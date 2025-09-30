Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e tocca il minimo storico con la sua variante più interessante diventando un best buy

Lenovo

In sintesi

Offerta Amazon: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM e SSD da 1 TB è disponibile a 529 €, venduto e spedito da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate per utenti abilitati.

Caratteristiche principali: display 15,6" Full HD, connettività Wi-Fi 6, tastiera full-size con layout italiano e Windows 11; un notebook bilanciato e potente, ideale per studio, lavoro e uso quotidiano.

Su Amazon sono disponibili diversi notebook in offerta. Per lo studio e il lavoro (in ufficio e da remoto), è possibile puntare su Lenovo IdeaPad Slim 3 che, in questo momento, rappresenta un vero e proprio best buy grazie a un rapporto qualità/prezzo al top.

Con la promozione in corso, infatti, il laptop di Lenovo costa 529 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico per la variante dotata del processore Intel Core i5-13420H, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed offre tutta la potenza necessaria per gestire le attività quotidiane oltre a una dotazione di memoria ottima per la fascia di prezzo. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’acquisto, scegliendo la versione desiderata. Per gli utenti abilitati agli acquisti a rate c’è anche l’opzione per il pagamento in 5 rate.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Slim 3

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Slim 3 oggi disponibile in offerta su Amazon comprende il processore Intel Core i5-13420H. Si tratta di un processore ad alta potenza che, in questo momento, rappresenta una delle soluzioni migliori (se non proprio la migliore) su cui puntare in questa fascia di prezzo.

Il processore è supportato da 16 GB di memoria RAM e da una memoria SSD ad alta velocità e con una capacità di archiviazione di 1 TB. Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook può contare sul supporto alla connettività Wi-Fi 6 e su una tastiera full-size con layout italiano.

Il sistema operativo è Windows 11. Si tratta di un modello completo e in grado di offrire tutto quello di cui si può aver bisogno in questa fascia di prezzo. La promo in corso su Amazon, quindi, rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook.

Lenovo IdeaPad Slim 3, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3, nella variante descritta in precedenza, con un prezzo ridotto a 529 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter contare su un notebook completo e di qualità, con un prezzo accessibile e con la garanzia di poter sfruttare prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey