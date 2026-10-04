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Il PC portatile ASUS Vivobook 15 è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi ben 350 euro. Schermo da 15,6 pollici e ottime prestazioni.

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Chi studia o lavora spesso in mobilità sa quanto sia frustrante avere un portatile lento, con poco spazio e uno schermo affaticante per gli occhi. In queste ore l’ASUS Vivobook 15 è proposto su Amazon con uno sconto del 35% che rende questo notebook da 15,6 pollici particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo equilibrato senza salire di fascia di prezzo.

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Il Vivobook 15 offre un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS e trattamento antiriflesso, pensato per un utilizzo prolungato tra documenti, lezioni online e contenuti multimediali. Il processore Intel Core 5 con NPU integrata è progettato per gestire bene le attività quotidiane e supportare funzionalità AI emergenti, mentre i 16GB di RAM DDR5 e l’SSD PCIe 4.0 da 512GB garantiscono reattività e tempi di caricamento rapidi nelle app di tutti i giorni, dalla produttività allo studio.

ASUS Vivobook 15 in offerta su Amazon: sconto del 35% sul notebook da 15,6"

Con la promo in corso puoi portarti a casa l’ASUS Vivobook 15 a soli 649,00€ grazie a uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino indicato su Amazon. Parliamo di un notebook da 15,6 pollici che, per dotazione di memoria e SSD, si posiziona molto bene nella fascia dei portatili per studio e lavoro, offrendo specifiche spesso superiori ai modelli base venduti a cifre simili.

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Approfitta ora dell’offerta ASUS Vivobook 15

Il notebook ASUS con il display FHD da 15,6 pollici e la memoria da 16GB

Se passi molte ore tra app di produttività, browser e piattaforme di studio, hai bisogno di un portatile fluido, con schermo confortevole e spazio sufficiente per file e programmi.

Display FHD da 15,6 pollici IPS antiriflesso : lo schermo ampio e definito riduce i riflessi fastidiosi, rendendo più comodo lavorare su documenti, fogli di calcolo o slide per diverse ore.

: lo schermo ampio e definito riduce i riflessi fastidiosi, rendendo più comodo lavorare su documenti, fogli di calcolo o slide per diverse ore. Processore Intel Core 5 con NPU integrata : pensato per gestire con efficienza attività quotidiane e carichi moderni, inclusi i primi strumenti basati su intelligenza artificiale, senza rallentamenti evidenti.

: pensato per gestire con efficienza attività quotidiane e carichi moderni, inclusi i primi strumenti basati su intelligenza artificiale, senza rallentamenti evidenti. 16GB di RAM DDR5 : permettono di tenere aperte più applicazioni contemporaneamente, da browser con molte schede a software di produttività, mantenendo il sistema reattivo.

: permettono di tenere aperte più applicazioni contemporaneamente, da browser con molte schede a software di produttività, mantenendo il sistema reattivo. SSD PCIe 4.0 da 512GB : garantisce avvii rapidi del sistema operativo e caricamenti veloci dei programmi, oltre a offrire spazio adeguato per documenti, progetti e contenuti multimediali.

: garantisce avvii rapidi del sistema operativo e caricamenti veloci dei programmi, oltre a offrire spazio adeguato per documenti, progetti e contenuti multimediali. Utilizzo pensato per studio, lavoro e produttività : il design pratico e la connettività completa lo rendono adatto a studenti, professionisti e a chi cerca un unico notebook per l’uso quotidiano.

: il design pratico e la connettività completa lo rendono adatto a studenti, professionisti e a chi cerca un unico notebook per l’uso quotidiano. Garanzia di 3 anni ASUS: i notebook ASUS acquistati in Italia a partire dal 1° ottobre 2025 beneficiano di una copertura di 3 anni del produttore, un plus importante in termini di durata nel tempo.

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FAQ Per quali utilizzi è adatto il notebook ASUS Vivobook 15? È indicato per studio, lavoro da ufficio, navigazione web e produttività quotidiana. Quanta memoria RAM ha l’ASUS Vivobook 15? Il modello in offerta è dotato di 16GB di RAM DDR5. Che tipo di schermo monta l’ASUS Vivobook 15? Ha un display FHD da 15,6 pollici con pannello IPS-level e trattamento antiriflesso. Qual è la capacità dell’SSD sull’ASUS Vivobook 15? Il notebook integra un SSD PCIe 4.0 con capacità di 512GB.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.