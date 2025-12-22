Libero
Notebook Lenovo in offerta su Amazon: a questo prezzo è un best buy

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i portatili

lenovo-ideapad-slim-3 Lenovo

In sintesi

  • Notebook Windows in offerta su Amazon: Lenovo IdeaPad Slim 3 diventa un best buy con prezzi a partire da 519 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.
  • Due configurazioni disponibili: Intel Core i5-12450H con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD oppure Intel Core i5-13420H con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, display Full HD da 15,6".

Il Lenovo Idea Pad Slim 3 è protagonista delle offerte in corso su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo portatile Windows. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è ora possibile acquistare il notebook con un prezzo ridotto a 599 euro.

La versione in offerta è quella con processore Intel Core i5-13420H oltre che con 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Da segnalare che è possibile anche puntare sulla variante con processore Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. In questo caso, il prezzo è di 519 euro.

La gamma è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è possibile, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, effettuare il pagamento in 5 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa per un periodo di tempo più lungo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo Idea Pad Slim 3: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Lenovo Idea Pad Slim 3 può contare su un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e su una tastiera full-size con layout italiano. C’è spazio anche per il sistema operativo Windows 11 e per il supporto alla connettività Wi-Fi 6.

Tra le configurazioni disponibili, la più completa è quella che comprende il processore Intel Core i5-13420H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. In alternativa c’è anche la configurazione con Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche una batteria da 47 Wh. 

Lenovo Idea Pad Slim 3: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 con un prezzo ridotto a:

  • 519 euro per la versione con Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD
  • 599 euro per la versione con Intel Core i5-13420H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

