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Il PC portatile HP OmniBook 3 con schermo da 16" 2K, processore Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta con uno sconto del 33%.

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Giornate piene tra lezioni online, documenti da consegnare e riunioni su Teams mettono in crisi i portatili datati, spesso lenti e con schermi poco leggibili. In questo momento l’HP OmniBook 3 16-by0001slx è proposto con uno sconto del 33%, e rappresenta una soluzione equilibrata per chi cerca un notebook affidabile per studio e lavoro leggero senza spendere cifre da top di gamma.

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Questo portatile da 16 pollici punta su uno schermo 2K IPS antiriflesso che rende testi, slide e video più nitidi e leggibili anche dopo molte ore davanti al display. Il processore AMD Ryzen 5 130 con 8 GB di RAM è pensato per gestire senza stress applicazioni come Teams, Excel, PowerPoint e Canva, passando con fluidità da una riunione a una presentazione. Lo spazio di archiviazione da 512 GB permette di tenere sempre con sé documenti, progetti e contenuti multimediali, mentre la dotazione di porte facilita il collegamento a monitor esterni, cuffie e periferiche.

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Con la promozione attuale puoi portarti a casa l’HP OmniBook 3 16-by0001slx a soli 469,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. In questa fascia il rapporto tra display ampio da 16 pollici, risoluzione 2K e dotazione hardware è particolarmente interessante per chi cerca un notebook da usare ogni giorno tra casa, aula e ufficio senza salire su modelli professionali molto più costosi. Se cerchi un portatile per produttività quotidiana, navigazione, streaming e gestione di documenti, questa offerta rende il pacchetto ancora più allettante.

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Il notebook HP con il display 2K da 16 pollici e la dotazione ideale per studio e lavoro leggero

Se ti serve un portatile comodo da usare per ore tra documenti, videolezioni e call, questo notebook punta su display ampio e hardware bilanciato per la produttività quotidiana.

Display 16" 2K IPS antiriflesso : la risoluzione elevata e il pannello antiriflesso migliorano la leggibilità di testi, slide e fogli di calcolo, così affatichi meno gli occhi quando lavori o studi a lungo.

: la risoluzione elevata e il pannello antiriflesso migliorano la leggibilità di testi, slide e fogli di calcolo, così affatichi meno gli occhi quando lavori o studi a lungo. Processore AMD Ryzen 5 130 con grafica AMD Radeon 660M integrata : garantisce una buona reattività con le applicazioni da ufficio, le videoconferenze e la navigazione con molte schede aperte, ideale per chi alterna studio, meeting e contenuti multimediali.

con grafica : garantisce una buona reattività con le applicazioni da ufficio, le videoconferenze e la navigazione con molte schede aperte, ideale per chi alterna studio, meeting e contenuti multimediali. 8 GB di RAM : dimensionati per gestire in modo fluido la produttività quotidiana con programmi come Teams, Excel, PowerPoint e strumenti creativi leggeri come Canva.

: dimensionati per gestire in modo fluido la produttività quotidiana con programmi come Teams, Excel, PowerPoint e strumenti creativi leggeri come Canva. SSD da 512 GB : lo spazio di archiviazione permette di conservare documenti, presentazioni, progetti e file multimediali senza dover ricorrere subito a dischi esterni.

: lo spazio di archiviazione permette di conservare documenti, presentazioni, progetti e file multimediali senza dover ricorrere subito a dischi esterni. Connessioni versatili : la presenza di HDMI, USB-A, jack audio e porta USB-C Power Delivery semplifica il collegamento a monitor, TV, cuffie e hard disk, oltre a consentire la ricarica del portatile tramite USB-C.

: la presenza di HDMI, USB-A, jack audio e porta semplifica il collegamento a monitor, TV, cuffie e hard disk, oltre a consentire la ricarica del portatile tramite USB-C. Portabilità pensata per chi si sposta: è progettato per passare con facilità da casa all’aula o all’ufficio, mantenendo sempre a portata di mano documenti, meeting e contenuti.

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FAQ Per quali utilizzi è adatto il notebook HP OmniBook 3 16-by0001slx? Il notebook è adatto a studio, lavoro leggero, produttività quotidiana, navigazione web, streaming e gestione di documenti e presentazioni. Il display del notebook HP OmniBook 3 16-by0001slx è adatto a lavorare molte ore? Sì, il display da 16" 2K IPS antiriflesso è pensato per offrire testi e contenuti nitidi riducendo i riflessi, ideale per sessioni prolungate. Quanta memoria offre il notebook HP OmniBook 3 16-by0001slx? Il notebook integra 8 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per archiviare documenti, progetti e contenuti multimediali. Che porte di connessione ha il notebook HP OmniBook 3 16-by0001slx? Dispone di HDMI, USB-A, jack audio e porta USB-C Power Delivery per collegare monitor, TV, periferiche e per la ricarica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.