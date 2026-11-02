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Il notebook MITUNTUN con display da 17,3 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB oggi è in sconto del 68% e risparmi centinaia di euro.

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Se cerchi un computer portatile con uno schermo ampio e una configurazione già pronta, questo notebook MITUNTUN può essere una soluzione da valutare. Oggi è disponibile con uno sconto del 68%.

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La configurazione indicata abbina un display da 17,3 pollici a un processore i5-7Y57, 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11. Sono le caratteristiche principali disponibili per questo laptop: uno schermo di grandi dimensioni, memoria e archiviazione già definite e il sistema operativo Microsoft.

Notebook MITUNTUN in offerta: sconto del 68%

Il notebook MITUNTUN è proposto a 539,99 euro, con uno sconto del 68% indicato sull’offerta. Il prezzo permette di valutare il portatile considerando la dotazione dichiarata: display da 17,3 pollici, processore i5-7Y57, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11. Non sono disponibili informazioni sul risparmio in euro rispetto al prezzo precedente, su eventuali rate o coupon, sulla scadenza della promozione, sui benefici Prime o sui tempi di reso. Puoi consultare la scheda e verificare i dettagli dell’offerta per il notebook MITUNTUN con sconto del 68%.

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Il notebook MITUNTUN con display da 17,3 pollici e 16 GB di RAM

Quando si sceglie un portatile, dimensioni dello schermo, memoria e spazio di archiviazione aiutano a capire se la configurazione è adatta alle proprie esigenze. Questo modello riunisce le specifiche riportate nella scheda in un’unica soluzione:

Display da 17,3 pollici : la diagonale ampia può essere utile se preferisci lavorare o consultare contenuti su uno schermo grande, senza orientarti verso un formato più compatto.

: la diagonale ampia può essere utile se preferisci lavorare o consultare contenuti su uno schermo grande, senza orientarti verso un formato più compatto. Processore i5-7Y57 : il modello del processore è indicato nella denominazione del laptop e consente di identificare con precisione la configurazione proposta.

: il modello del processore è indicato nella denominazione del laptop e consente di identificare con precisione la configurazione proposta. 16 GB di RAM : la quantità di memoria dichiarata è un elemento da considerare per scegliere il computer in base alle attività che svolgi e alle tue necessità di utilizzo.

: la quantità di memoria dichiarata è un elemento da considerare per scegliere il computer in base alle attività che svolgi e alle tue necessità di utilizzo. SSD da 512 GB : l’unità a stato solido offre lo spazio di archiviazione specificato nella scheda, da valutare in funzione dei file e dei programmi che prevedi di conservare.

: l’unità a stato solido offre lo spazio di archiviazione specificato nella scheda, da valutare in funzione dei file e dei programmi che prevedi di conservare. Windows 11: il sistema operativo indicato è già presente nella configurazione del notebook.

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FAQ Quanto misura il display del notebook MITUNTUN? La diagonale del display indicata nella scheda è di 17,3 pollici. Quanta RAM e spazio SSD ha il notebook? La configurazione riportata indica 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Quale sistema operativo è installato? La scheda del prodotto indica Windows 11.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.