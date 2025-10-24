ASUS

In sintesi

Offerta Amazon: l’ASUS TUF Gaming A16 (2025) con Ryzen 7 260 e NVIDIA RTX 5060 da 8 GB è disponibile a 1.529 euro, prezzo minimo storico per questa configurazione. Il notebook è venduto e spedito da Amazon e la promozione è valida solo per un periodo limitato.

Scheda tecnica: display da 16" 2.5K a 165 Hz con G-SYNC, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, batteria da 90 Wh e tastiera full size con layout italiano. Un notebook perfetto per il gaming e l’uso intensivo, con prestazioni di alto livello garantite dal Ryzen 7 octa-core e dal supporto al DLSS 4.

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming di qualità c’è oggi la possibilità di puntare sull’ottimo ASUS TUF Gaming A16, scegliendo la versione 2025 del laptop di ASUS TUF. Su Amazon, in questo momento, è possibile acquistare il notebook nella configurazione con processore Ryzen 7 260 e con scheda video NVIDIA RTX 5060 da 8 GB di memoria interna. Il prezzo è scontato a 1.529 euro (nuovo minimo per la configurazione in questione su Amazon). Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il banner riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

ASUS TUF Gaming A16, la scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche di ASUS TUF Gaming A16 troviamo il processore AMD Ryzen 7 260, con CPU octa core e con 16 thread, che può garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza della scheda video NVIDIA RTX 5060 con 8 GB di memoria dedicata e con la possibilità di sfruttare il DLSS 4 e le varie tecnologie NVIDIA per ottenere un boost prestazionale. Il notebook è dotato anche di 16 GB di memoria RAM e di 1 TB di SSD (con possibilità di espansione). C’è poi un display da 16 pollici con risoluzione di 2.5K e refresh rate di 165 Hz. Il pannello ha tecnologia NVIDIA G-SYNC. C’è spazio anche per una batteria da 90 Wh che garantisce un’autonomia elevata, in rapporto a quelle che sono le caratteristiche tecniche del modello. Il sistema operativo è Windows 11. ASUS TUF Gaming A16 può contare anche su una tastiera full size con layout italiano.

ASUS TUF Gaming A16: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il notebook ASUS TUF Gaming A16 con un prezzo ridotto a 1.529 euro. Il modello, nella configurazione descritta in precedenza, è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e completare poi l’acquisto. C’è anche la possibilità di pagare a rate. Il notebook è ora al prezzo minimo storico per la configurazione descritta.

