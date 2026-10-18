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Il notebook ASUS Vivobook 15 con processore Intel Core 5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, in sconto del 40%. Ottimo per lo studio e il lavoro.

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Studiare, lavorare da casa e gestire più attività richiede un computer con uno schermo ampio e memoria adeguata. L’ASUS Vivobook 15 è disponibile con uno sconto del 40%.

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Questo notebook combina un display da 15,6 pollici con trattamento anti-riflesso e componenti pensati per le attività quotidiane. Il processore Intel Core 5, affiancato da 16 GB di RAM, è indicato per gestire studio, lavoro e multitasking; l’SSD da 512 GB offre spazio per archiviare documenti e file. Il sistema operativo è Windows 11 Home e il colore è argento.

ASUS Vivobook 15 in offerta: sconto del 40% sul notebook da 15,6 pollici

Per chi cerca un notebook destinato a studio, produttività quotidiana e home working, l’ASUS Vivobook 15 è proposto a 599,00 euro, con uno sconto del 40%. La scheda indica un display FHD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB: una configurazione che unisce schermo ampio e memoria per le attività di tutti i giorni. Approfitta ora dello sconto del 40% sull’ASUS Vivobook 15. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, tempi di reso o benefici Prime.

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Il notebook ASUS con display IPS da 15,6 pollici e 16 GB di RAM

Per affrontare studio e lavoro con un computer adatto alle attività quotidiane, questa configurazione offre caratteristiche pratiche da valutare:

Display FHD da 15,6 pollici IPS-level e anti-riflesso : lo schermo ampio è utile per consultare documenti e lavorare, mentre il trattamento anti-riflesso è pensato per un utilizzo quotidiano più confortevole.

: lo schermo ampio è utile per consultare documenti e lavorare, mentre il trattamento anti-riflesso è pensato per un utilizzo quotidiano più confortevole. Processore Intel Core 5 con NPU integrata : il supporto AI e il processore sono indicati per attività di tutti i giorni e multitasking.

: il supporto AI e il processore sono indicati per attività di tutti i giorni e multitasking. 16 GB di RAM DDR5 : una dotazione che accompagna l’uso di più attività in ambito di studio e lavoro.

: una dotazione che accompagna l’uso di più attività in ambito di studio e lavoro. SSD PCIe 4.0 da 512 GB : offre spazio per file e documenti e velocità adeguate agli impieghi di produttività descritti nella scheda.

: offre spazio per file e documenti e velocità adeguate agli impieghi di produttività descritti nella scheda. Windows 11 Home: il sistema operativo è già indicato nella configurazione del notebook.

La scheda segnala inoltre una garanzia del produttore di tre anni per i notebook ASUS acquistati in Italia a partire dal 1° ottobre 2025, secondo i termini e le condizioni riportati sul sito ufficiale ASUS.

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FAQ Quanto è grande lo schermo dell’ASUS Vivobook 15? Ha un display FHD da 15,6 pollici IPS-level con trattamento anti-riflesso e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Quanta memoria RAM e spazio SSD ha il notebook? La configurazione indicata include 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Quale sistema operativo è installato? La scheda prodotto indica Windows 11 Home. Qual è la garanzia indicata per gli acquisti in Italia? La scheda segnala tre anni di garanzia del produttore per i notebook ASUS acquistati in Italia dal 1° ottobre 2025, secondo i termini e le condizioni ASUS.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.