Lenovo IdeaPad Slim 3, il notebook per lavoro e studio a un prezzo stracciato
Il Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display FHD da 15,6 pollici, SSD da 512GB e Windows 11 Home è in sconto del 37%.
Tra documenti, lezioni online e videochiamate, uno schermo piccolo e poco spazio di archiviazione possono rendere più scomode le attività di ogni giorno. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile a 469 euro, con uno sconto del 37%.
Questo notebook abbina un display Full HD da 15,6 pollici a un SSD da 512GB, per lavorare con i documenti e conservare file e progetti. Il processore AMD Ryzen 5 40 e gli 8GB di RAM sono pensati per le attività quotidiane, come navigazione, e-mail, videochiamate e gestione di più applicazioni. A bordo c’è Windows 11 Home; il caricatore, invece, non è incluso.
Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: sconto del 37% e prezzo di 469 euro
Se cerchi un portatile per studio, lavoro d’ufficio e uso quotidiano, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è proposto a 469 euro, con uno sconto del 37%. Il prezzo e la riduzione indicati rendono questa promozione da valutare per chi desidera un notebook con schermo da 15,6 pollici, Windows 11 Home e SSD da 512GB. Non risultano informazioni su coupon, rate, consegna Prime, reso o scadenza della promozione.
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Il notebook Lenovo con display FHD da 15,6 pollici e SSD da 512GB
Per lavorare o studiare senza sacrificare spazio sullo schermo e archiviazione, questo notebook offre una configurazione pensata per le attività di tutti i giorni. Ecco cosa può offrire nella pratica:
- Display FHD da 15,6 pollici, antiriflesso: la risoluzione di 1920 x 1080 e la finitura anti-glare favoriscono una visione confortevole per documenti, lezioni online e contenuti in streaming.
- SSD M.2 PCIe da 512GB: offre spazio per documenti, file e progetti e permette avvio e caricamenti rapidi. La piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2, per una maggiore flessibilità di archiviazione.
- AMD Ryzen 5 40 e 8GB di RAM LPDDR5: una combinazione progettata per navigazione, lavoro d’ufficio e multitasking quotidiano, come gestire documenti e più schede del browser.
- Windows 11 Home e WiFi 6: il sistema operativo è già indicato nella dotazione del notebook, insieme alla connettività WiFi 6.
- Caricatore non incluso: il portatile può essere usato con alimentatori USB-C Power Delivery compatibili già disponibili; l’alimentatore è acquistabile separatamente.
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FAQ
No, il caricatore non è incluso nella confezione. È possibile usare un alimentatore USB-C Power Delivery compatibile già in proprio possesso oppure acquistarlo separatamente.
Il notebook ha un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD di 1920 x 1080, luminosità di 250 nit e finitura antiriflesso.
È dotato di un SSD M.2 PCIe da 512GB. La piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2.
Il prodotto è indicato con Windows 11 Home.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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