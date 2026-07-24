Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Crei un prompt su GPT, fai una domanda a Google sul tuo dispositivo, cerchi con AI Mode. In qualsiasi caso, tutto quello che scrivi o riporti finisce dentro i server dell’intelligenza artificiale di turno, alimentando il suo addestramento. Che tu lo voglia o no.

Perché per quanto tutto ciò sia sempre nei limiti delle rispettive informative sulla privacy e delle norme applicabili, a tutti potrebbe non piacere scoprire che i propri dati siano alla base del machine learning. Per fortuna c’è modo di opporsi a questa pratica.

Ecco infatti tre trucchi per evitare che l’AI sfrutti i tuoi dati per l’addestramento.

Procedere all’opt-out nei servizi

Fare opt-out, ossia decidere di uscire da un servizio, è un’operazione semplice che richiede una manciata di secondi.

Nel caso di Google, basta andare su Le mie attività, selezionare la voce Cronologia dei servizi di ricerca e disattivare la raccolta dati. Per Gemini, la disattivazione passa dalla sezione Attività delle app disabilitando il contesto personale.

Più facile con ChatGPT: vai su Impostazioni del profilo, entra in Controlli dei dati e disattiva la voce dedicata al miglioramento del modello. Oppure utilizza le Chat temporanee.

Su Claude (Anthropic) tocca andare su Impostazioni della piattaforma, nella sezione Privacy, e disattivare l’opzione Help Improve Claude.

Sul fronte delle piattaforme social, per X l’opt-out da Grok si effettua dal menu Impostazioni e privacy, raggiungendo la sezione Privacy e sicurezza e disattivando le spunte di condivisione dati.

Nel caso di Meta, tocca compilare dei moduli per escludere i propri dati da quelli destinati alle IA (per Meta AI su WhatsApp basta non interagire con il chatbot o, in alternativa, cancellare il contenuto della chat).

Su LinkedIn occorre invece aprire le opzioni di Privacy dei dati nelle Impostazioni e disattivare la voce per il miglioramento dell’IA.

Per servizi come Telegram o Signal la questione è diversa: Signal non usa i dati per addestrare modelli, mentre Telegram non dichiara utilizzi per le sue funzioni native, ma richiede attenzione se si usano bot di terze parti, per i quali occorre verificare le singole informative o smettere di usarli.

Non inserire mai dati personali dentro le chat

Altro trucco che può sembrare banale ma è sempre utile se nella foga di usare un chatbot per correggere un testo ci si lascia sfuggire dei dettagli delicati.

Insomma, niente informazioni sensibili, dati sanitari, segreti commerciali o documenti aziendali riservati. Perché una volta inseriti nella conversazione, questi contenuti finiscono sui server delle piattaforme e rischiano di alimentare i modelli futuri.

È la soluzione più efficace. Tra l’altro, sebbene l’opt-out agisca per il futuro, certe azioni quotidiane come inviare un feedback su una risposta ricevuta possono riattivare il passaggio dei dati.

Conosci in anticipo le leggi (e per bene)

Infine, un consiglio più che un trucco: conoscere bene il GDPR (Regolamento UE 679/2016). Anche se lanciato in un tempo dove l’IA era ancora agli albori, questa norma fissa paletti precisi per qualunque trattamento dei dati personali.

Perciò consigliamo di leggere per bene (direi anzi imparare a memoria) punti chiave come:

l’articolo 5 (il principio di limitazione della finalità, ossia l’azienda deve utilizzare i dati per scopi precisi, e non riutilizzarli per altri motivi),

(il principio di limitazione della finalità, ossia l’azienda deve utilizzare i dati per scopi precisi, e non riutilizzarli per altri motivi), l’articolo 6 (il consenso dell’utente, ossia l’azienda deve appoggiarsi a una base giuridica valida, che di solito si riduce al tuo consenso esplicito o al loro legittimo interesse),

(il consenso dell’utente, ossia l’azienda deve appoggiarsi a una base giuridica valida, che di solito si riduce al tuo consenso esplicito o al loro legittimo interesse), gli articoli 12, 13 e 14 (il principio di trasparenza: gli utenti devono essere informati in modo chiaro sul fatto che i loro dati saranno utilizzati).

E soprattutto l’articolo 21 (il diritto di opposizione). Il diritto di opt-out nasce proprio da qui: l’articolo ventuno del regolamento stabilisce che puoi opporti in qualsiasi momento al trattamento basato sul legittimo interesse, imponendo alla società di interromperlo.