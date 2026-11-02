Il notebook MITUNTUN crolla di prezzo: maxi risparmio
Il notebook MITUNTUN con display da 17,3 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB oggi è in sconto del 68% e risparmi centinaia di euro.
Se cerchi un computer portatile con uno schermo ampio e una configurazione già pronta, questo notebook MITUNTUN può essere una soluzione da valutare. Oggi è disponibile con uno sconto del 68%.
La configurazione indicata abbina un display da 17,3 pollici a un processore i5-7Y57, 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11. Sono le caratteristiche principali disponibili per questo laptop: uno schermo di grandi dimensioni, memoria e archiviazione già definite e il sistema operativo Microsoft.
Notebook MITUNTUN in offerta: sconto del 68%
Il notebook MITUNTUN è proposto a 539,99 euro, con uno sconto del 68% indicato sull’offerta. Il prezzo permette di valutare il portatile considerando la dotazione dichiarata: display da 17,3 pollici, processore i5-7Y57, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11. Non sono disponibili informazioni sul risparmio in euro rispetto al prezzo precedente, su eventuali rate o coupon, sulla scadenza della promozione, sui benefici Prime o sui tempi di reso. Puoi consultare la scheda e verificare i dettagli dell’offerta per il notebook MITUNTUN con sconto del 68%.
Acquista subito il notebook MITUNTUN in offerta
Il notebook MITUNTUN con display da 17,3 pollici e 16 GB di RAM
Quando si sceglie un portatile, dimensioni dello schermo, memoria e spazio di archiviazione aiutano a capire se la configurazione è adatta alle proprie esigenze. Questo modello riunisce le specifiche riportate nella scheda in un’unica soluzione:
- Display da 17,3 pollici: la diagonale ampia può essere utile se preferisci lavorare o consultare contenuti su uno schermo grande, senza orientarti verso un formato più compatto.
- Processore i5-7Y57: il modello del processore è indicato nella denominazione del laptop e consente di identificare con precisione la configurazione proposta.
- 16 GB di RAM: la quantità di memoria dichiarata è un elemento da considerare per scegliere il computer in base alle attività che svolgi e alle tue necessità di utilizzo.
- SSD da 512 GB: l’unità a stato solido offre lo spazio di archiviazione specificato nella scheda, da valutare in funzione dei file e dei programmi che prevedi di conservare.
- Windows 11: il sistema operativo indicato è già presente nella configurazione del notebook.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 68% sul notebook MITUNTUN.
FAQ
La diagonale del display indicata nella scheda è di 17,3 pollici.
La configurazione riportata indica 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.
La scheda del prodotto indica Windows 11.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.