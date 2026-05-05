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L’offerta di oggi premia chi cerca un notebook 15,6 pollici completo e conveniente: CHIFUYOU 15.6 Pollici PC Portatile cala con uno sconto del 68% e un coupon extra al cash-out, che rende l’acquisto particolarmente interessante. Un’occasione perfetta per lavoro, studio e tempo libero senza spendere una fortuna.

CHIFUYOU 15.6 Pollici PC Portatile

Questo portatile combina uno schermo Full HD ampio e definito con una risposta scattante nelle attività quotidiane, offrendo una tastiera retroilluminata comoda anche in ambienti poco illuminati. Il design sottile e leggero favorisce la mobilità, mentre l’autonomia è pensata per accompagnarti tra lezioni, riunioni e streaming senza pensieri.

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La promozione è tra le più interessanti del momento: grazie a uno sconto del 68%, puoi portarti a casa il CHIFUYOU 15.6 Pollici PC Portatile a soli 389,99€. In aggiunta è disponibile un coupon da 30€ che consente di ridurre ulteriormente la spesa. Un prezzo particolarmente vantaggioso per chi desidera un portatile pratico per studio e lavoro quotidiano.

Il notebook CHIFUYOU con il display Full HD da 15,6 pollici e la tastiera retroilluminata

Il pannello FHD 1920×1080 in formato 16:9 con cornici sottili da 4 mm e rapporto schermo/corpo al 90% offre testi nitidi e colori vividi, riducendo l’affaticamento visivo. Il corpo misura solo 20 mm di spessore e pesa 1,60 kg, con cerniera a 180° per condividere i contenuti in riunione o in aula.

Sotto la scocca trovi un processore Intel i5-6200U (2 core/4 thread) con frequenza da 2,3 a 2,8 GHz e 4 MB di cache, affiancato da 16GB di RAM e 512GB SSD. L’archiviazione è espandibile fino a 2TB; l’interfaccia M.2 è compatibile SATA e NVMe, con velocità SATA fino a 2,14 GB/s per avvii rapidi e app più reattive.

Per l’uso quotidiano hai una tastiera full-size con retroilluminazione a 2 livelli, altoparlanti stereo (2 × 8Ω/1W), connettività Wi‑Fi 5 e Bluetooth 5.0. La dotazione di porte include 2× USB 3.0, jack audio 3,5 mm, Mini HDMI e slot TF. La batteria da 5000 mAh/38,5 Wh assicura un’operatività prolungata, mentre non mancano garanzia di 2 anni e assistenza 24/7.

CHIFUYOU 15.6 Pollici PC Portatile

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