggiuntivi, rendendo il portatile adatto tanto all’uso in mobilità quanto su una scrivania fissa.

PC Portatile Tivique

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