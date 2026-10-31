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Il PC portatile HP OmniBook 7 con display da 14 pollici 2K, processore Ryzen AI 7 445, 32 GB di memoria e SSD da 1 TB è scontato del 27%.

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Quando documenti, browser e comunicazioni si accumulano, lavorare con più attività aperte può diventare poco pratico. L’HP OmniBook 7 è disponibile con uno sconto del 27%, in una configurazione pensata per accompagnare studio, lavoro e uso quotidiano.

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Questo notebook combina il processore AMD Ryzen AI 7 445 con 32 GB di memoria e un SSD da 1 TB: una dotazione che permette di passare tra documenti, pagine web e comunicazione, mantenendo spazio per file e applicazioni. Il display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K offre una superficie definita per leggere, lavorare su più finestre e guardare contenuti. Windows 11 è già installato e la tastiera QWERTY italiana rende familiare la digitazione. La configurazione supporta inoltre l’esperienza Copilot+ PC e include un’avvertenza da considerare: l’alimentatore non è presente nella confezione e va acquistato separatamente.

HP OmniBook 7 in offerta: sconto del 27% sul notebook

Per chi cerca un portatile con cui gestire attività di lavoro, studio e navigazione, il prezzo indicato per l’HP OmniBook 7 è di 1.199,99 euro, con uno sconto del 27%. Il risparmio in euro, il confronto con altri notebook della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, la disponibilità di un coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime e i tempi per il reso non sono indicati nelle informazioni disponibili. Va tenuto presente anche che l’alimentatore compatibile non è incluso e deve essere acquistato a parte.

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Il notebook HP con display 2K IPS e 32 GB di memoria

Se ti serve un computer per alternare documenti, ricerche online e comunicazioni, questa configurazione riunisce caratteristiche pensate per accompagnare quelle attività quotidiane:

Processore AMD Ryzen AI 7 445 e 32 GB di memoria : una combinazione indicata per passare tra documenti, browser e comunicazione con più attività aperte, senza interrompere il flusso di lavoro.

: una combinazione indicata per passare tra documenti, browser e comunicazione con più attività aperte, senza interrompere il flusso di lavoro. SSD da 1 TB : offre spazio per organizzare file e applicazioni sul notebook, senza dover concentrare tutto su una memoria di capacità ridotta.

: offre spazio per organizzare file e applicazioni sul notebook, senza dover concentrare tutto su una memoria di capacità ridotta. Display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K : la superficie definita può accompagnare la lettura di documenti, la consultazione di pagine web e la visualizzazione di immagini e video.

: la superficie definita può accompagnare la lettura di documenti, la consultazione di pagine web e la visualizzazione di immagini e video. Copilot+ PC : la piattaforma è pensata per attività compatibili con l’intelligenza artificiale, così da poter usare gli strumenti supportati in un contesto di lavoro e multitasking.

: la piattaforma è pensata per attività compatibili con l’intelligenza artificiale, così da poter usare gli strumenti supportati in un contesto di lavoro e multitasking. Windows 11 e tastiera QWERTY italiana : il sistema operativo è già installato e la disposizione italiana dei tasti offre un’impostazione familiare per scrivere e gestire documenti.

: il sistema operativo è già installato e la disposizione italiana dei tasti offre un’impostazione familiare per scrivere e gestire documenti. Finitura Meteor Silver: completa il notebook con un aspetto sobrio. Considera però che l’alimentatore non è incluso: per utilizzare e ricaricare il PC occorre acquistare separatamente un modello compatibile.

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FAQ L’alimentatore è incluso con HP OmniBook 7? No. L’alimentatore non è incluso e va acquistato separatamente in versione compatibile. Che risoluzione ha il display di HP OmniBook 7? Il notebook ha un display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K. HP OmniBook 7 ha una tastiera italiana? Sì, la configurazione indicata comprende una tastiera QWERTY italiana. Quale sistema operativo è installato su HP OmniBook 7? Windows 11 è già installato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.