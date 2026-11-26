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Il Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display FHD da 15,6 pollici, SSD da 512GB e Windows 11 Home è in sconto del 37%.

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Tra documenti, lezioni online e videochiamate, uno schermo piccolo e poco spazio di archiviazione possono rendere più scomode le attività di ogni giorno. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile a 469 euro, con uno sconto del 37%.

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Questo notebook abbina un display Full HD da 15,6 pollici a un SSD da 512GB, per lavorare con i documenti e conservare file e progetti. Il processore AMD Ryzen 5 40 e gli 8GB di RAM sono pensati per le attività quotidiane, come navigazione, e-mail, videochiamate e gestione di più applicazioni. A bordo c’è Windows 11 Home; il caricatore, invece, non è incluso.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: sconto del 37% e prezzo di 469 euro

Se cerchi un portatile per studio, lavoro d’ufficio e uso quotidiano, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è proposto a 469 euro, con uno sconto del 37%. Il prezzo e la riduzione indicati rendono questa promozione da valutare per chi desidera un notebook con schermo da 15,6 pollici, Windows 11 Home e SSD da 512GB. Non risultano informazioni su coupon, rate, consegna Prime, reso o scadenza della promozione.

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Il notebook Lenovo con display FHD da 15,6 pollici e SSD da 512GB

Per lavorare o studiare senza sacrificare spazio sullo schermo e archiviazione, questo notebook offre una configurazione pensata per le attività di tutti i giorni. Ecco cosa può offrire nella pratica:

Display FHD da 15,6 pollici, antiriflesso : la risoluzione di 1920 x 1080 e la finitura anti-glare favoriscono una visione confortevole per documenti, lezioni online e contenuti in streaming.

: la risoluzione di 1920 x 1080 e la finitura anti-glare favoriscono una visione confortevole per documenti, lezioni online e contenuti in streaming. SSD M.2 PCIe da 512GB : offre spazio per documenti, file e progetti e permette avvio e caricamenti rapidi. La piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2, per una maggiore flessibilità di archiviazione.

: offre spazio per documenti, file e progetti e permette avvio e caricamenti rapidi. La piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2, per una maggiore flessibilità di archiviazione. AMD Ryzen 5 40 e 8GB di RAM LPDDR5 : una combinazione progettata per navigazione, lavoro d’ufficio e multitasking quotidiano, come gestire documenti e più schede del browser.

: una combinazione progettata per navigazione, lavoro d’ufficio e multitasking quotidiano, come gestire documenti e più schede del browser. Windows 11 Home e WiFi 6 : il sistema operativo è già indicato nella dotazione del notebook, insieme alla connettività WiFi 6.

: il sistema operativo è già indicato nella dotazione del notebook, insieme alla connettività WiFi 6. Caricatore non incluso: il portatile può essere usato con alimentatori USB-C Power Delivery compatibili già disponibili; l’alimentatore è acquistabile separatamente.

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Approfitta ora dello sconto del 37% sul Lenovo IdeaPad Slim 3.

FAQ Il Lenovo IdeaPad Slim 3 include il caricatore? No, il caricatore non è incluso nella confezione. È possibile usare un alimentatore USB-C Power Delivery compatibile già in proprio possesso oppure acquistarlo separatamente. Che dimensioni e risoluzione ha lo schermo? Il notebook ha un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD di 1920 x 1080, luminosità di 250 nit e finitura antiriflesso. Quanto spazio di archiviazione offre? È dotato di un SSD M.2 PCIe da 512GB. La piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2. Quale sistema operativo è installato? Il prodotto è indicato con Windows 11 Home.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.