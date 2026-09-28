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Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è dotato di uno schermo da 15 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il più venduto su Amazon con lo sconto del 30%.

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Gestire lavoro, studio e attività quotidiane con un portatile lento o sempre sotto sforzo può diventare frustrante, soprattutto quando hai tante schede aperte o sei in videocall. In questi giorni il Lenovo IdeaPad Slim 3 beneficia di uno sconto del 30% che lo rende una soluzione interessante per chi cerca un notebook da 15 pollici per casa, ufficio e studio.

Questo modello è pensato per accompagnare la giornata tipo tra documenti, lezioni online, streaming e navigazione con tante finestre aperte. Il processore Snapdragon X X1-26-100 punta a mantenere fluide le operazioni di multitasking, mentre lo schermo IPS WUXGA da 15 pollici con formato 16:10 offre più spazio verticale per lavorare in modo comodo. A completare il quadro ci sono 16GB di RAM per la reattività con più programmi aperti e un SSD da 256GB per avvio rapido e caricamenti veloci.

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Il Lenovo IdeaPad Slim 3 nasce come notebook versatile per casa, ufficio e studio, e con lo sconto del 30% diventa ancora più accessibile per chi ha bisogno di un portatile affidabile per il multitasking quotidiano. Parliamo di un laptop con display IPS da 15 pollici in rapporto 16:10, pensato per dare più spazio ai contenuti e rendere confortevole sia la produttività sia l’intrattenimento, supportato dall’audio Dolby Audio per video, lezioni online e streaming più coinvolgenti.

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Il notebook Lenovo con il display IPS da 15 pollici e la RAM da 16GB

Se passi gran parte della giornata tra documenti, browser e videochiamate, avere un portatile fluido e con schermo comodo fa davvero la differenza nella produttività e nel comfort d’uso.

Processore Snapdragon X X1-26-100 : progettato per offrire prestazioni fluide nel multitasking quotidiano, ti aiuta a gestire senza stress lavoro d’ufficio, studio e navigazione con molte schede aperte.

: progettato per offrire prestazioni fluide nel multitasking quotidiano, ti aiuta a gestire senza stress lavoro d’ufficio, studio e navigazione con molte schede aperte. Display IPS WUXGA da 15 pollici (1920×1200) 16:10 : il formato più alto rispetto al classico 16:9 offre più spazio verticale per documenti e pagine web, con 300 nit e finitura antiriflesso per una visione più confortevole anche in ambienti luminosi.

: il formato più alto rispetto al classico 16:9 offre più spazio verticale per documenti e pagine web, con 300 nit e finitura antiriflesso per una visione più confortevole anche in ambienti luminosi. Audio Dolby Audio : rende più piacevoli video, lezioni online e contenuti in streaming, migliorando la resa sonora rispetto all’audio standard dei laptop base.

: rende più piacevoli video, lezioni online e contenuti in streaming, migliorando la resa sonora rispetto all’audio standard dei laptop base. SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB : garantisce avvio rapido del sistema, caricamenti veloci delle applicazioni e archiviazione affidabile per file e progetti; la piattaforma supporta fino a due SSD M.2 per espandere lo spazio in futuro.

: garantisce avvio rapido del sistema, caricamenti veloci delle applicazioni e archiviazione affidabile per file e progetti; la piattaforma supporta fino a due SSD M.2 per espandere lo spazio in futuro. RAM 16GB LPDDR5X-8448 : una dotazione generosa che mantiene reattivo il notebook anche con più programmi e finestre aperte, riducendo rallentamenti durante il multitasking intenso.

: una dotazione generosa che mantiene reattivo il notebook anche con più programmi e finestre aperte, riducendo rallentamenti durante il multitasking intenso. Alimentatore non incluso: in linea con le normative europee per ridurre i rifiuti elettronici, il notebook è pensato per essere utilizzato con alimentatori USB‑C Power Delivery già in tuo possesso, oppure con un caricatore compatibile acquistato separatamente.

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FAQ L’alimentatore è incluso con il Lenovo IdeaPad Slim 3? No, l’alimentatore non è incluso in confezione e va usato un caricatore USB‑C Power Delivery compatibile o acquistato separatamente. Quanta RAM ha il Lenovo IdeaPad Slim 3 e per quali usi è adatta? Ha 16GB di RAM LPDDR5X, adatti a lavoro d’ufficio, studio e multitasking con più programmi e schede aperte. Quanto spazio di archiviazione offre il Lenovo IdeaPad Slim 3? Integra un SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB, pensato per avvio rapido e caricamenti veloci di sistema e applicazioni. Com’è lo schermo del Lenovo IdeaPad Slim 3? Ha un display IPS WUXGA da 15 pollici in formato 16:10, 300 nit e finitura antiriflesso, adatto a lavoro e contenuti multimediali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.