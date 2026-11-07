Lenovo, il PC per lo studio e il divertimento oggi costa quasi la metà
Il Lenovo Chromebook 14 con schermo da 14 pollici, 8 GB di RAM e ChromeOS, è in offerta con il 44% di sconto. Perfetto per lo studio e l'utilizzo casalingo.
Tra lezioni, email e videochiamate, avere un computer semplice da usare per le attività quotidiane può fare la differenza. Il Lenovo Chromebook 14 è disponibile con uno sconto del 44%.
Questo notebook è pensato per studio, università, smart working e uso quotidiano: con ChromeOS si accede ai servizi Google tramite il proprio account e si possono gestire documenti, email, videochiamate e attività online. Il display da 14 pollici WUXGA integra la certificazione TÜV Low Blue Light, mentre la fotocamera frontale è dotata di un otturatore per la privacy. Per i documenti Microsoft sono disponibili Word, Excel e PowerPoint via browser con Microsoft 365.
Lenovo Chromebook 14 in offerta: sconto del 44% e prezzo di 249,90 euro
Per chi cerca un computer per studio, streaming e attività online, il Lenovo Chromebook 14 costa 249,90 euro ed è proposto con uno sconto del 44%. Il prezzo e la percentuale indicati permettono di valutare la promozione senza fare riferimento a confronti con altri notebook, per i quali non sono disponibili informazioni. La configurazione comprende 128 GB di SSD e 8 GB di RAM, mentre il sistema operativo è ChromeOS. Il caricatore non è incluso nella confezione. Puoi valutare il Lenovo Chromebook 14 con uno sconto del 44%.
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Il Chromebook Lenovo con display WUXGA da 14 pollici e Wi-Fi 6E
Se ti serve un computer per lavorare su documenti, seguire lezioni online e navigare, questa configurazione riunisce caratteristiche mirate alle attività di tutti i giorni:
- Display IPS WUXGA da 14 pollici (1920 x 1200): la certificazione TÜV Low Blue Light è pensata per ridurre l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate di studio o streaming.
- ChromeOS e accesso ai servizi Google: dopo il login con l’account Google si possono usare strumenti come Documenti e Fogli e accedere alle app Google Workspace indicate nella scheda.
- 8 GB di RAM e SSD da 128 GB: la dotazione accompagna le attività online e la gestione di documenti, email e videochiamate.
- Processore Intel N150 e Wi-Fi 6E: due elementi della configurazione del notebook, pensata per studio, streaming e uso quotidiano.
- Fotocamera frontale con privacy shutter: l’otturatore permette di coprire la fotocamera quando non serve, una soluzione utile per lezioni online e riunioni.
- Microsoft 365 via browser: Word, Excel e PowerPoint sono utilizzabili online, senza installare software pesanti secondo le informazioni del prodotto. Il caricatore, invece, non è incluso.
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FAQ
La scheda lo indica per studio, università e smart working leggero, con gestione di documenti, email, videochiamate e attività online.
Sì. Le informazioni del prodotto indicano l’uso di Word, Excel e PowerPoint tramite browser con Microsoft 365.
No, il caricatore non è incluso.
Sì, la fotocamera frontale è dotata di un privacy shutter.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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