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Amazon, super risparmio di 350€ sul portatile da 16’’ con Windows 11

NOTODD PC portatile 16 pollici, notebook Windows 11 con 12GB RAM, SSD 512GB espandibile e schermo 2K è in offerta con sconto del 50%.

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Redazione

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NOTODD PC Portatile 16 pollici blu con schermo 2K Amazon

Se il tuo vecchio laptop fatica ad aprire più schede, si surriscalda e ti rallenta tra videocall, studio e lavoro da remoto, è il momento di pensare a un upgrade senza spendere cifre da top di gamma. Oggi il NOTODD PC Portatile è disponibile con uno sconto del 50%, così ti porti a casa un notebook da 16 pollici con Windows 11, tanta memoria e prestazioni fluide a un prezzo dimezzato.

Questo notebook NOTODD punta tutto sull’equilibrio tra produttività quotidiana e intrattenimento: il processore Intel Celeron quad-core fino a 2,9 GHz è pensato per gestire senza problemi navigazione intensa, suite da ufficio, lezioni online e streaming, mentre lo schermo 2K da 16 pollici a cornici sottili offre più spazio di lavoro e una resa visiva più piacevole per film e videoconferenze. La combinazione di 12GB di RAM e SSD da 512GB, espandibile fino a 1TB, riduce drasticamente i tempi di avvio e di caricamento delle app, rendendo il portatile reattivo nelle attività di tutti i giorni.

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NOTODD PC Portatile in offerta su Amazon: sconto del 50% sul prezzo di listino

Con la promo attuale su Amazon puoi portarti a casa il NOTODD PC Portatile a soli 349,99€, grazie a uno sconto del 50% che dimezza il prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente aggressiva per un 16 pollici con 12GB di RAM e SSD da 512GB, in una fascia in cui molti concorrenti offrono ancora configurazioni più basiche. Se stai cercando un notebook ampio per studiare, lavorare da casa o seguire corsi online, questa è una delle proposte più interessanti del momento per rapporto tra prestazioni e costo.

Il notebook NOTODD con il grande schermo 2K e la memoria espandibile

Chi lavora o studia molte ore al PC ha bisogno di un portatile che resti fluido, non si surriscaldi e offra uno schermo comodo per affaticare meno la vista. Questo modello nasce proprio per rispondere a queste esigenze quotidiane.

  • Processore quad-core Celeron N5095 fino a 2,9 GHz: ti permette di gestire più applicazioni aperte, documenti, browser e video in contemporanea senza blocchi continui, ideale per smart working, didattica a distanza e gestione posta.
  • Schermo da 16 pollici 2K 1920 x 1200: l’ampio display con cornici sottili e apertura fino a 180° offre più spazio per affiancare finestre e leggere testi lunghi, migliorando il comfort in videoconferenze, film e studio.
  • 12GB di RAM e SSD da 512GB espandibile fino a 1TB: avvii Windows 11 in pochi secondi, apri velocemente i programmi e hai spazio sufficiente per file di lavoro, appunti universitari, foto e video senza dover ricorrere subito a dischi esterni.
  • Ventola di raffreddamento e Wi‑Fi dual band 5G: il sistema di raffreddamento dedicato aiuta a mantenere temperature più basse durante le sessioni lunghe, mentre il Wi‑Fi a doppia banda rende la connessione più stabile per call e streaming.
  • Windows 11 e accessori inclusi: il sistema operativo aggiornato offre un’interfaccia moderna e più sicura, e in confezione trovi una cover con tastiera italiana e un mouse wireless che ti consentono di iniziare a lavorare subito senza acquisti extra.

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NOTODD PC Portatile, risparmi il 50% sul prezzo di listino: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Il NOTODD PC Portatile è adatto per smart working e studio universitario?

Sì, il processore Celeron N5095, i 12GB di RAM e l’SSD da 512GB lo rendono adatto a lavoro d’ufficio, videochiamate e studio online.

La memoria del NOTODD PC Portatile può essere aumentata oltre i 512GB?

Sì, l’SSD integrato da 512GB è aggiornabile fino a 1TB, così puoi espandere lo spazio di archiviazione in base alle tue esigenze.

Lo schermo del NOTODD PC Portatile è comodo per film e videolezioni?

Il display da 16 pollici con risoluzione 2K 1920 x 1200 e cornici sottili offre un’area di visualizzazione ampia e definita per film e lezioni online.

Il NOTODD PC Portatile ha una buona dissipazione del calore?

Sì, il notebook integra una ventola di raffreddamento dedicata che aiuta a mantenere temperature più basse durante l’uso prolungato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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