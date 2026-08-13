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Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro e approfitti del minimo storico

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Se lavori, studi o ti dividi tra riunioni online, documenti e streaming, avere un portatile lento o con poca autonomia può trasformare ogni giornata in una corsa a ostacoli. In queste ore su Amazon il Lenovo IdeaPad Slim 3 è proposto con uno sconto del 27%, una promo che rende molto più accessibile un notebook pensato proprio per gestire senza stress lavoro, studio e multitasking.

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Questo modello combina il processore Snapdragon X X1-26-100 con architettura a 8 core, una batteria da 50Wh e la piattaforma Copilot+ PC con NPU fino a 45 TOPS, pensata per sfruttare le funzioni AI e migliorare l’efficienza in mobilità. I 16GB di RAM LPDDR5X-8448 sono progettati per tenere aperte più app contemporaneamente, mentre l’SSD M.2 PCIe 4.0 da 512GB assicura avvii e caricamenti rapidi. Il display IPS WUXGA da 15,3 pollici (1920×1200) in formato 16:10 con finitura anti‑glare e 300 nit punta a offrire uno spazio di lavoro più comodo, ideale per documenti lunghi, pagine web e contenuti multimediali accompagnati da audio Dolby.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta su Amazon: sconto del 27% sul notebook per il multitasking

Questa promozione su Amazon rende il Lenovo IdeaPad Slim 3 particolarmente interessante per chi cerca un notebook moderno per studio e lavoro. Con lo sconto del 27% il prezzo scende a 549,90€, una cifra competitiva per un portatile con processore Snapdragon X X1-26-100, 16GB di RAM LPDDR5X e SSD da 512GB, caratteristiche che in genere si trovano su laptop di fascia simile ma a prezzi più alti. In più, la piattaforma Copilot+ PC con NPU fino a 45 TOPS è pensata per chi vuole iniziare a sfruttare le funzioni di intelligenza artificiale integrate senza dover salire di categoria.

Sebbene il caricatore non sia incluso in confezione, il notebook è compatibile con alimentatori USB‑C Power Delivery, così puoi riutilizzare un caricatore che hai già o acquistarlo separatamente se ti serve la massima potenza. Se stai valutando un nuovo portatile per la prossima sessione d’esami o per rinnovare la postazione di lavoro, questa promo ti permette di portarti a casa il Lenovo IdeaPad Slim 3 a 549,90€ approfittando di uno sconto non banale sulla fascia media.

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Il notebook Lenovo con il display da 15,3 pollici e la piattaforma Copilot+ PC

Se il tuo problema è gestire più attività insieme, tra browser con molte schede, documenti, videochiamate e app di produttività, questo notebook è progettato proprio per alleggerire la giornata e darti più autonomia lontano dalla presa di corrente.

Processore Snapdragon X X1-26-100 a 8 core : pensato per offrire prestazioni fluide e reattive nelle attività quotidiane, così puoi passare da una finestra all’altra senza blocchi fastidiosi mentre lavori o studi.

: pensato per offrire prestazioni fluide e reattive nelle attività quotidiane, così puoi passare da una finestra all’altra senza blocchi fastidiosi mentre lavori o studi. Piattaforma Copilot+ PC con NPU fino a 45 TOPS : sfrutta funzioni basate su AI pensate per migliorare la produttività e l’efficienza, particolarmente utili quando usi strumenti avanzati in Windows 11.

: sfrutta funzioni basate su AI pensate per migliorare la produttività e l’efficienza, particolarmente utili quando usi strumenti avanzati in Windows 11. Batteria da 50Wh con Rapid Charge Boost : studiata per durare più a lungo in mobilità e per offrire ricariche rapide quando hai poco tempo, ideale se ti muovi spesso tra aula, ufficio e casa.

: studiata per durare più a lungo in mobilità e per offrire ricariche rapide quando hai poco tempo, ideale se ti muovi spesso tra aula, ufficio e casa. 16GB di RAM LPDDR5X-8448 : garantiscono fluidità anche con molte app e schede aperte, così puoi gestire multitasking intenso senza rallentamenti evidenti.

: garantiscono fluidità anche con molte app e schede aperte, così puoi gestire multitasking intenso senza rallentamenti evidenti. SSD M.2 PCIe 4.0 da 512GB : riduce sensibilmente i tempi di avvio del sistema e delle applicazioni e offre spazio sufficiente per file di studio, progetti e contenuti multimediali, con possibilità di supportare fino a due unità SSD M.2 per futuri ampliamenti.

: riduce sensibilmente i tempi di avvio del sistema e delle applicazioni e offre spazio sufficiente per file di studio, progetti e contenuti multimediali, con possibilità di supportare fino a due unità SSD M.2 per futuri ampliamenti. Display IPS WUXGA da 15,3" (1920×1200) 16:10, 300 nit, anti‑glare : offre più spazio verticale per documenti e pagine web, una visione più confortevole e una minore affaticamento degli occhi, con audio Dolby per migliorare film, lezioni online e call.

: offre più spazio verticale per documenti e pagine web, una visione più confortevole e una minore affaticamento degli occhi, con audio Dolby per migliorare film, lezioni online e call. Compatibilità con alimentatori USB‑C Power Delivery: ti permette di riutilizzare caricabatterie già in tuo possesso riducendo sprechi e ingombri, in linea con le normative europee sulla riduzione dei rifiuti elettronici.

Lenovo IdeaPad Slim 3 549,90 € -27% 749,00 € Risparmi 199,10 € Acquista su Amazon

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FAQ Il Lenovo IdeaPad Slim 3 include il caricatore in confezione? No, l’alimentatore non è incluso; puoi usare un caricatore USB‑C Power Delivery compatibile o acquistarlo separatamente. Che tipo di utilizzo supporta il Lenovo IdeaPad Slim 3? È adatto a studio, lavoro e multitasking quotidiano grazie al processore Snapdragon X, ai 16GB di RAM e all’SSD da 512GB. La batteria del Lenovo IdeaPad Slim 3 quanto dura e come si ricarica? La batteria da 50Wh è pensata per l’uso in mobilità e supporta Rapid Charge Boost per ricariche rapide quando hai poco tempo. Lo schermo del Lenovo IdeaPad Slim 3 è adatto a lavorare molte ore? Sì, il display IPS WUXGA da 15,3" 16:10 con finitura anti‑glare e 300 nit offre più spazio verticale e una visione più confortevole.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.