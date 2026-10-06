Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Un telescopio sepolto nei ghiacci dell’Antartide vale il premio Nobel per la Fisica 2026. Il riconoscimento più prestigioso in campo scientifico è stato assegnato al fisico belga Francis Halzen per il suo lavoro pionieristico sull’osservatorio IceCube.

Il suo esperimento al Polo Sud è incentrato sulla cattura dei neutrini, le cosiddette “particelle fantasma” che arrivano dallo spazio. Il giusto riconoscimento a un’idea che, quando fu presentata, in pochi credevano potesse realmente funzionare.

Nobel per la Fisica 2026

Francis Halzen è stato premiato dalla Reale Accademia svedese della Scienza, che ne ha elogiato “la visione e la leadership scientifica”. Il fisico aveva presentato per la prima volta il concetto alla base di IceCube nel 1988.

Un’idea a dir poco ambiziosa e, all’epoca, considerata irrealizzabile. Lo stesso scienziato ha ammesso d’essere sorpreso dal successo del suo esperimento, ricordando come all’inizio fossero pochi quelli convinti che avrebbe raggiunto lo scopo fissato. Un premio Nobel, quindi, anche alla perseveranza nella ricerca.

Cos’è l’osservatorio IceCube

Parlando di osservatorio e spazio, è naturale pensare che IceCube sia rivolto verso il cielo. La realtà però è ben diversa, dal momento che è immerso nel ghiaccio. Si trova al Polo Sud, in Antartide, ed è costituito da circa 1 km cubo di ghiaccio.

ANSA

Qui sono stati inseriti migliaia di sensori di luce, lungo appositi cavi. Un’enorme massa gelata, perfettamente trasparente e isolata, che funziona da gigantesco rilevatore. Ciò trasforma l’Antartide in uno dei luoghi più importanti per la ricerca sull’universo.

Cosa sono le “particelle fantasma”

I neutrini sono particelle subatomiche che hanno ricevuto questo particolare soprannome per un preciso motivo. Possono attraversare quasi qualsiasi cosa, compresi i nostri corpi e l’intero pianeta. Il tutto senza lasciare traccia e quasi mai interagire con la materia.

Neanche a dirlo, considerando queste caratteristiche, sono difficilissimi da rilevare. IceCube riesce in quest’impresa e lo fa cogliendo le rarissime interazioni tra neutrini ad alta energia e ghiaccio. Ogni volta che avviene, si produce un piccolo lampo di luce blu che i sensori registrano, rivelando da quale direzione dello spazio provenga la particella.

Questa tecnologia promette di “vedere” ciò che i telescopi tradizionali non riescono a osservare. Seguendo i neutrini, gli scienziati possono infatti risalire a processi cosmici estremamente violenti e ad altissima energia che avvengono in galassie lontane. È la nascita di una vera e propria astronomia dei neutrini.

Un modo tutto nuovo di guardare l’universo, affiancando luce e onde gravitazionali, per raccontare i fenomeni più estremi del cosmo. Un’eredità scientifica destinata a durare ben oltre il premio.