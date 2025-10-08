Notebook ASUS Vivobook 15 al 36%: il laptop ideale per studio e lavoro al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS Vivobook 15 con display 15,6" FHD, Intel Core i3, 8GB e 512GB SSD è in sconto su Amazon. Scopri l’offerta e le caratteristiche principali.

Amazon

Se cerchi un notebook affidabile per studio, casa e ufficio, l’ASUS Vivobook 15 è oggi protagonista di una promo davvero interessante su Amazon. Parliamo di uno sconto del 36% che porta il prezzo a 319,00€: un’occasione da valutare subito. Scopri i dettagli dell’offerta a questo link diretto.

Nell’uso quotidiano si dimostra scattante per scrittura, mail e video, con webcam e audio sopra la media e uno schermo gradevole; sotto carico la ventola può farsi sentire, ma rimane una proposta equilibrata per produttività leggera e intrattenimento.

Il profilo generale è quello di un portatile pensato per chi vuole praticità e semplicità: apre rapidamente app e documenti, gestisce bene le videochiamate e offre una resa sonora chiara. Non nasce per lavori pesanti, ma per la routine di tutti i giorni sa essere affidabile e piacevole da usare, anche grazie al design curato in colorazione Blu.

Questa promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma il 7 e 8 ottobre: due giorni con migliaia di sconti esclusivi per i clienti Prime, perfetti anche per anticipare lo shopping natalizio.

SCOPRI LA FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Vuoi partecipare all’evento? Tutte le promo della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli utenti iscritti a Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

ASUS Vivobook 15

ASUS Vivobook 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’ASUS Vivobook 15 è in offerta su Amazon a 319,00€ con sconto del 36%, per un risparmio di 180 euro rispetto al prezzo di partenza. Un taglio di prezzo significativo per un portatile ideale per attività d’ufficio, didattica e gestione dei contenuti multimediali, con un pacchetto hardware bilanciato per la fascia di utilizzo quotidiana.

ASUS Vivobook 15

ASUS Vivobook 15: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è l’Intel Core i3-1315U (6 core, fino a 4.5 GHz), una piattaforma ideale per produttività leggera e multitasking di base. La dotazione comprende 8GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe PCIe da 512GB per avvii e caricamenti rapidi. A bordo trovi Windows 11 Home, così da iniziare subito a lavorare con un ambiente aggiornato e semplice da usare.

Il display è un 15,6" Full HD anti‑glare a 60Hz, pensato per ridurre i riflessi e migliorare la leggibilità. Il laptop pesa circa 1,7 kg, comoda da portare in borsa o zaino. Sul fronte connettività spiccano Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.2, oltre a porte utili come USB e HDMI.

La grafica è integrata (Intel Graphics): perfetta per attività d’ufficio e intrattenimento, con consumi contenuti. Per gli acquisti in Italia a partire dal 1° ottobre 2025, i notebook ASUS beneficiano di 3 anni di garanzia del produttore (T&C sul sito ASUS).

Se non vuoi perdere tutte le promozioni della Festa delle Offerte Prime di Amazon, non farti scappare:

I migliori smartphone in offerta selezionati per te

I migliori elettrodomestici da comprare oggi

Le smart Tv da comprare oggi ad un prezzo mai visto

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

ASUS Vivobook 15