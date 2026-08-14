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ASUS Vivobook 16, notebook 16" IPS anti-riflesso con Snapdragon X1, 16GB RAM e SSD 512GB è in offerta oggi con sconto del 30%.

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Lavorare, studiare o gestire file pesanti su un portatile lento è frustrante, soprattutto quando hai bisogno di risposte immediate e di un sistema sempre reattivo. In questo momento l’ASUS Vivobook 16 è disponibile con uno sconto del 30%, rendendo più accessibile un notebook di fascia moderna pensato per chi cerca schermo ampio, potenza e un occhio al futuro dell’AI.

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Il Vivobook 16 punta su un equilibrio tra produttività e intrattenimento: il display IPS da 16 pollici WUXGA 16:10 con trattamento anti‑riflesso è studiato per lavorare comodamente su documenti, fogli di calcolo e contenuti multimediali, mentre il processore Snapdragon X1 con NPU Hexagon da 45 TOPS apre la porta alle applicazioni AI più recenti e a prestazioni fluide nel multitasking. I 16GB di RAM LPDDR5X e l’SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB garantiscono avvio rapido del sistema, apertura istantanea dei programmi e spazio sufficiente per archiviare progetti, foto e video senza pensieri, il tutto con una dotazione di porte e connettività aggiornata per l’uso quotidiano.

ASUS Vivobook 16 in offerta su Amazon: sconto del 30%

Questa promozione rende l’ASUS Vivobook 16 particolarmente interessante per chi cerca un notebook ampio e moderno senza salire nei prezzi dei top di gamma. Al momento lo puoi acquistare a 699,00€ grazie a uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, una cifra competitiva nella fascia dei 16 pollici con hardware di ultima generazione.

In questo segmento molti portatili con caratteristiche simili tendono a costare sensibilmente di più, soprattutto quando includono schermo WUXGA 16:10, SSD NVMe veloce e memoria da 16GB. Qui ottieni un mix bilanciato di prestazioni e dotazione con un risparmio concreto, adatto sia a chi lavora da remoto sia a chi cerca una macchina principale per studio e intrattenimento.

La presenza di Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, insieme a due porte USB‑A, due USB4 Type‑C, uscita HDMI 2.1 e webcam FHD IR con copri-obiettivo fisico, lo rende pronto per videochiamate, collegamento a monitor esterni e periferiche senza adattatori aggiuntivi. Inoltre, ASUS include 3 anni di garanzia sui notebook acquistati in Italia a partire dal 1° ottobre 2025, un plus importante in ottica di durata nel tempo.

Se stai valutando un nuovo portatile per sostituire una macchina datata, oggi il ASUS Vivobook 16 è disponibile con uno sconto del 30%, una finestra interessante per passare a una piattaforma più moderna e pronta anche per le applicazioni AI.

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Approfitta ora dell’offerta ASUS Vivobook 16

Il notebook Asus con il display da 16 pollici e la NPU AI dedicata

Se passi la giornata tra documenti, browser pieni di schede e call, un portatile con schermo piccolo e hardware datato diventa presto un limite. L’ASUS Vivobook 16 nasce proprio per offrire più spazio di lavoro e maggiore fluidità nelle attività quotidiane, con un occhio alle funzionalità AI di nuova generazione.

Processore Snapdragon X1 con 8 core fino a 2,97GHz e NPU Hexagon da 45 TOPS : garantisce prestazioni fluide nelle applicazioni di tutti i giorni e permette di sfruttare meglio le funzioni basate su intelligenza artificiale, dal fotoritocco alle app creative.

: garantisce prestazioni fluide nelle applicazioni di tutti i giorni e permette di sfruttare meglio le funzioni basate su intelligenza artificiale, dal fotoritocco alle app creative. Display IPS‑level da 16" WUXGA 16:10, 300 nit, anti‑riflesso : l’area di visualizzazione più alta migliora la lettura di documenti lunghi e la gestione di finestre affiancate, mentre il trattamento anti‑glare riduce i riflessi sotto luci forti.

: l’area di visualizzazione più alta migliora la lettura di documenti lunghi e la gestione di finestre affiancate, mentre il trattamento anti‑glare riduce i riflessi sotto luci forti. 16GB di RAM LPDDR5X : consentono un multitasking stabile con più programmi aperti contemporaneamente, limitando lag e rallentamenti quando passi da una finestra all’altra.

: consentono un multitasking stabile con più programmi aperti contemporaneamente, limitando lag e rallentamenti quando passi da una finestra all’altra. SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB : velocizza l’avvio di Windows 11 Home e il caricamento delle app, oltre a offrire spazio adeguato per file di lavoro, progetti creativi e librerie multimediali.

: velocizza l’avvio di Windows 11 Home e il caricamento delle app, oltre a offrire spazio adeguato per file di lavoro, progetti creativi e librerie multimediali. Connettività completa con Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB‑A, USB4 Type‑C e HDMI 2.1 : ti permette di collegare facilmente monitor 4K, accessori e reti ad alta velocità, rendendo il notebook flessibile sia in casa sia in ufficio.

: ti permette di collegare facilmente monitor 4K, accessori e reti ad alta velocità, rendendo il notebook flessibile sia in casa sia in ufficio. Webcam FHD IR con privacy shutter e sicurezza Pluton/TPM : migliora la qualità delle videochiamate e offre più controllo sulla tua privacy, oltre a funzioni di sicurezza hardware avanzate.

: migliora la qualità delle videochiamate e offre più controllo sulla tua privacy, oltre a funzioni di sicurezza hardware avanzate. 3 anni di garanzia ASUS in Italia: aggiunge una protezione extra nel medio periodo, utile se conti di usare il notebook per lavoro o studio quotidiano.

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ASUS Vivobook 16, offerta lampo con sconto del 30%: approfitta subito prima che le scorte finiscano.

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FAQ L’ASUS Vivobook 16 è adatto per lavoro e studio quotidiano? Sì, grazie al display da 16", ai 16GB di RAM e all’SSD veloce è indicato per produttività, navigazione e applicazioni d’ufficio. Che tipo di schermo monta l’ASUS Vivobook 16? Ha un display IPS‑level da 16" WUXGA 16:10 con luminosità fino a 300 nit e trattamento anti‑riflesso. Quanto spazio di archiviazione offre l’ASUS Vivobook 16? Integra un SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB, sufficiente per documenti, progetti e librerie multimediali di medie dimensioni. Quali porte e connessioni ha l’ASUS Vivobook 16? Dispone di Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 USB‑A, 2 USB4 Type‑C, HDMI 2.1, jack audio e webcam FHD IR con privacy shutter.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.