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Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook per scuola, studio e lavoro con uno sconto esagerato

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15", processore Snapdragon X, 8GB di RAM e SSD da 256GB ideale per studio, casa e ufficio è in sconto del 31%.

4 min di lettura

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Redazione

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Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15 pollici Amazon

Giornate tra studio, lavoro da remoto e mille schede del browser aperte possono mettere in crisi i portatili più datati, soprattutto se ti servono fluidità e silenziosità per lavorare ovunque. In questo momento il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15" è proposto con uno sconto del 31%, rendendolo una soluzione interessante per chi cerca un notebook moderno per casa, ufficio e studio.

Questo notebook abbina il processore Snapdragon X X1-26-100H pensato per un multitasking fluido, a un display IPS WUXGA da 15,3" antiriflesso che offre più spazio verticale per documenti e pagine web. I 256GB di SSD PCIe 4.0 garantiscono avvii rapidi e caricamenti veloci, mentre gli 8GB di RAM LPDDR5X aiutano a mantenere reattivo il sistema anche con più applicazioni aperte, dalla produttività alle lezioni online con audio migliorato da Dolby Audio.

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Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta su Amazon: sconto del 31%

Se cerchi un portatile equilibrato per uso quotidiano, questo Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15" unisce schermo ampio, storage SSD veloce e piattaforma Snapdragon X pensata per la produttività. Con il 31% di sconto lo puoi valutare come alternativa ad altri notebook della stessa fascia di prezzo, con il vantaggio di un display 16:10 più comodo per lavorare su documenti e navigare. Inoltre, il prodotto è conforme alle nuove direttive europee: l’alimentatore non è incluso nella confezione e il notebook può essere ricaricato tramite alimentatori USB‑C Power Delivery compatibili che potresti già avere.

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Il notebook Lenovo con il display IPS da 15,3 pollici e l’SSD PCIe 4.0 da 256GB

Per chi alterna documenti, browser e streaming, avere un portatile reattivo e con uno schermo comodo fa davvero la differenza nel quotidiano, soprattutto se si studia o si lavora spesso da casa.

  • Display IPS WUXGA da 15,3" antiriflesso: il rapporto 16:10 offre più spazio verticale per pagine web, fogli di calcolo e testi lunghi, con luminosità adeguata e superficie pensata per ridurre i riflessi durante l’uso prolungato.
  • Processore Snapdragon X X1-26-100H: progettato per garantire prestazioni fluide nelle attività di multitasking, ti permette di gestire contemporaneamente documenti, navigazione con molte schede e videochiamate senza continui rallentamenti.
  • SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB: tempi di avvio e caricamento delle app ridotti, con spazio sufficiente per file di studio, documenti di lavoro e progetti, oltre alla possibilità di sfruttare la piattaforma per supportare fino a due unità SSD M.2 in futuro.
  • 8GB di RAM LPDDR5X: memoria veloce pensata per mantenere reattivo il sistema anche con più programmi aperti, ideale per chi passa spesso da un’attività all’altra senza chiudere le applicazioni.
  • Ricarica via USB‑C compatibile Power Delivery: l’assenza di alimentatore incluso ti consente di riutilizzare caricabatterie USB‑C già disponibili, riducendo ingombri e cavi, nel rispetto delle direttive europee sulla riduzione dei rifiuti elettronici.

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FAQ

L’alimentatore è incluso con il Lenovo IdeaPad Slim 3?

No, l’alimentatore non è incluso in confezione e va usato o acquistato un caricatore USB‑C Power Delivery compatibile.

Che tipo di utilizzo supporta il Lenovo IdeaPad Slim 3?

È pensato per casa, ufficio, studio e multitasking quotidiano con produttività, navigazione web e videochiamate.

Quanta memoria ha il Lenovo IdeaPad Slim 3?

Il notebook integra 8GB di RAM LPDDR5X e un SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB per sistema e file personali.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha uno schermo adatto allo studio?

Sì, lo schermo IPS WUXGA da 15,3" 16:10 antiriflesso offre più spazio verticale e una visione confortevole per testi e pagine web.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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