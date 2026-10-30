Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'ASUS Vivobook 15 con schermo IPS da 15,6 pollici, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in offerta con uno sconto del 33% e il prezzo sprofonda.

Amazon

Studiare, navigare e svolgere attività quotidiane al computer richiede uno schermo comodo e prestazioni adeguate alle esigenze essenziali. Il notebook ASUS Vivobook 15 è ora disponibile con uno sconto del 33%.

ASUS Vivobook 15 469,00 € -33% 699,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon

Questo portatile combina un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso, pensato per un utilizzo quotidiano confortevole. Il processore Intel Core 3 con NPU integrata supporta le attività di base e le funzioni AI; la dotazione comprende inoltre 8 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe da 256 GB. È indicato per studio, navigazione e lavoro leggero, con Windows 11 Home.

ASUS Vivobook 15 in offerta: sconto del 33% e prezzo di 469 euro

Il prezzo indicato è di 469 euro, con uno sconto del 33%. La configurazione punta sulle attività essenziali: schermo ampio, memoria DDR5 e archiviazione SSD da 256 GB. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia o per indicare eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Se cerchi un portatile per lo studio, la navigazione o un impiego lavorativo leggero, puoi valutare l’ASUS Vivobook 15 a 469 euro.

Amazon

Acquista subito ASUS Vivobook 15 in offerta

Il notebook ASUS con il display IPS da 15,6 pollici e l’SSD da 256 GB

Per chi vuole un computer per le necessità quotidiane, contano uno schermo confortevole e una configurazione adatta allo studio e al lavoro leggero. Queste sono le caratteristiche principali:

Display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso : la superficie anti-riflesso è pensata per rendere più confortevole l’uso quotidiano dello schermo.

: la superficie anti-riflesso è pensata per rendere più confortevole l’uso quotidiano dello schermo. Intel Core 3 con NPU integrata fino a 15 TOPS : offre supporto alle attività di base e alle funzioni AI indicate nella scheda.

: offre supporto alle attività di base e alle funzioni AI indicate nella scheda. 8 GB di RAM DDR5 : una dotazione pensata per gestire con fluidità le attività essenziali.

: una dotazione pensata per gestire con fluidità le attività essenziali. SSD PCIe da 256 GB : offre spazio di archiviazione per l’uso quotidiano previsto dalla configurazione.

: offre spazio di archiviazione per l’uso quotidiano previsto dalla configurazione. Windows 11 Home e connettività completa : il notebook è pronto per studio, navigazione e lavoro leggero.

: il notebook è pronto per studio, navigazione e lavoro leggero. Garanzia del produttore di 3 anni: secondo le informazioni fornite, si applica ai notebook ASUS acquistati in Italia dal 1° ottobre 2025, con condizioni consultabili sul sito ufficiale ASUS.

ASUS Vivobook 15 469,00 € -33% 699,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 33% sull’ASUS Vivobook 15 e verifica l’offerta.

Scopri altri notebook in promo da oggi su Amazon.

Offerta Vowmoon PC Portatile 15,6 Pollici,FHD 1920×1080,Computer Po... 229,98 € -12% 259,99 € Risparmi 30,01 € Acquista su Amazon Vowmoon PC Portatile 15,6 Pollici,FHD 1920×1080,Computer Po... 239,98 € -11% 269,99 € Risparmi 30,01 € Acquista su Amazon bvate PC Portatile Computer Portatile Win11 Notebook 14 Poll... Prodotto non disponibile Prodotti simili bvate PC Portatile Computer Portatile Win11 Notebook 14 Poll... Prodotto non disponibile Prodotti simili touchscreen 15,6 pollici,PC Portatile 2-in-1 processore R3-3... 322,98 € -5% 339,99 € Risparmi 17,01 € Acquista su Amazon

FAQ Il notebook ASUS Vivobook 15 è adatto per studiare? È indicato per studio, navigazione e lavoro leggero. Che sistema operativo ha l’ASUS Vivobook 15? La configurazione indicata include Windows 11 Home. Quanto spazio di archiviazione offre? Integra un SSD PCIe da 256 GB. Quali sono le caratteristiche dello schermo? Ha un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento anti-riflesso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.