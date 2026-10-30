ASUS Vivobook 15, sconto eccezionale: oggi il prezzo sprofonda
L'ASUS Vivobook 15 con schermo IPS da 15,6 pollici, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in offerta con uno sconto del 33% e il prezzo sprofonda.
Studiare, navigare e svolgere attività quotidiane al computer richiede uno schermo comodo e prestazioni adeguate alle esigenze essenziali. Il notebook ASUS Vivobook 15 è ora disponibile con uno sconto del 33%.
Questo portatile combina un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso, pensato per un utilizzo quotidiano confortevole. Il processore Intel Core 3 con NPU integrata supporta le attività di base e le funzioni AI; la dotazione comprende inoltre 8 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe da 256 GB. È indicato per studio, navigazione e lavoro leggero, con Windows 11 Home.
ASUS Vivobook 15 in offerta: sconto del 33% e prezzo di 469 euro
Il prezzo indicato è di 469 euro, con uno sconto del 33%. La configurazione punta sulle attività essenziali: schermo ampio, memoria DDR5 e archiviazione SSD da 256 GB. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia o per indicare eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Se cerchi un portatile per lo studio, la navigazione o un impiego lavorativo leggero, puoi valutare l’ASUS Vivobook 15 a 469 euro.
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Il notebook ASUS con il display IPS da 15,6 pollici e l’SSD da 256 GB
Per chi vuole un computer per le necessità quotidiane, contano uno schermo confortevole e una configurazione adatta allo studio e al lavoro leggero. Queste sono le caratteristiche principali:
- Display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso: la superficie anti-riflesso è pensata per rendere più confortevole l’uso quotidiano dello schermo.
- Intel Core 3 con NPU integrata fino a 15 TOPS: offre supporto alle attività di base e alle funzioni AI indicate nella scheda.
- 8 GB di RAM DDR5: una dotazione pensata per gestire con fluidità le attività essenziali.
- SSD PCIe da 256 GB: offre spazio di archiviazione per l’uso quotidiano previsto dalla configurazione.
- Windows 11 Home e connettività completa: il notebook è pronto per studio, navigazione e lavoro leggero.
- Garanzia del produttore di 3 anni: secondo le informazioni fornite, si applica ai notebook ASUS acquistati in Italia dal 1° ottobre 2025, con condizioni consultabili sul sito ufficiale ASUS.
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FAQ
È indicato per studio, navigazione e lavoro leggero.
La configurazione indicata include Windows 11 Home.
Integra un SSD PCIe da 256 GB.
Ha un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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