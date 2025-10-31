Libero
Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, con l'offerta Amazon è la scelta giusta

Su Amazon è possibile acquistare un notebook Lenovo completo e ricco di potenzialità, ora disponibile sconto con un prezzo davvero vantaggioso, ecco l'offerta

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

lenovo-ideapad-slim-3 Lenovo

In sintesi

  • Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta su Amazon a 599 euro (versione da 1 TB) o 499 euro (versione da 512 GB), con spedizione diretta da Amazon.
  • Il notebook offre Intel Core i5-13420H, 16 GB di RAM e display Full HD da 15,6", garantendo ottime prestazioni e qualità al giusto prezzo.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo notebook completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta in corso su Amazon infatti, il modello è ora disponibile in sconto a 599 euro, proponendo una scheda tecnica di alto livello che ruota intorno alla presenza del processore Intel Core i5-13420H, supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Per chi vuole spendere qualcosa in meno, inoltre, c’è la variante da 512 GB di SSD (le altre specifiche non cambiano) che viene proposta con un prezzo ridotto a 499 euro.  Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è ora disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Slim 3 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD che viene affiancato dal processore Intel Core i5-13420H, uno dei chip più veloci della fascia di prezzo, in grado di garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.

A completare le specifiche tecniche troviamo anche 16 GB di memoria RAM oltre a 1 TB di SSD. C’è anche una variante da 512 GB. Da segnalare anche la presenza di una tastiera full-size con layout italiano. C’è spazio per il supporto alla connettività Wi-Fi 6.

Il sistema operativo è Windows 11 mentre il notebook può contare su una dotazione di porte completa e in grado di renderlo completo e in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Lenovo IdeaPad Slim 3: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 con un prezzo ridotto a 599 euro. Il prezzo in questione si riferisce alla versione da 1 TB ma in sconto c’è anche quella da 512 GB che viene ora proposta con un prezzo ridotto fino a 499 euro. Il modello in questione è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo. Una volta raggiunta la pagina Amazon del prodotto è possibile scegliere la versione da acquistare, aggiungendola al carrello e completando poi il pagamento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

