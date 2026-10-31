HP OmniBook 7, solo per oggi il PC portatile top a un prezzo speciale
Il PC portatile HP OmniBook 7 con display da 14 pollici 2K, processore Ryzen AI 7 445, 32 GB di memoria e SSD da 1 TB è scontato del 27%.
Quando documenti, browser e comunicazioni si accumulano, lavorare con più attività aperte può diventare poco pratico. L’HP OmniBook 7 è disponibile con uno sconto del 27%, in una configurazione pensata per accompagnare studio, lavoro e uso quotidiano.
Questo notebook combina il processore AMD Ryzen AI 7 445 con 32 GB di memoria e un SSD da 1 TB: una dotazione che permette di passare tra documenti, pagine web e comunicazione, mantenendo spazio per file e applicazioni. Il display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K offre una superficie definita per leggere, lavorare su più finestre e guardare contenuti. Windows 11 è già installato e la tastiera QWERTY italiana rende familiare la digitazione. La configurazione supporta inoltre l’esperienza Copilot+ PC e include un’avvertenza da considerare: l’alimentatore non è presente nella confezione e va acquistato separatamente.
HP OmniBook 7 in offerta: sconto del 27% sul notebook
Per chi cerca un portatile con cui gestire attività di lavoro, studio e navigazione, il prezzo indicato per l’HP OmniBook 7 è di 1.199,99 euro, con uno sconto del 27%. Il risparmio in euro, il confronto con altri notebook della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, la disponibilità di un coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime e i tempi per il reso non sono indicati nelle informazioni disponibili. Va tenuto presente anche che l’alimentatore compatibile non è incluso e deve essere acquistato a parte.
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Il notebook HP con display 2K IPS e 32 GB di memoria
Se ti serve un computer per alternare documenti, ricerche online e comunicazioni, questa configurazione riunisce caratteristiche pensate per accompagnare quelle attività quotidiane:
- Processore AMD Ryzen AI 7 445 e 32 GB di memoria: una combinazione indicata per passare tra documenti, browser e comunicazione con più attività aperte, senza interrompere il flusso di lavoro.
- SSD da 1 TB: offre spazio per organizzare file e applicazioni sul notebook, senza dover concentrare tutto su una memoria di capacità ridotta.
- Display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K: la superficie definita può accompagnare la lettura di documenti, la consultazione di pagine web e la visualizzazione di immagini e video.
- Copilot+ PC: la piattaforma è pensata per attività compatibili con l’intelligenza artificiale, così da poter usare gli strumenti supportati in un contesto di lavoro e multitasking.
- Windows 11 e tastiera QWERTY italiana: il sistema operativo è già installato e la disposizione italiana dei tasti offre un’impostazione familiare per scrivere e gestire documenti.
- Finitura Meteor Silver: completa il notebook con un aspetto sobrio. Considera però che l’alimentatore non è incluso: per utilizzare e ricaricare il PC occorre acquistare separatamente un modello compatibile.
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FAQ
No. L’alimentatore non è incluso e va acquistato separatamente in versione compatibile.
Il notebook ha un display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K.
Sì, la configurazione indicata comprende una tastiera QWERTY italiana.
Windows 11 è già installato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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