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Il notebook bvate B8 crolla di prezzo: sconto incredibile

Il PC portatile bvate B8 è dotato di un display da 14 pollici, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Ottime prestazioni, ideale per lo studio. Con lo sconto del 60% il prezzo crolla.

5 min di lettura

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Redazione

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Studiare, lavorare in mobilità o seguire le lezioni online con un portatile vecchio e lento può diventare frustrante, soprattutto quando si hanno tante schede e applicazioni aperte. In questo momento il bvate PC Portatile 14 Pollici è disponibile con uno sconto del 60%, una riduzione che rende questo notebook particolarmente interessante per chi cerca un computer affidabile senza spendere troppo.

Questo laptop da 14 pollici punta sull’equilibrio tra prestazioni quotidiane, portabilità e autonomia: il processore Intel Celeron N4020 con grafica RPM 600 è pensato per gestire senza intoppi navigazione, suite office, didattica a distanza e streaming, mentre lo schermo IPS Full HD offre immagini nitide e piacevoli anche per l’intrattenimento. La combinazione di 8 GB di RAM e SSD da 256 GB velocizza l’avvio del sistema e delle app, e grazie alle opzioni di espansione di memoria il notebook può crescere nel tempo seguendo le esigenze dell’utente.

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Con lo sconto del 60%, il bvate PC Portatile 14 Pollici scende a 239,89€, un prezzo particolarmente competitivo per un notebook con display IPS Full HD, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. In questa fascia di mercato è raro trovare una dotazione simile con possibilità di espansione della memoria interna tramite scheda TF e slot M.2 SATA 2280, dettaglio che rende questo modello più flessibile rispetto a molti concorrenti fissi alla configurazione di fabbrica.

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Il notebook bvate con lo schermo IPS Full HD e la memoria SSD espandibile

Se ti serve un portatile leggero per studiare, lavorare da remoto o seguire corsi online, questo notebook punta sulla semplicità d’uso e su componenti pensati per la produttività di tutti i giorni.

  • Processore Celeron N4020 con grafica RPM 600: la CPU dual core con frequenza fino a 2,8 GHz è adatta a gestire più applicazioni base in contemporanea, dai documenti ai browser con varie schede aperte, mantenendo un funzionamento fluido.
  • Schermo IPS da 14 pollici Full HD (1920 x 1080): la risoluzione elevata e il pannello IPS offrono testi nitidi e colori più piacevoli, ideali per lavorare a lungo su documenti, fogli di calcolo e contenuti multimediali.
  • 8 GB di RAM LPDDR4: la memoria di sistema consente di passare da un’applicazione all’altra senza rallentamenti evidenti, migliorando l’esperienza durante il multitasking quotidiano.
  • SSD da 256 GB con espansione fino a 1 TB: l’unità a stato solido rende l’avvio di Windows 11 e delle app molto più rapido rispetto ai vecchi HDD, e grazie allo slot M.2 SATA 2280 e alla scheda TF è possibile aumentare lo spazio per file, documenti, foto e video.
  • Design sottile e peso di 1,32 kg: il portatile è facile da trasportare in zaino o borsa, adatto a studenti e professionisti che si spostano spesso tra casa, ufficio e università.
  • Batteria da 5000 mAh per 5-6 ore di utilizzo: l’autonomia dichiarata permette di coprire buona parte di una giornata di studio o lavoro leggero senza doversi collegare sempre alla presa.
  • Connettività completa con Wi‑Fi dual band e BT 4.2: il supporto alle reti a 2,4 GHz e 5 GHz e il Bluetooth integrato facilitano il collegamento a router moderni, cuffie wireless, mouse e altri accessori.
  • Set di porte versatile: le due USB 3.0 velocizzano il trasferimento dei dati, la Mini HDMI consente di collegare monitor o TV esterni e lo slot per Micro SD aggiunge ulteriore flessibilità per archiviare file.
  • Tastiera italiana tramite adesivi in dotazione: nella confezione sono inclusi gli adesivi per layout italiano, utili per chi ha bisogno di scrivere velocemente in lingua con i caratteri dedicati.
  • Garanzia di 365 giorni e supporto tecnico a vita: la copertura prolungata e l’assistenza dedicata aiutano a utilizzare il notebook con maggiore tranquillità nel tempo.

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FAQ

Per quali utilizzi è adatto il bvate PC Portatile 14 Pollici?

È adatto a navigazione web, suite office, didattica a distanza, streaming e attività quotidiane leggere.

La memoria del bvate PC Portatile 14 Pollici è espandibile?

Sì, è possibile espandere tramite scheda TF fino a 512GB e SSD M.2 SATA 2280 fino a 1TB.

Quanto pesa il bvate PC Portatile 14 Pollici?

Il notebook pesa circa 1,32 kg, risultando comodo da trasportare in zaino o borsa.

Quanta autonomia offre la batteria del bvate PC Portatile 14 Pollici?

La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo indicativo di 5-6 ore in scenari d’uso leggeri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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