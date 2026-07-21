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Sconto imperdibile sul notebook per studio e lavoro: prezzo mai visto

Bvate PC Portatile 14 pollici, notebook leggero con schermo Full HD, 6GB RAM e SSD 256GB ideale per studio e ufficio è in sconto del 65%.

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Redazione

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Notebook bvate PC Portatile 14 pollici grigio con schermo Full HD Amazon

Lavoro da remoto, lezioni online e gestione quotidiana tra documenti, videochiamate e navigazione richiedono un portatile affidabile senza spendere una fortuna. In questo momento il bvate PC Portatile 14 pollici è proposto con uno sconto del 65%, una soluzione interessante per chi cerca un notebook Windows 11 compatto e già pronto all’uso.

Questo portatile punta sull’equilibrio: processore Intel Celeron N4020 fino a 2,8 GHz, scheda grafica UHD 600 e SSD da 256 GB pensati per gestire con buona reattività attività di ufficio, studio e intrattenimento leggero. Lo schermo IPS Full HD da 14,1 pollici con cornici sottili da 3 mm privilegia la portabilità senza sacrificare la qualità visiva, mentre la batteria da 5000 mAh e la tastiera con adesivi in italiano lo rendono adatto a un utilizzo quotidiano flessibile, anche in mobilità.

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bvate PC Portatile 14 pollici in offerta su Amazon con il 65% di sconto

Con lo sconto applicato, puoi portarti a casa il bvate PC Portatile 14 pollici a soli 209,99€, un prezzo particolarmente aggressivo per un notebook con schermo IPS Full HD e SSD da 256 GB. Si posiziona tra i portatili economici per uso quotidiano, offrendo però una dotazione più completa rispetto a molti modelli base della stessa fascia, grazie al Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz, al Bluetooth 4.2 e a un buon numero di porte fisiche come USB 3.0, Mini HDMI, slot per schede TF e jack cuffie. La presenza di Windows 11 preinstallato riduce tempi e costi aggiuntivi per l’utente, che può iniziare subito a lavorare o studiare.

Il notebook bvate con lo schermo Full HD da 14 pollici e l’SSD da 256 GB

Se devi gestire documenti, videochiamate e navigazione senza appesantirti con un laptop ingombrante, questo notebook punta proprio su leggerezza e praticità quotidiana.

  • Processore Intel Celeron N4020 fino a 2,8 GHz con grafica UHD 600 con la potenza sufficiente per lavoro d’ufficio, lezioni online, navigazione e streaming, mantenendo consumi contenuti e un utilizzo fluido delle app più comuni.
  • Schermo IPS da 14,1 pollici Full HD 1920×1080 con bordo ultrasottile da 3 mm con una resa più nitida di testi e immagini, ideale per studiare, leggere documenti e guardare video senza affaticare troppo la vista.
  • 6 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB con tempi di avvio rapidi del sistema e delle applicazioni, aperture di file più veloci e spazio sufficiente per salvare documenti, presentazioni e contenuti multimediali, con possibilità di espandere lo storage tramite scheda TF.
  • Connettività completa con Wi-Fi 2,4/5 GHz e Bluetooth 4.2 con una connessione più stabile alla rete e agli accessori wireless come mouse, cuffie e tastiere, utile tanto in casa quanto in ufficio o in aula.
  • Porte USB 3.0, Mini HDMI, slot TF e jack audio con la flessibilità di collegare monitor esterni, chiavette, periferiche e schede di memoria senza adattatori aggiuntivi, semplificando il lavoro ibrido tra casa e ufficio.
  • Batteria da 5000 mAh e apertura a 180° con una buona autonomia per sessioni di lavoro o studio fuori casa e la possibilità di condividere lo schermo con colleghi o compagni semplicemente aprendo il portatile in piano.
  • Design leggero da circa 1,3 kg e corpo ultrasottile con una portabilità elevata nello zaino o nella borsa, pensata per studenti e professionisti che si spostano spesso tra casa, università e ufficio.
  • Windows 11 e tastiera con adesivi in italiano con un sistema operativo moderno già pronto per l’uso e una digitazione più naturale per chi scrive abitualmente in italiano.

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bvate PC Portatile 14 pollici, approfitta subito dell’offerta lampo al 65% di sconto prima che le scorte finiscano.

FAQ

A cosa è adatto il bvate PC Portatile 14 pollici?

È indicato per uso quotidiano, studio, lavoro d’ufficio leggero, navigazione web e streaming grazie al Celeron N4020 e all’SSD da 256GB.

Il notebook bvate 14 pollici è comodo da trasportare?

Sì, pesa circa 1,3 kg ed è ultrasottile, quindi è pensato per essere portato facilmente in zaino o borsa.

Il bvate PC Portatile 14 pollici ha uno schermo di buona qualità?

Dispone di un display IPS da 14,1 pollici Full HD 1920×1080 con cornici sottili, adatto a studio, lavoro e contenuti multimediali.

Posso collegare monitor e periferiche al notebook bvate?

Sì, include porte USB 3.0, Mini HDMI, slot per schede TF e jack audio, oltre a Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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