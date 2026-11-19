Lenovo IdeaPad Slim 3, con lo sconto Black Friday il prezzo sprofonda
Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15,6 pollici, processore Core i5-13420H, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB oggi è in offerta con uno sconto del 43%.
Tra documenti, videolezioni e videochiamate, un computer lento può complicare studio e lavoro quotidiani. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile con uno sconto del 43% e abbina un processore Intel Core i5-13420H a 8 GB di RAM e un SSD.
Per le attività di tutti i giorni, la configurazione è pensata per gestire la navigazione, i documenti, le email, lo streaming e le videochiamate. Gli 8 GB di RAM LPDDR5 offrono una base per lavorare con più applicazioni aperte, mentre l’SSD consente avvio e caricamenti rapidi. La batteria da 47 Wh integra Rapid Charge Boost: secondo le informazioni disponibili, 15 minuti di ricarica possono fornire fino a 2 ore di utilizzo. Da considerare prima dell’acquisto: l’alimentatore non è incluso nella confezione.
Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: sconto del 43%
Il notebook è proposto a 459,00 euro, con uno sconto dichiarato del 43%. Il prezzo consente di valutare una configurazione con Intel Core i5-13420H, 8 GB di RAM e SSD senza aggiungere caratteristiche non indicate nella scheda. Non sono disponibili informazioni per confrontarlo con altri prodotti della stessa fascia, né dettagli su pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Puoi consultare la proposta per il Lenovo IdeaPad Slim 3 con sconto del 43%.
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Il notebook Lenovo con processore Intel Core i5-13420H e RAM LPDDR5
Per affrontare studio, lavoro e attività digitali senza complicazioni, questo notebook propone caratteristiche orientate alla produttività quotidiana:
- Processore Intel Core i5-13420H: è indicato per navigare, lavorare con documenti, seguire videolezioni e svolgere più attività quotidiane.
- 8 GB di RAM LPDDR5: una configurazione pensata per usare documenti, browser e videochiamate e tenere aperte più applicazioni.
- SSD: favorisce avvio e caricamenti rapidi, così l’accesso a file e progetti risulta più immediato. La capacità indicata non è coerente tra titolo e caratteristiche della scheda.
- Batteria da 47 Wh con Rapid Charge Boost: 15 minuti di ricarica possono offrire fino a 2 ore di utilizzo, secondo le informazioni riportate.
- Alimentatore non incluso: il notebook può essere usato con un caricatore USB-C Power Delivery compatibile già disponibile; in alternativa, l’alimentatore si acquista separatamente.
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Approfitta ora dello sconto del 43% sul Lenovo IdeaPad Slim 3.
FAQ
La scheda indica 8 GB di RAM LPDDR5.
No, l’alimentatore non è incluso. È possibile usare un caricatore USB-C Power Delivery compatibile oppure acquistarlo separatamente.
La scheda indica che 15 minuti di ricarica possono offrire fino a 2 ore di utilizzo.
Le informazioni non coincidono: il titolo indica 512 GB, mentre una caratteristica riporta 128 GB. È opportuno verificare la capacità nella pagina del prodotto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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