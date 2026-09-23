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Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta con uno sconto del 36% e il prezzo scende al minimo storico. Schermo da 15 pollici, buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Lavorare, studiare e gestire più applicazioni insieme su un portatile lento è frustrante, soprattutto se passi molte ore tra documenti, videochiamate e browser pieni di schede. In questo momento il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile con uno sconto del 36%, una soluzione pensata proprio per chi cerca un notebook affidabile per il multitasking quotidiano.

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Questo modello punta su un equilibrio tra prestazioni e praticità: il processore Intel Core 3 304 è studiato per mantenere fluido il lavoro con più programmi aperti, dalla produttività d’ufficio alle attività di studio. Il display IPS WUXGA da 15,3 pollici con rapporto 16:10 e finitura antiriflesso offre più spazio verticale e una visione confortevole, mentre l’audio Dolby rende più coinvolgenti video, lezioni online e contenuti in streaming.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta su Amazon: sconto del 36%

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 nasce come notebook per casa, ufficio, studio e uso quotidiano, pensato per chi vuole gestire documenti, navigazione web e multitasking senza rallentamenti. Grazie allo sconto del 36% puoi approfittare di un portatile con SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB per avvii e caricamenti rapidi, 8GB di RAM DDR5-5600 per una buona reattività con più applicazioni aperte e WiFi 6 per connessioni di rete più stabili e veloci.

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Approfitta subito dell’offerta sul Lenovo IdeaPad Slim 3

Il notebook Lenovo con il display WUXGA da 15,3 pollici e la RAM DDR5

Se cerchi un portatile per lavoro e studio che non ti rallenti quando apri più programmi insieme, questo notebook Lenovo punta su componenti equilibrati e pensati per l’uso quotidiano intenso.

Processore Intel Core 3 304 : offre prestazioni fluide nel multitasking, così puoi passare da documenti, browser e videochiamate senza fastidiosi blocchi.

: offre prestazioni fluide nel multitasking, così puoi passare da documenti, browser e videochiamate senza fastidiosi blocchi. Display IPS WUXGA da 15,3" 1920×1200 : il formato 16:10 garantisce più spazio verticale per pagine web e testi, mentre la finitura antiriflesso aiuta a lavorare anche in ambienti molto illuminati.

: il formato 16:10 garantisce più spazio verticale per pagine web e testi, mentre la finitura antiriflesso aiuta a lavorare anche in ambienti molto illuminati. Luminosità fino a 400 nit : lo schermo rimane leggibile anche vicino a finestre o sotto luci forti, ideale per chi usa spesso il notebook fuori dall’ufficio tradizionale.

: lo schermo rimane leggibile anche vicino a finestre o sotto luci forti, ideale per chi usa spesso il notebook fuori dall’ufficio tradizionale. SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB : avvio del sistema operativo e apertura delle app molto più rapidi rispetto ai dischi tradizionali, con la possibilità di espandere in futuro grazie al supporto fino a due unità SSD M.2.

: avvio del sistema operativo e apertura delle app molto più rapidi rispetto ai dischi tradizionali, con la possibilità di espandere in futuro grazie al supporto fino a due unità SSD M.2. 8GB di RAM DDR5-5600 : la memoria di nuova generazione aiuta a mantenere il sistema reattivo anche con molte schede del browser e programmi di produttività aperti contemporaneamente.

: la memoria di nuova generazione aiuta a mantenere il sistema reattivo anche con molte schede del browser e programmi di produttività aperti contemporaneamente. WiFi 6 integrato : connessioni di rete più stabili e veloci, utile per lezioni online, call di lavoro e streaming in alta qualità.

: connessioni di rete più stabili e veloci, utile per lezioni online, call di lavoro e streaming in alta qualità. Alimentatore USB-C non incluso: in linea con le direttive europee sulla riduzione dei rifiuti elettronici, il notebook può essere ricaricato con alimentatori USB‑C Power Delivery compatibili che hai già, oppure acquistando separatamente il caricatore dedicato.

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FAQ Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha il caricatore incluso in confezione? No, l’alimentatore non è incluso: puoi usare un caricatore USB‑C Power Delivery compatibile o acquistare separatamente quello dedicato. Che tipo di utilizzo supporta il Lenovo IdeaPad Slim 3? È pensato per casa, ufficio, studio e multitasking quotidiano con documenti, browser, videochiamate e intrattenimento. Lo schermo del Lenovo IdeaPad Slim 3 è adatto per lavorare molte ore? Sì, il display IPS WUXGA da 15,3" con finitura antiriflesso e formato 16:10 offre spazio verticale e buona leggibilità. Posso espandere l’archiviazione del Lenovo IdeaPad Slim 3? Sì, la piattaforma supporta fino a due unità SSD M.2, permettendo di aumentare lo spazio in futuro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.