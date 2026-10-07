Asus V16, il notebook da gaming crolla di prezzo: sconto esagerato
Il notebook ASUS V16 con scheda video Nvidia RTX 5050, schermo da 144Hz e processore Intel Core 5 210H è in offerta quasi a metà prezzo.
Chi cerca un portatile capace di gestire gaming, studio e lavoro spesso si scontra con prezzi alti o compromessi sulle prestazioni. In queste ore l’ASUS V16 è proposto con uno sconto del 48%, una riduzione importante sul listino che rende questo notebook da 16 pollici particolarmente interessante per chi vuole potenza e fluidità senza sforare il budget.
L’ASUS V16 combina una scheda video NVIDIA RTX 5050, un processore Intel Core 5 210H e un display WUXGA da 16 pollici a 144Hz, creando una macchina adatta a chi alterna sessioni di gioco a utilizzo quotidiano più tradizionale. La batteria con autonomia avanzata e supporto alla ricarica rapida punta a coprire intere giornate lontano dalla presa, mentre la garanzia ASUS estesa a tre anni in Italia aggiunge un ulteriore livello di tranquillità nel medio periodo.
ASUS V16 in offerta su Amazon: sconto del 48%
In questo momento su Amazon l’ASUS V16 con NVIDIA GeForce RTX 5050, processore Intel Core 5 210H, 16GB di RAM e SSD da 512GB è disponibile con uno sconto del 48%, con un prezzo che scende a 879,00€. Parliamo di una cifra particolarmente competitiva per un notebook da 16 pollici con display WUXGA a 144Hz, ideale per chi cerca un portatile versatile per gioco e produttività nella stessa macchina.
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Il notebook Asus con il display WUXGA a 144Hz e la GPU RTX 5050
Se ti serve un portatile che regga il passo tra lavoro, studio e gaming leggero, l’ASUS V16 punta tutto su grafica dedicata, schermo veloce e autonomia curata per evitare continui ricarichi.
- Scheda video NVIDIA RTX 5050: le tecnologie NVIDIA di nuova generazione permettono di giocare in modo più fluido e di gestire senza stress anche applicazioni grafiche e creative, con benefici concreti nei titoli più recenti e nei software di editing.
- Processore Intel Core 5 210H: la CPU H-series è pensata per offrire una buona potenza in mobilità, così puoi passare da navigazione e produttività a momenti di svago senza rallentamenti evidenti.
- Display 16" 1920×1200 (WUXGA) a 144Hz: la frequenza di aggiornamento elevata rende le immagini più fluide, utile nei giochi ma anche nello scorrimento di pagine web e documenti, migliorando la sensazione di reattività generale.
- Autonomia avanzata con ricarica rapida: la batteria è pensata per durare a lungo e con la ricarica veloce riduci i tempi alla presa, un vantaggio concreto per chi porta spesso il notebook fuori casa.
- 3 anni di garanzia ASUS in Italia: la garanzia estesa rispetto ai classici due anni offre una copertura più lunga nel tempo, un plus importante per chi vuole investire in un portatile da usare per diversi anni.
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FAQ
Sì, la GPU NVIDIA RTX 5050 e il display 144Hz lo rendono adatto al gaming e all’uso multimediale.
Dispone di un display da 16 pollici con risoluzione 1920x1200 (WUXGA) e refresh rate a 144Hz.
Il modello indicato è dotato di 16GB di RAM e SSD da 512GB.
I notebook ASUS V16 acquistati in Italia beneficiano di 3 anni di garanzia secondo le condizioni ASUS.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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