Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il notebook ASUS V16 con scheda video Nvidia RTX 5050, schermo da 144Hz e processore Intel Core 5 210H è in offerta quasi a metà prezzo.

Amazon

Chi cerca un portatile capace di gestire gaming, studio e lavoro spesso si scontra con prezzi alti o compromessi sulle prestazioni. In queste ore l’ASUS V16 è proposto con uno sconto del 48%, una riduzione importante sul listino che rende questo notebook da 16 pollici particolarmente interessante per chi vuole potenza e fluidità senza sforare il budget.

ASUS V16 879,00 € -48% 1.699,00 € Risparmi 820,00 € Acquista su Amazon

L’ASUS V16 combina una scheda video NVIDIA RTX 5050, un processore Intel Core 5 210H e un display WUXGA da 16 pollici a 144Hz, creando una macchina adatta a chi alterna sessioni di gioco a utilizzo quotidiano più tradizionale. La batteria con autonomia avanzata e supporto alla ricarica rapida punta a coprire intere giornate lontano dalla presa, mentre la garanzia ASUS estesa a tre anni in Italia aggiunge un ulteriore livello di tranquillità nel medio periodo.

ASUS V16 in offerta su Amazon: sconto del 48%

In questo momento su Amazon l’ASUS V16 con NVIDIA GeForce RTX 5050, processore Intel Core 5 210H, 16GB di RAM e SSD da 512GB è disponibile con uno sconto del 48%, con un prezzo che scende a 879,00€. Parliamo di una cifra particolarmente competitiva per un notebook da 16 pollici con display WUXGA a 144Hz, ideale per chi cerca un portatile versatile per gioco e produttività nella stessa macchina.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta su ASUS V16

Il notebook Asus con il display WUXGA a 144Hz e la GPU RTX 5050

Se ti serve un portatile che regga il passo tra lavoro, studio e gaming leggero, l’ASUS V16 punta tutto su grafica dedicata, schermo veloce e autonomia curata per evitare continui ricarichi.

Scheda video NVIDIA RTX 5050 : le tecnologie NVIDIA di nuova generazione permettono di giocare in modo più fluido e di gestire senza stress anche applicazioni grafiche e creative, con benefici concreti nei titoli più recenti e nei software di editing.

: le tecnologie NVIDIA di nuova generazione permettono di giocare in modo più fluido e di gestire senza stress anche applicazioni grafiche e creative, con benefici concreti nei titoli più recenti e nei software di editing. Processore Intel Core 5 210H : la CPU H-series è pensata per offrire una buona potenza in mobilità, così puoi passare da navigazione e produttività a momenti di svago senza rallentamenti evidenti.

: la CPU H-series è pensata per offrire una buona potenza in mobilità, così puoi passare da navigazione e produttività a momenti di svago senza rallentamenti evidenti. Display 16" 1920×1200 (WUXGA) a 144Hz : la frequenza di aggiornamento elevata rende le immagini più fluide, utile nei giochi ma anche nello scorrimento di pagine web e documenti, migliorando la sensazione di reattività generale.

: la frequenza di aggiornamento elevata rende le immagini più fluide, utile nei giochi ma anche nello scorrimento di pagine web e documenti, migliorando la sensazione di reattività generale. Autonomia avanzata con ricarica rapida : la batteria è pensata per durare a lungo e con la ricarica veloce riduci i tempi alla presa, un vantaggio concreto per chi porta spesso il notebook fuori casa.

: la batteria è pensata per durare a lungo e con la ricarica veloce riduci i tempi alla presa, un vantaggio concreto per chi porta spesso il notebook fuori casa. 3 anni di garanzia ASUS in Italia: la garanzia estesa rispetto ai classici due anni offre una copertura più lunga nel tempo, un plus importante per chi vuole investire in un portatile da usare per diversi anni.

ASUS V16 879,00 € -48% 1.699,00 € Risparmi 820,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

ASUS V16, approfitta subito dell’offerta lampo con sconto del 48% fino a esaurimento scorte.

Scopri altri notebook in promo da oggi su Amazon.

Offerta Johnny Urban Zaino Donna Piccolo Beige – Jules 50,95 € -36% 79,95 € Risparmi 29,00 € Acquista su Amazon Acer Aspire Go 15 | PC Portatile | 15.6" | Ryzen 7 | 16GB | ... Prodotto non disponibile Prodotti simili Johnny Urban Zaino Donna Nero – Romy 39,95 € -20% 49,95 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon Acer Aspire Go 15 | PC Portatile | 15.6" | Ryzen 7 | 8GB | 5... 449,00 € -15% 529,99 € Risparmi 80,99 € Acquista su Amazon

FAQ L’ASUS V16 è adatto anche al gaming? Sì, la GPU NVIDIA RTX 5050 e il display 144Hz lo rendono adatto al gaming e all’uso multimediale. Che tipo di schermo monta l’ASUS V16? Dispone di un display da 16 pollici con risoluzione 1920x1200 (WUXGA) e refresh rate a 144Hz. Quanta memoria ha l’ASUS V16? Il modello indicato è dotato di 16GB di RAM e SSD da 512GB. Quanto dura la garanzia dell’ASUS V16 acquistato in Italia? I notebook ASUS V16 acquistati in Italia beneficiano di 3 anni di garanzia secondo le condizioni ASUS.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.