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Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15", processore Snapdragon X, 8GB di RAM e SSD da 256GB ideale per studio, casa e ufficio è in sconto del 31%.

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Giornate tra studio, lavoro da remoto e mille schede del browser aperte possono mettere in crisi i portatili più datati, soprattutto se ti servono fluidità e silenziosità per lavorare ovunque. In questo momento il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15" è proposto con uno sconto del 31%, rendendolo una soluzione interessante per chi cerca un notebook moderno per casa, ufficio e studio.

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Questo notebook abbina il processore Snapdragon X X1-26-100H pensato per un multitasking fluido, a un display IPS WUXGA da 15,3" antiriflesso che offre più spazio verticale per documenti e pagine web. I 256GB di SSD PCIe 4.0 garantiscono avvii rapidi e caricamenti veloci, mentre gli 8GB di RAM LPDDR5X aiutano a mantenere reattivo il sistema anche con più applicazioni aperte, dalla produttività alle lezioni online con audio migliorato da Dolby Audio.

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Se cerchi un portatile equilibrato per uso quotidiano, questo Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15" unisce schermo ampio, storage SSD veloce e piattaforma Snapdragon X pensata per la produttività. Con il 31% di sconto lo puoi valutare come alternativa ad altri notebook della stessa fascia di prezzo, con il vantaggio di un display 16:10 più comodo per lavorare su documenti e navigare. Inoltre, il prodotto è conforme alle nuove direttive europee: l’alimentatore non è incluso nella confezione e il notebook può essere ricaricato tramite alimentatori USB‑C Power Delivery compatibili che potresti già avere.

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Il notebook Lenovo con il display IPS da 15,3 pollici e l’SSD PCIe 4.0 da 256GB

Per chi alterna documenti, browser e streaming, avere un portatile reattivo e con uno schermo comodo fa davvero la differenza nel quotidiano, soprattutto se si studia o si lavora spesso da casa.

Display IPS WUXGA da 15,3" antiriflesso : il rapporto 16:10 offre più spazio verticale per pagine web, fogli di calcolo e testi lunghi, con luminosità adeguata e superficie pensata per ridurre i riflessi durante l’uso prolungato.

: il rapporto 16:10 offre più spazio verticale per pagine web, fogli di calcolo e testi lunghi, con luminosità adeguata e superficie pensata per ridurre i riflessi durante l’uso prolungato. Processore Snapdragon X X1-26-100H : progettato per garantire prestazioni fluide nelle attività di multitasking, ti permette di gestire contemporaneamente documenti, navigazione con molte schede e videochiamate senza continui rallentamenti.

: progettato per garantire prestazioni fluide nelle attività di multitasking, ti permette di gestire contemporaneamente documenti, navigazione con molte schede e videochiamate senza continui rallentamenti. SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB : tempi di avvio e caricamento delle app ridotti, con spazio sufficiente per file di studio, documenti di lavoro e progetti, oltre alla possibilità di sfruttare la piattaforma per supportare fino a due unità SSD M.2 in futuro.

: tempi di avvio e caricamento delle app ridotti, con spazio sufficiente per file di studio, documenti di lavoro e progetti, oltre alla possibilità di sfruttare la piattaforma per supportare fino a due unità SSD M.2 in futuro. 8GB di RAM LPDDR5X : memoria veloce pensata per mantenere reattivo il sistema anche con più programmi aperti, ideale per chi passa spesso da un’attività all’altra senza chiudere le applicazioni.

: memoria veloce pensata per mantenere reattivo il sistema anche con più programmi aperti, ideale per chi passa spesso da un’attività all’altra senza chiudere le applicazioni. Ricarica via USB‑C compatibile Power Delivery: l’assenza di alimentatore incluso ti consente di riutilizzare caricabatterie USB‑C già disponibili, riducendo ingombri e cavi, nel rispetto delle direttive europee sulla riduzione dei rifiuti elettronici.

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FAQ L’alimentatore è incluso con il Lenovo IdeaPad Slim 3? No, l’alimentatore non è incluso in confezione e va usato o acquistato un caricatore USB‑C Power Delivery compatibile. Che tipo di utilizzo supporta il Lenovo IdeaPad Slim 3? È pensato per casa, ufficio, studio e multitasking quotidiano con produttività, navigazione web e videochiamate. Quanta memoria ha il Lenovo IdeaPad Slim 3? Il notebook integra 8GB di RAM LPDDR5X e un SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB per sistema e file personali. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha uno schermo adatto allo studio? Sì, lo schermo IPS WUXGA da 15,3" 16:10 antiriflesso offre più spazio verticale e una visione confortevole per testi e pagine web.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.