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Amazon, incredibile 67% di sconto sul pc portatile FHD da 15,6’’

Sconto del 67% su questo notebook 15,6" FHD. Prezzo aggressivo e caratteristiche complete: approfittane ora.

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FUNYET Computer portatile 15,6 pollici FHD su Amazon Amazon

L’offerta ideale se cerchi un notebook economico ma completo: il FUNYET Computer portatile è protagonista di un sconto del 67% che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso. Un portatile pensato per studio, lavoro leggero e intrattenimento quotidiano, con dotazione equilibrata e un prezzo davvero interessante.

FUNYET Computer portatile

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329,99 €999,99 € -670,00 € (67%)

Pensato per gestire senza intoppi la navigazione web, i documenti d’ufficio e le lezioni online, questo modello punta su un’esperienza d’uso fluida e su una buona portabilità. Lo schermo ampio aiuta nella produttività, l’autonomia accompagna le attività di ogni giorno e la connettività è completa per collegare periferiche e monitor esterni.

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FUNYET Computer portatile in offerta su Amazon: sconto del 67%

La promozione mette in risalto il valore del FUNYET Computer portatile, ora a 329,99€ con un importante ribasso del 67%. All’interno di una frase di senso compiuto, ti segnaliamo che puoi portarti a casa il FUNYET Computer portatile a soli 329,99€. Un prezzo molto competitivo per chi cerca un notebook FHD per uso quotidiano, studio e produttività leggera, senza rinunciare a una dotazione di porte completa.

Il notebook FUNYET con il display FHD da 15,6 pollici e 16GB di RAM

Il cuore del portatile è il processore Intel Core M3-6Y30 (2 core/4 thread, frequenza base 0,9GHz e turbo fino a 2,2GHz), progettato per bassi consumi (TDP 4,5W) e multitasking fluido nelle attività di tutti i giorni come web browsing, Word/Excel e didattica online. L’efficienza energetica contribuisce anche a prolungare l’autonomia.

Il pannello da 15,6 pollici FHD (1920×1080) offre un’area di lavoro ampia, con dettagli nitidi e colori naturali. La visione grandangolare aiuta durante la condivisione di contenuti con colleghi o compagni, mantenendo una resa coerente anche fuori asse, utile per fogli di calcolo e presentazioni.

La memoria è generosa per la sua fascia: 16GB di RAM per aprire più schede e software senza rallentamenti, e 256GB di SSD per avvii rapidi e silenziosi. È presente anche l’espansione tramite schede TF, così puoi aumentare lo spazio quando serve.

La batteria da 5000 mAh promette un’autonomia di 6-8 ore con uso leggero (navigazione, scrittura), ideale per le giornate di lezione o il lavoro in mobilità. L’intelligente gestione dei consumi punta a garantire stabilità nel tempo.

Buona anche la portabilità, con peso di circa 1,9kg e spessore di circa 20mm, facilmente trasportabile in zaino o borsa. La dotazione di porte è completa: 2× USB 3.0 per trasferimenti veloci, 1× HDMI per monitor esterni, jack audio da 3,5mm e slot TF per memoria aggiuntiva. Non mancano WiFi5 e una cerniera a 180° per maggiore flessibilità d’uso.

FUNYET Computer portatile

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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