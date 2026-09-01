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Dell 15 Laptop, notebook per uso quotidiano con Intel Core i5, 8GB di RAM e SSD da 512GB è in offerta oggi con sconto del 27%.

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Ore davanti allo schermo per studiare, lavorare o seguire lezioni online possono diventare un problema se il portatile è lento, scomodo da usare e affatica la vista. In questo momento il Dell 15 Laptop è disponibile con uno sconto del 27%, una soluzione pensata proprio per l’elaborazione quotidiana con un occhio al comfort e alla produttività.

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Questo notebook Dell da 15 pollici punta sull’equilibrio tra prestazioni, autonomia e comodità d’uso. I processori Intel Core di tredicesima generazione permettono di gestire senza problemi le attività di tutti i giorni, dalle applicazioni per l’ufficio alle piattaforme di e-learning, mentre le batterie a basso consumo con supporto Express Charge aiutano a rimanere concentrati più a lungo, riducendo le pause per la ricarica. Il design è studiato per offrire una digitazione agevole, con tasti ben distanziati, tastierino numerico e cerniere sollevate che migliorano l’ergonomia dei polsi, e lo schermo integra la tecnologia Dell ComfortView per contenere l’affaticamento visivo durante le sessioni più lunghe.

Dell 15 Laptop in offerta su Amazon: sconto del 27% sul prezzo di listino

Con la promo in corso su Amazon, il Dell 15 Laptop scende a 549,00€ grazie a uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino. Per un portatile con processore Intel Core i5 di ultima generazione, 8GB di RAM e SSD da 512GB si tratta di una cifra competitiva nella fascia dei notebook per uso quotidiano, ideale per chi cerca un computer affidabile per studio, lavoro da casa e intrattenimento leggero senza salire sui prezzi dei modelli professionali. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero in modo da alleggerire la spesa iniziale.

In questa fascia di mercato molti portatili sacrificano comfort ed ergonomia, mentre qui trovi tasti ampi con tastierino numerico, cerniere che sollevano la scocca per migliorare l’angolo di digitazione e uno schermo con tecnologia ComfortView pensata per limitare le emissioni di luce blu. L’acquisto avviene attraverso Amazon, con tutti i vantaggi logistici tipici della piattaforma, dalle spedizioni rapide alla gestione del reso, e in più hai il supporto Dell con 2 anni di assistenza onsite dopo la diagnosi remota, che porta il tecnico direttamente a casa o in ufficio se necessario. Se vuoi approfittare delle condizioni attuali, il Dell 15 Laptop è disponibile con uno sconto del 27% finché la promozione resta attiva e le scorte lo permettono.

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Il notebook Dell con il processore Intel Core i5 e il display pensato per ridurre l’affaticamento visivo

Se passi molte ore al PC tra documenti, fogli di calcolo, lezioni online e contenuti in streaming, hai bisogno di un portatile che non ti rallenti e che resti comodo da usare per tutta la giornata.

Processore Intel Core di tredicesima generazione : garantisce fluidità nelle attività di tutti i giorni, dalle videochiamate alle applicazioni d’ufficio, così non perdi tempo in attese e rallentamenti anche con più programmi aperti.

: garantisce fluidità nelle attività di tutti i giorni, dalle videochiamate alle applicazioni d’ufficio, così non perdi tempo in attese e rallentamenti anche con più programmi aperti. Batterie a basso consumo con supporto Express Charge : ti permettono di lavorare e studiare più a lungo lontano dalla presa e di recuperare rapidamente autonomia nelle pause, ideale per chi si sposta tra casa, università e ufficio.

: ti permettono di lavorare e studiare più a lungo lontano dalla presa e di recuperare rapidamente autonomia nelle pause, ideale per chi si sposta tra casa, università e ufficio. Schermo con tecnologia Dell ComfortView : riduce le emissioni di luce blu dannosa, aiutando a contenere l’affaticamento degli occhi durante le maratone di studio, lavoro o streaming serale.

: riduce le emissioni di luce blu dannosa, aiutando a contenere l’affaticamento degli occhi durante le maratone di studio, lavoro o streaming serale. Digitazione agevole con tastierino numerico dedicato : i tasti ben distanziati e il tastierino separato rendono più comodo scrivere testi lunghi e inserire numeri, perfetto per chi lavora spesso con Excel, gestionali o piattaforme didattiche.

: i tasti ben distanziati e il tastierino separato rendono più comodo scrivere testi lunghi e inserire numeri, perfetto per chi lavora spesso con Excel, gestionali o piattaforme didattiche. Cerniere sollevate per supporto ergonomico : sollevano leggermente la base del notebook, migliorando l’angolo di digitazione e mantenendo i polsi in una posizione più naturale, così riduci i fastidi durante le sessioni prolungate.

: sollevano leggermente la base del notebook, migliorando l’angolo di digitazione e mantenendo i polsi in una posizione più naturale, così riduci i fastidi durante le sessioni prolungate. 2 anni di assistenza onsite dopo diagnosi remota: se qualcosa va storto, un tecnico Dell può intervenire direttamente a casa o in ufficio, limitando al minimo i tempi di fermo e lo stress da assistenza.

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FAQ Il Dell 15 Laptop è adatto per studio e smart working quotidiano? Sì, è pensato per l’elaborazione di tutti i giorni con processore Intel Core i5, RAM da 8GB e SSD da 512GB. Il Dell 15 Laptop è comodo per scrivere testi lunghi e fare contabilità? Sì, i tasti sono ben distanziati e include un tastierino numerico separato per agevolare digitazione e calcoli. Il display del Dell 15 Laptop affatica la vista dopo molte ore? Lo schermo integra la tecnologia Dell ComfortView che riduce la luce blu dannosa e aiuta a contenere l’affaticamento visivo. Che tipo di assistenza è inclusa con il Dell 15 Laptop? Sono previsti 2 anni di assistenza onsite dopo diagnosi remota, con intervento di un tecnico direttamente a casa o in ufficio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.