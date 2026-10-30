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ASUS Vivobook 15, sconto eccezionale: oggi il prezzo sprofonda

L'ASUS Vivobook 15 con schermo IPS da 15,6 pollici, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in offerta con uno sconto del 33% e il prezzo sprofonda.

3 min di lettura

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Redazione

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Notebook ASUS Vivobook 15 argento Amazon

Studiare, navigare e svolgere attività quotidiane al computer richiede uno schermo comodo e prestazioni adeguate alle esigenze essenziali. Il notebook ASUS Vivobook 15 è ora disponibile con uno sconto del 33%.

Questo portatile combina un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso, pensato per un utilizzo quotidiano confortevole. Il processore Intel Core 3 con NPU integrata supporta le attività di base e le funzioni AI; la dotazione comprende inoltre 8 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe da 256 GB. È indicato per studio, navigazione e lavoro leggero, con Windows 11 Home.

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ASUS Vivobook 15 in offerta: sconto del 33% e prezzo di 469 euro

Il prezzo indicato è di 469 euro, con uno sconto del 33%. La configurazione punta sulle attività essenziali: schermo ampio, memoria DDR5 e archiviazione SSD da 256 GB. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia o per indicare eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Se cerchi un portatile per lo studio, la navigazione o un impiego lavorativo leggero, puoi valutare l’ASUS Vivobook 15 a 469 euro.

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Acquista subito ASUS Vivobook 15 in offerta

Il notebook ASUS con il display IPS da 15,6 pollici e l’SSD da 256 GB

Per chi vuole un computer per le necessità quotidiane, contano uno schermo confortevole e una configurazione adatta allo studio e al lavoro leggero. Queste sono le caratteristiche principali:

  • Display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso: la superficie anti-riflesso è pensata per rendere più confortevole l’uso quotidiano dello schermo.
  • Intel Core 3 con NPU integrata fino a 15 TOPS: offre supporto alle attività di base e alle funzioni AI indicate nella scheda.
  • 8 GB di RAM DDR5: una dotazione pensata per gestire con fluidità le attività essenziali.
  • SSD PCIe da 256 GB: offre spazio di archiviazione per l’uso quotidiano previsto dalla configurazione.
  • Windows 11 Home e connettività completa: il notebook è pronto per studio, navigazione e lavoro leggero.
  • Garanzia del produttore di 3 anni: secondo le informazioni fornite, si applica ai notebook ASUS acquistati in Italia dal 1° ottobre 2025, con condizioni consultabili sul sito ufficiale ASUS.

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Offerta

FAQ

Il notebook ASUS Vivobook 15 è adatto per studiare?

È indicato per studio, navigazione e lavoro leggero.

Che sistema operativo ha l’ASUS Vivobook 15?

La configurazione indicata include Windows 11 Home.

Quanto spazio di archiviazione offre?

Integra un SSD PCIe da 256 GB.

Quali sono le caratteristiche dello schermo?

Ha un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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