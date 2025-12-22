Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i portatili

Lenovo

In sintesi

Notebook Windows in offerta su Amazon: Lenovo IdeaPad Slim 3 diventa un best buy con prezzi a partire da 519 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Due configurazioni disponibili: Intel Core i5-12450H con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD oppure Intel Core i5-13420H con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, display Full HD da 15,6".

Il Lenovo Idea Pad Slim 3 è protagonista delle offerte in corso su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo portatile Windows. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è ora possibile acquistare il notebook con un prezzo ridotto a 599 euro.

La versione in offerta è quella con processore Intel Core i5-13420H oltre che con 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Da segnalare che è possibile anche puntare sulla variante con processore Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. In questo caso, il prezzo è di 519 euro.

La gamma è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è possibile, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, effettuare il pagamento in 5 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa per un periodo di tempo più lungo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo Idea Pad Slim 3: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Lenovo Idea Pad Slim 3 può contare su un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e su una tastiera full-size con layout italiano. C’è spazio anche per il sistema operativo Windows 11 e per il supporto alla connettività Wi-Fi 6.

Tra le configurazioni disponibili, la più completa è quella che comprende il processore Intel Core i5-13420H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. In alternativa c’è anche la configurazione con Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche una batteria da 47 Wh.

Lenovo Idea Pad Slim 3: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 con un prezzo ridotto a:

519 euro per la versione con Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

per la versione con 599 euro per la versione con Intel Core i5-13420H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

