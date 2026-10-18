ASUS Vivobook 15, sconto esagerato per il PC portatile top
Il notebook ASUS Vivobook 15 con processore Intel Core 5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, in sconto del 40%. Ottimo per lo studio e il lavoro.
Studiare, lavorare da casa e gestire più attività richiede un computer con uno schermo ampio e memoria adeguata. L’ASUS Vivobook 15 è disponibile con uno sconto del 40%.
Questo notebook combina un display da 15,6 pollici con trattamento anti-riflesso e componenti pensati per le attività quotidiane. Il processore Intel Core 5, affiancato da 16 GB di RAM, è indicato per gestire studio, lavoro e multitasking; l’SSD da 512 GB offre spazio per archiviare documenti e file. Il sistema operativo è Windows 11 Home e il colore è argento.
ASUS Vivobook 15 in offerta: sconto del 40% sul notebook da 15,6 pollici
Per chi cerca un notebook destinato a studio, produttività quotidiana e home working, l’ASUS Vivobook 15 è proposto a 599,00 euro, con uno sconto del 40%. La scheda indica un display FHD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB: una configurazione che unisce schermo ampio e memoria per le attività di tutti i giorni. Approfitta ora dello sconto del 40% sull’ASUS Vivobook 15. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, tempi di reso o benefici Prime.
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Il notebook ASUS con display IPS da 15,6 pollici e 16 GB di RAM
Per affrontare studio e lavoro con un computer adatto alle attività quotidiane, questa configurazione offre caratteristiche pratiche da valutare:
- Display FHD da 15,6 pollici IPS-level e anti-riflesso: lo schermo ampio è utile per consultare documenti e lavorare, mentre il trattamento anti-riflesso è pensato per un utilizzo quotidiano più confortevole.
- Processore Intel Core 5 con NPU integrata: il supporto AI e il processore sono indicati per attività di tutti i giorni e multitasking.
- 16 GB di RAM DDR5: una dotazione che accompagna l’uso di più attività in ambito di studio e lavoro.
- SSD PCIe 4.0 da 512 GB: offre spazio per file e documenti e velocità adeguate agli impieghi di produttività descritti nella scheda.
- Windows 11 Home: il sistema operativo è già indicato nella configurazione del notebook.
La scheda segnala inoltre una garanzia del produttore di tre anni per i notebook ASUS acquistati in Italia a partire dal 1° ottobre 2025, secondo i termini e le condizioni riportati sul sito ufficiale ASUS.
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FAQ
Ha un display FHD da 15,6 pollici IPS-level con trattamento anti-riflesso e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
La configurazione indicata include 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB.
La scheda prodotto indica Windows 11 Home.
La scheda segnala tre anni di garanzia del produttore per i notebook ASUS acquistati in Italia dal 1° ottobre 2025, secondo i termini e le condizioni ASUS.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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