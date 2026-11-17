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Tra lavoro, studio e attività quotidiane, uno schermo piccolo o un computer poco reattivo possono rendere più faticose le giornate davanti al PC. ASUS Vivobook S16 è disponibile con uno sconto del 30%.

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Questo notebook abbina un display IPS da 16 pollici a una frequenza di aggiornamento di 144Hz e integra un processore Intel Core 7 350, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. La configurazione è pensata per gestire attività di produttività e multitasking; il pannello in formato 16:10, con copertura sRGB al 100%, offre uno spazio visivo ampio. La scocca in alluminio argento ha certificazione MIL-STD 810H. Da considerare, prima dell’acquisto, che il caricatore non è incluso.

ASUS Vivobook S16 in offerta: 30% di sconto

Il notebook ASUS è proposto a 699,00 euro, con uno sconto indicato del 30%. Il prezzo e la percentuale sono i dati disponibili per questa promozione: non sono indicati un risparmio in euro, il prezzo di prodotti comparabili o una scadenza. Puoi portarti a casa ASUS Vivobook S16 a 699,00 euro. Non risultano informazioni sulla possibilità di pagare a rate, utilizzare coupon o usufruire dei vantaggi Prime, né sui tempi per il reso.

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Il notebook ASUS con display IPS da 16 pollici a 144Hz e Intel Core 7

Se cerchi un portatile per lavorare o studiare su uno schermo ampio, questa configurazione combina caratteristiche visive e componenti pensati per le attività quotidiane. Ecco cosa può offrire:

Display IPS da 16 pollici, formato 16:10 e refresh rate a 144Hz : lo spazio aggiuntivo in verticale può risultare comodo per consultare documenti e pagine, mentre l’alta frequenza di aggiornamento contribuisce a una visualizzazione fluida.

: lo spazio aggiuntivo in verticale può risultare comodo per consultare documenti e pagine, mentre l’alta frequenza di aggiornamento contribuisce a una visualizzazione fluida. Copertura 100% sRGB e luminosità di 300 nit : il pannello punta su colori brillanti e immagini nitide; il trattamento anti-riflesso è utile per limitare i riflessi sullo schermo.

: il pannello punta su colori brillanti e immagini nitide; il trattamento anti-riflesso è utile per limitare i riflessi sullo schermo. Intel Core 7 350 con NPU fino a 17 TOPS : ASUS indica prestazioni per attività AI, produttività e multitasking, così da affrontare più tipi di attività con lo stesso portatile.

: ASUS indica prestazioni per attività AI, produttività e multitasking, così da affrontare più tipi di attività con lo stesso portatile. 16GB di RAM e SSD da 512GB : la memoria supporta l’uso di più applicazioni, mentre l’unità SSD offre spazio per file e programmi.

: la memoria supporta l’uso di più applicazioni, mentre l’unità SSD offre spazio per file e programmi. Scocca in alluminio e certificazione MIL-STD 810H : la struttura solida è pensata per accompagnare gli imprevisti dell’uso quotidiano.

: la struttura solida è pensata per accompagnare gli imprevisti dell’uso quotidiano. Windows 11 Home e garanzia ASUS di 3 anni: il sistema operativo è incluso; la garanzia indicata riguarda i notebook ASUS acquistati in Italia a partire dal 1° ottobre 2025 e decorre dalla data d’acquisto, secondo i termini del produttore.

Il caricatore non è incluso: si può utilizzare un alimentatore USB-C già disponibile, mentre ASUS suggerisce di abbinare un caricatore dedicato con la potenza indicata per tempi di ricarica e prestazioni ottimali.

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FAQ Il caricatore è incluso con ASUS Vivobook S16? No, il caricatore non è incluso. È possibile utilizzare un alimentatore USB-C già disponibile; ASUS suggerisce un caricatore dedicato con la potenza indicata. Che caratteristiche ha il display di ASUS Vivobook S16? Ha un pannello IPS da 16 pollici in formato 16:10, risoluzione WUXGA, refresh rate a 144Hz, copertura sRGB al 100%, luminosità di 300 nit e trattamento anti-riflesso. Quanta memoria e spazio di archiviazione offre il notebook? La configurazione indicata comprende 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Qual è la garanzia indicata per ASUS Vivobook S16? La scheda riporta una garanzia del produttore di 3 anni per i notebook ASUS acquistati in Italia dal 1° ottobre 2025, valida dalla data d’acquisto e soggetta ai termini del produttore.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.