Libero
OFFERTE

HP OmniBook 7, solo per oggi il PC portatile top a un prezzo speciale

Il PC portatile HP OmniBook 7 con display da 14 pollici 2K, processore Ryzen AI 7 445, 32 GB di memoria e SSD da 1 TB è scontato del 27%.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HP OmniBook 7 notebook Meteor Silver Amazon

Quando documenti, browser e comunicazioni si accumulano, lavorare con più attività aperte può diventare poco pratico. L’HP OmniBook 7 è disponibile con uno sconto del 27%, in una configurazione pensata per accompagnare studio, lavoro e uso quotidiano.

Questo notebook combina il processore AMD Ryzen AI 7 445 con 32 GB di memoria e un SSD da 1 TB: una dotazione che permette di passare tra documenti, pagine web e comunicazione, mantenendo spazio per file e applicazioni. Il display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K offre una superficie definita per leggere, lavorare su più finestre e guardare contenuti. Windows 11 è già installato e la tastiera QWERTY italiana rende familiare la digitazione. La configurazione supporta inoltre l’esperienza Copilot+ PC e include un’avvertenza da considerare: l’alimentatore non è presente nella confezione e va acquistato separatamente.

Unisciti al canale offerte su Telegram

HP OmniBook 7 in offerta: sconto del 27% sul notebook

Per chi cerca un portatile con cui gestire attività di lavoro, studio e navigazione, il prezzo indicato per l’HP OmniBook 7 è di 1.199,99 euro, con uno sconto del 27%. Il risparmio in euro, il confronto con altri notebook della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, la disponibilità di un coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime e i tempi per il reso non sono indicati nelle informazioni disponibili. Va tenuto presente anche che l’alimentatore compatibile non è incluso e deve essere acquistato a parte.

Scopri subito lo sconto

HP OmniBook 7 notebook Meteor SilverAmazon

Acquista subito HP OmniBook 7 in offerta

Il notebook HP con display 2K IPS e 32 GB di memoria

Se ti serve un computer per alternare documenti, ricerche online e comunicazioni, questa configurazione riunisce caratteristiche pensate per accompagnare quelle attività quotidiane:

  • Processore AMD Ryzen AI 7 445 e 32 GB di memoria: una combinazione indicata per passare tra documenti, browser e comunicazione con più attività aperte, senza interrompere il flusso di lavoro.
  • SSD da 1 TB: offre spazio per organizzare file e applicazioni sul notebook, senza dover concentrare tutto su una memoria di capacità ridotta.
  • Display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K: la superficie definita può accompagnare la lettura di documenti, la consultazione di pagine web e la visualizzazione di immagini e video.
  • Copilot+ PC: la piattaforma è pensata per attività compatibili con l’intelligenza artificiale, così da poter usare gli strumenti supportati in un contesto di lavoro e multitasking.
  • Windows 11 e tastiera QWERTY italiana: il sistema operativo è già installato e la disposizione italiana dei tasti offre un’impostazione familiare per scrivere e gestire documenti.
  • Finitura Meteor Silver: completa il notebook con un aspetto sobrio. Considera però che l’alimentatore non è incluso: per utilizzare e ricaricare il PC occorre acquistare separatamente un modello compatibile.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 27% su HP OmniBook 7.

Scopri altri PC portatili in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

L’alimentatore è incluso con HP OmniBook 7?

No. L’alimentatore non è incluso e va acquistato separatamente in versione compatibile.

Che risoluzione ha il display di HP OmniBook 7?

Il notebook ha un display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K.

HP OmniBook 7 ha una tastiera italiana?

Sì, la configurazione indicata comprende una tastiera QWERTY italiana.

Quale sistema operativo è installato su HP OmniBook 7?

Windows 11 è già installato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963